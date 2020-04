Koningsdag 2020: de koning te rijk in deze bijzondere oranje auto's

Donkervoort D8 270 RS

Het enige beroemde Nederlandse automerk dat still going strong is. Puristenwagens maken de vaklui, daar in Lelystad. Auto's die je het authentieke autorijden laten ervaren, maar onderhuids zeer modern zijn. Een retromodel met moderne techniek: daar zegt onze koning vast ook geen nee tegen.

McLaren 765LT

Wij zijn bij McLaren het spoor volledig bijster me de modelnamen. Maar het komt erop neer dat de 765 LT een Long Tail-variant is op basis van de 720S. En wat maakt een typebenaming ook uit, het gaat om de koninklijke prestaties. De 765 LT heeft 765 pk, 800 Nm, een top van 330 km/h en is in 7,2 seconden naar de 200 km/h gesprint (de twééhonderd dus). De prijs? 412.000 euro. We wachten met spanning op de koningsdagtrekking van de loterij ...



Spyker C8 Spyder

Onder de Oranjes bevinden zich diverse fervente autoliefhebbers, waaronder Willem-Alexander himself. Als auto van de zaak rijdt hij Duits, maar wat als onze jarige koning zichzelf een koninklijke bolide cadeau zou doen? Als we zo vrij mogen zijn een voorstel in te schieten, dan deze C8 Spyder. Die is namelijk oranje van buiten én van binnen.



Ford Ka

Grappig, schattig en ó zo kleurrijk in oranje. De Ford Ka van de eerste generatie was een van de eerste kleine auto's die eigenlijk best lekker reed. Ook als je er langer dan twee uur in zat. Er verscheen zelfs een cabrio van: de Street Ka. In het oranje.



Fiat Multipla

Op Koningsdag is het geoorloofd uit de band te springen. Dat hoort er nu eenmaal bij wanneer onze Willem z'n verjaardag viert. Nou, wie daar de ideale auto bij zoekt komt vanzelf uit bij – jawel – de Fiat Multipla. Veel gekker worden auto's niet en in het oranje komen de maffe koetsvormen van de zespersoons Italiaan zowaar nog beter uit de verf.







MG F

Op Koningsdag een eindje toeren met je klassieker, dat mag natuurlijk wel. Bijvoorbeeld met deze MG F. Wat een leuke roadster blijft dat toch, met zijn middenmotor! En hij werd nog in het oranje geleverd ook.