Review Skoda Enyaq iV in Nederland: deze belangrijke Skoda-eigenschap ontbreekt

Wat valt op aan de Skoda Enyaq iV (2021)?

Als je de Skoda Enyaq iV test, ontkom je niet aan een vergelijking met de Volkswagen ID.4. Ze staan allebei op het MEB-platform, wat betekent dat ze even krachtig zijn (204 pk en 310 Nm) en dezelfde batterij hebben (58 of 77 kWh). Maar als je de Skoda en de Volkswagen naast elkaar zet, verandert de ID.4 is een knuffelpanda. Wat is-ie eigenlijk groot en rond! De Enyaq iV komt juist stoer voor de dag, met zijn boze koplampen, scherpe vouwen en forse verticale grille die geen lucht doorlaat, maar wel laat zien dat er een Skoda voor je neus staat.

Het interieur is ook anders. In de Enyaq iV heb je het gevoel in een normale auto te zitten. Je kijkt naar een conventioneel dashboard dat er weliswaar hoogwaardig en hightech uitziet, maar niet zo simplistisch is als dat van de Volkswagen ID.4. Alsof de ontwerpers van Skoda dachten: de switch naar elektrisch rijden is al spannend genoeg, laten we de rest maar een beetje vertrouwd houden.

Skoda’s eerste elektrische suv is trouwens een imposante auto. Zeker als-ie op 21-inch lichtmetaal staat. De forse buitenmaten vertalen zich naar een ruime cabine met veel been- en hoofdruimte. Zelfs met het optionele glazen dak, komt je kruin niet tegen het plafond. De kofferbak meet 585 tot 1710 liter (ID.4: 543 tot 1575 liter) en het trekgewicht bedraagt 1000 kilo. Nog te verschijnen versies met twee elektromotoren mogen 1400 kilo trekken.

Wat is er goed aan de Skoda Enyaq iV?

Tijdens het rijden merk je duidelijk dat de Enyaq iV en de ID.4 familie zijn. De Skoda heeft dezelfde directe besturing, rotsvaste wegligging en aangename afstemming waar we in onze review van de Volkswagen ID.4 zo positief over waren. Het maakt de Enyaq iV ideaal voor lange afstanden. Je ontdekt de familiebanden ook in de menu’s. Want hoewel Skoda kiest voor een klein instrumentarium en een groot touchscreen, komen de weergave, indeling en menustructuur in grote lijnen overeen.

Over lange afstanden gesproken: de actieradius van de Skoda Enyaq iV 80 is riant. Als je 100 km/h rijdt, kom je 403 kilometer ver op een volle accu. Dat is 35 kilometer méér range dan de ID.4, terwijl beide auto’s een accupakket van 77 kWh hebben.

Het grootste pluspunt van de Skoda Enyaq iV? Hij heeft al het goede van de Volkswagen ID.4, maar is makkelijker in gebruik. Geen bloedirritante touchknoppen op het stuur, maar gewoon fysieke knoppen en een losse satelliet voor de adaptieve cruise control. Nog een manier waarop het leven aan boord gemakkelijker wordt gemaakt, is met de talloze handige bakjes, vakjes en klemmetjes waar Skoda bekend om staat. De bekendste voorbeelden van ‘Simply Clever’ zijn de paraplu in de deur en de ijskrabber in de tankklep. Vanwege diefstalredenen is de ijskrabber verplaatst naar de achterklep.

Wat kan er beter aan de Skoda Enyaq iV?

Zo’n groot 13-inch touchscreen is gaaf, maar er staan wel heel veel icoontjes op. Vooral langs de onder- en bovenrand. En dus zweef je twijfelend met je wijsvinger voor het scherm; waar zal ik eens op drukken … Natuurlijk leer je vanzelf de weg, maar het blijft een ingewikkeld menu.

Eén belangrijke Skoda-eigenschap ontbreekt bij de Enyaq iV: hij is niet scherp geprijsd. De modellen van Skoda zijn al 20 jaar lang het betaalbare alternatief voor een dure Volkswagen, maar de Enyaq iV verliest de prijsvergelijking met de Volkswagen ID.4.

“De Skoda is duurder dan de Volkswagen en dat hoort niet.”

Kijk naar onze testauto: de iV 80 begint bij 47.780 euro, maar je moet bijbetalen voor essentiële systemen zoals adaptieve cruise control, een navigatiesysteem, een warmtepomp voor energiezuinig verwarmen en de mogelijkheid om te snelladen met 125 kW. Dan kost de iV 80 plotseling 51.280 euro.

Kijken we naar de ID.4 met 77 kWh: voor 47.790 euro is-ie inclusief adaptieve cruise control, een navigatiesysteem en 125 kW-snelladen. Alleen de warmtepomp kost extra. Totaalprijs voor de ID.4: 49.061 euro. De Skoda is dus duurder dan de Volkswagen en dat hoort niet.

Wanneer komt de Skoda Enyaq iV en wat is de prijs?

Er zijn twee versies van de Skoda Enyaq iV: de ‘60’ met 58 kWh en 180 pk vanaf 40.780 euro en de ‘80’ met een 77 kWh en 204 pk vanaf 47.780 euro. Zoals we hierboven al uitleggen, doe je er verstandig aan om een paar duizend euro extra de reserveren om de auto compleet te maken.

Vanaf 19 april staat de Enyaq iV bij de Skoda-dealer en dan worden ook de eerste auto’s uitgeleverd. De snelste manier om er een te bemachtigen, is een First Edition-uitvoering bestellen. Door alle extra opties, zijn die versies 9000 tot 14.000 euro duurder dan de gewone iV 60 en iV 80. Dan hebben wij ons nog ingehouden in het rekenvoorbeeld bij vraag 3 ...

Later dit jaar komt de Enyaq iV 50 op de markt, met een kleiner accupakket, een 11-inch touchscreen (i.p.v. 13 inch) en een leuker prijskaartje. De Enyaqs met vierwielaandrijving en een trekgewicht van 1400 kilo, staan ook voor 2021 in de planning.

Wat vind ikzelf van de Skoda Enyaq iV?

Skoda is het merk van de ruime auto’s en de praktische bruikbaarheid. Dat heeft ervoor gezorgd dat de Enyaq iV een betere gezinsauto is dan de Volkswagen ID.4. Zonder dat je inlevert op zijn solide rijeigenschappen en langeafstandscomfort. Ik vind de ID.4 al een van beste elektrische gezinsauto's van dit moment en daar gaat Enyaq iV dus overheen.

Maar let op: van dit moment. De Hyundai Ioniq 5 komt eraan, gevolgd door de Kia EV6 en de Nissan Ariya. Op basis van de foto's en de specs, verwacht ik het meest van de Ioniq 5. Ook omdat-ie bijna dubbel zo snel kan opladen. Dus als je pakweg 50 mille kan spenderen aan een elektrische suv, is het verstandig om nog even te wachten. Hoe moeilijk dat ook is.