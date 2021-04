Wat is opvallend aan de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV?

Dat het niet de laatste Mitsubishi is die ooit in Nederland geïntroduceerd wordt, maar juist het begin is van een nieuw tijdperk. In de zomer van 2020 berichtten we nog dat Mitsubishi uit Europa zou verdwijnen en geen nieuwe modellen meer zou introduceren. Maar in Japan sliepen ze er nog eens een paar nachten over en kwamen ze op die beslissing terug. Mitsubishi blijft in Nederland en komt naast de Space Star, Eclipse Cross en Outlander zelfs met twee nieuwe modellen. In een Franse Renault-fabriek (beide merken zijn onderdeel van de Alliantie) krijgt Mitsubishi ruimte om met een B-segment crossover te komen (waarschijnlijk een Captur-kloon) en met een nieuwe auto in het C-segment (Mégane-achtig).

Maar eerst is het tijd voor de Mitsubishi Eclipse Cross, die begin 2018 leverbaar werd en een facelift kreeg. Belangrijkste nieuws is dat hij alleen nog leverbaar is als plug-in hybride. Mitsubishi pakt het anders aan dan andere merken. De 2,4-liter benzinemotor is niet gekoppeld aan een versnellingsbak en dient vooral om de generator aan te drijven. Die generator kan op zijn beurt de elektromotoren op de voor- en achteras (82 en 95 pk) van stroom voorzien. Alleen als je veel kracht van de aandrijflijn vraagt, bijvoorbeeld bergop met de caravan of wanneer je snel wilt inhalen, is de benzinemotor rechtstreeks met de wielen verbonden. Heb je een rustige rijstijl een rijd je nooit harder dan 135 km/h, dan komt dit eigenlijk nooit voor.



Wat is er goed aan de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV?

Wat het uiterlijk betreft: het verdwijnen van de markante dubbele achterruit. In de oude Eclipse Cross werden beide ruiten van elkaar gescheiden door een lichtbalk over de volledige breedte van de auto. Daar waren klanten niet zo blij mee. Vooral omdat het zicht naar achteren beroerd was. Vandaar dat de Eclipse Cross nu gewoon één achterruit heeft en inparkeren minder hachelijk wordt.

We hadden al een tijd niet meer in een Mitsubishi gereden, maar waren positief verrast. De Eclipse Cross is ruim en heeft een zeer comfortabel afgestemd onderstel. Bovendien werken de benzinemotor en de elektromotoren uitstekend samen. Mitsubishi heeft daarbij niet bezuinigd op praktisch gemak. Zo heeft de Eclipse Cross een toelaatbaar trekgewicht van 1500 kilo. Je kunt er dus een aardige caravan achter hangen. Een ACSI-campinggids erbij en je vakantie kan beginnen. Al kom je in coronatijden niet verder dan Vaals of Nieuweschans.

Als je je best doet, heeft de Eclipse Cross bovendien een laag verbruik. Op onze testroute kwamen we tot 5,8 l/100 km (1 op 17,2) – niet onaardig voor een auto van 1900 kilo. De elektrische actieradius is 45 kilometer. Snelladen kan, dat gaat via een ouderwetse Chademo-stekker (het faxapparaat onder de stekkers), die eigenlijk alleen nog wordt gebruikt bij de Nissan Leaf en de Lexus UX. De accu is dan in 25 minuten voor 80 procent vol. Let wel op: bij Ionity kun je niet snelladen met zo’n stekker, bij Fastned wel.



Wat kan er beter aan de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV?

Automerken die plug-in hybrides willen slijten, proberen mensen met angst voor een lege accu altijd gerust te stellen: als de accu leeg is, kun je altijd verder rijden op de benzinemotor. Maar dát kan met de Mitsubishi nou net niet. In uitzonderlijke gevallen rijd je de accu helemaal leeg. Omdat de benzinemotor niet gekoppeld is aan een versnellingsbak, kan hij de aandrijving daarna niet in zijn eentje overnemen. Mitsubishi verzekert dat dit alleen gebeurt als je met je caravan zo hard mogelijk de Stelviopas wilt bedwingen, of lange tijd snoeihard over de autobahn banjert. Voordat de motoren aan het einde van hun Latijn zijn, krijg je wel tal van waarschuwingen om het wat rustiger aan te doen. Op het instrumentarium verschijnt dan de afbeelding van een schildpad.

Verder kun je mekkeren over de niet al te imposante topsnelheid van 163 km/h of de honderdsprint van 10,9 seconden, maar wie rijdt er nu dagelijks zo hard? Rijd je 160 km/h en word je geflitst, dan wil het CJIB graag 329 euro van je hebben.



Wanneer komt de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV naar Nederland en wat is de prijs?

De Mitsubishi Eclipse Cross PHEV staat al bij de dealer, de prijs is 37.995 euro. Alle versies hebben standaard vierwielaandrijving. Voor het basisbedrag krijg je al 18-inch lichtmetaal, klimaatbeheersing, sleutelloze toegang en stoelverwarming. Wie een nog completer uitgeruste Eclipse Cross PHEV wil, kan de First Edition bestellen, de prijs is 41.995 euro. Je krijgt dan adaptieve cruisecontrol, stuurverwarming, stoelverwarming voor en achter, een stopcontact van 230 volt (handig als je kampeert) en een 360-graden camera.



Wat vind ikzelf van de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV?

De hybridetechniek lijkt bedacht om eeuwig goed te functioneren. Mitsubishi loopt niet echt voorop loopt met digitale dashboards en dat heeft ook voordelen. De Eclipse Cross heeft nog gewoon knoppen voor alle belangrijke functies en TomTom-navigatie met klein schermpje. Op veiligheidsgebied is adaptieve cruisecontrol het meest moderne. Al die mechanische techniek heeft als voordeel dat het allemaal niet kapot kan. De geek die alleen warmloopt voor het nieuwste van het nieuwste, moet zijn geluk maar elders beproeven.