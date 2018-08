Milan Red: nieuwe - 1.325 pk sterke - supercar uit Oostenrijk

Een kleine Oostenrijkse autobouwer die - eigenaardig genoeg - Milan Automotive heeft, wil zich in het segment van de supersportwagens nestelen. Dat willen ze doen met de Red. Een tweezitter die nog eens een goed ouderwetse V8 onder de kap krijgt. Voor de goede orde zijn daar wel moderne turbo's op gevezen. Vier, om precies te zijn.

Dat alles wil zeggen dat de 6.2 liter V8 een vermogen van 1.325 pk en een verpletterend koppel van 1.400 Nm levert. Hij kan volgens de makers naar 100 km/h in 2,5 seconden. Ruwweg zo snel als de Bugatti Chiron. Heb je even 10 seconden tijd? Dan kan je accelereren van stilstand naar 300 km/h. Nog 100 km/h verder zit je aan de topsnelheid.



Maten en gewichten

De Milan Red meet van kop tot staart 4,74 m, is ruim 2,15 m breed en net geen 1,20 m hoog. Hij weegt slechts 1,3 ton omdat z'n constructie grotendeels gebruik maakt van koolstofvezel. Er is zelfs gedacht aan gebruiksgemak. Met een bodemvrijheid van 9 cm kan je niet zo veel opvangen, maar je kan die verhogen tot 13,5 cm met een druk op de knop.



Prijs

Wil je weten wat dit kosten gaat? Hou je vast, want de prijs zit ook in de klasse van die van de Chiron. Reken op 2 miljoen euro. Van de Red zullen niet meer 99 stuks gebouwd worden. Het merk beweert trouwens dat er al 18 van verkocht zijn.