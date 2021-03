Elektrische BMW iX3: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Het is 18.00 uur geweest. Iedereen zit thuis aan de piepers als wij de elektrische BMW iX3 bij Nijmegen de A73 op sturen richting het zuiden. Het is droog en bewolkt, de thermometer wijst een buitentemperatuur aan van 6,5 graden Celsius, Weeronline.nl zegt dat er een licht briesje uit het noordwesten waait met windkracht 2. Om de invloed van weer en hoogteverschillen te elimineren, begint en eindigt onze testroute op hetzelfde punt.

In de BMW iX3 staat de stoelverwarming aan op 1 lampje, terwijl de klimaatbeheersing de temperatuur aan boord op 21 graden Celsius houdt. Voor de elektrische SUV zijn dit niet de meest ideale testomstandigheden: een behaaglijke temperatuur voor de inzittenden kost energie. Wat ook een stempel op de verbruikswaarden drukt, zijn de winterbanden onder de iX3. Het kwartet Michelin Pilot Alpin 5 hebben een wat hogere rolweerstand dan standaard zomerbanden.

BMW iX3: actieradius bij 100 km/h

De BMW iX3 heeft een accupakket met een netto capaciteit van 74,0 kWh. Met de adaptieve cruisecontrol op een strakke 100 km/h, laat de SUV-op-stroom een gemiddelde energieverbruik van 21,1 kWh/100 km noteren. Goed voor een actieradius van 351 kilometer bij een volle accu.

En daarmee komt de BMW iX3 toch verrassend uit de bus rollen. Voor zo'n hoge, grote en zware auto, hadden wij een energieverbruik verwacht dat hoger zou liggen dan dat van de Volvo XC40 Recharge. Maar dat is niet het geval; de iX3 weet het verbruik van de Volkswagen ID.4 zelfs te verbeteren. Ook de ongeveer even grote Aiways U5 heeft een hoger verbruik dan de BMW iX3.

BMW iX3: actieradius bij 130 km/h

De klok wijst 18.57 uur aan, we snoepen voor de gelegenheid 3 minuten af van het startsein voor 130 km/h. Opnieuw gaat het richting Knooppunt Zaarderheiken, om vanaf deze locatie terug richting Nijmegen te rijden. We delen het verbruik van de heen- en de terugweg door twee. Uitkomst: 29,8 kWh/100 km, goed voor een actieradius van 248 kilometer.

Ook dit resultaat verdient applaus: ook nu verbetert de BMW iX3 de score van de Volkswagen ID.4 (77 kWh). Weliswaar blijft er van de opgegeven actieradius van 460 kilometer (WLTP) nog maar 54 procent over, maar onze verwachtingen van de BMW iX3 waren minder rooskleurig.

Conclusie

Hadden we van tevoren moeten gokken hoe ver de BMW iX3 zou komen tijdens onze actieradiusmeting bij 100 en 130 km/h, dan hadden we nu geen banksaldo meer. De elektrische SUV verrast, in positieve zin. Want ondanks zijn formaat, hoogte en 'stroeve' winterbanden, noteert hij betere verbruikswaarden dan de Volkswagen ID.4 en Volvo XC40 Recharge. Auto's die een klasse kleiner zijn dan de BMW.

Aan de andere kant: die auto's zijn ook goedkoper dan de iX3, dus misschien is het testresultaat ook weer niet zo verrassend. De hogere prijs moet immers ergens worden terugbetaald, vind je ook niet?

Mochten de Duitsers dezelfde 286 pk sterke elektromotor met hetzelfde 74 kWh-accupakket (netto) gaan gebruiken in de veel gestroomlijnder gevormde BMW i4 (die later dit jaar op de markt verschijnt), dan zien wij de resultaten van de actieradiusmeting met deze middenklasse-EV alvast zeer zonnig in.