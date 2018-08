Opel is toe aan nieuwe designtaal

– Opel heeft een eerste tipje van de sluier opgelicht van de conceptcar die de beoogde designtaal van het merk bevat. De studie draagt de naam GT X Experimental en dat doet in zekere mate vermoeden dat eerst de reacties van het publiek worden afwachten voordat definitief groen licht wordt gegeven.Zelf zijn de Duitsers maar wat content met de lijnen van de conceptcar. Het front, Opel-kompas gedoopt, oogt in elk geval scherper dan dat we ooit op een Opel gezien hebben. 'De koplampen, de dagrijverlichting en de camera's en sensors van de assistentiesystemen zijn, net als het Opel-logo, ingekaderd door een uniek design-element. Dat element doet denken aan het vizier van een motorhelm en is daarom ook "Vizor" genoemd', aldus CEO Michael Lohscheller.Opel's huidige designtaal, dat debuteerde op de Astra, is nog niet eens zo oud. Drie jaar pas. Toch kijken de Duitsers graag vooruit om ook in de toekomst onderscheidend te blijven. Zeker nu het onderdeel uitmaakt van de grote PSA Groep, dat met Peugeot en Citroën nog twee automerken voor de massa onder de hoede heeft en waardoor samensmelting – tussen modellen – weliswaar onvermijdelijk is, maar niet ten koste moet gaan van de eigen (Duitse) identiteit. Nog voor 2019 aanbreekt zal Opel daarom een designstudie onthullen waarmee het wil aantonen in welke richting het merk zich ontwikkelt. Enkele details zijn nu alvast gepresenteerd.Duits, benaderbaar en spannend. Dit zijn de kermwaarden die Opel zichzelf toeschrijft. Maar hoe dit te verpakken in de volgende designtaal? Dat hebben de design-, marketing- en engineeringafdeling tezamen de afgelopen maanden proberen uit te vogelen, zo laat het merk weten. Het resultaat: een 'nieuwe Duitsheid', aldus Opel.Klinkende marketingtaal allemaal, maar wat betekent dit concreet? Om eerlijk te zijn: geen idee. De nu aangekondigde studie die dit (enigszins) tastbaar moet maken moet immers nog onthuld worden. Opel belooft in elk geval zowel 'lef' als 'purisme' te tonen in haar nieuwe designtaal. De GT Concept van enkele jaren geleden gaf hiervan al een voorproefje, al is het nog niet van een productiemodel gekomen. Maar allicht komt dat nog, want de conceptcar die nu nog eventjes onder de pet wordt gehouden borduurt verder op die enthousiast ontvangen GT Concept. We zijn benieuwd…