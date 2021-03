Eerste review Porsche Taycan RWD: ruim 400 pk en toch zó veel goedkoper dan een 911?

Wat valt op aan de Porsche Taycan RWD?

Aan de buitenkant oogt de instapper van de Taycan reeks niet anders dan de duurdere versies. Oftewel: als een bad motherfucker met futuristische trekjes. Toch zie je aan de daklijn, de achterruitstijlen en het billenwerk dat de 911 als inspiratiebron heeft gediend. Het grootste verschil met de nog iets grotere Porsche Panamera zit aan de voorkant. De elektro-Porsche kijkt met zijn kleine koplampen een stuk gemener uit zijn ogen dan zijn benzinebroer.

In het fantastische mambagroen oogst de Taycan veel bekijks en we krijgen bijna louter positieve commentaren. Wat ook opvalt: met de standaardaccu is de nieuwe, achterwielaangedreven Taycan de op één na goedkoopste Porsche. Alleen voor de goedkoopste 718 Cayman betaal je iets minder. De voordeligste Porsche 911 is daarentegen maar liefst 60.000 euro duurder!

Wat is goed aan de Porsche Taycan RWD?

Met de optionele Performance Battery Plus heeft de Taycan geen 408, maar 476 pk. Hij is bijna 5 meter lang, twee meter breed en de testauto staat op 21-inch wielen. Het levert een imposant totaalplaatje op. Dat wordt niet minder wanneer je voor het eerst achter het stuur plaatsneemt en je blik over het volledig gedigitaliseerde dashboard laat glijden.

Maar zodra je met hem wegrijdt, stelt de Taycan je gerust. Je hoeft slechts het joystickje rechts van het stuur in D te zetten en de elektrische supersportsedan zet zich beheerst in beweging. Zonder intimiderende brulgeluiden of nerveuze reacties op het stroompedaal. Bovendien blijkt het groene monster veel makker en handelbaarder dan verwacht. De draaicirkel valt reuze mee, de directe, precieze besturing geeft veel vertrouwen en van overhellen heeft de Taycan nooit gehoord. Toch biedt de (optionele) luchtvering een prettig comfort.

Voor je het weet, ben je verslaafd aan de fabuleuze wegligging en de achteloos geleverde prestaties. De honderdsprint van 5,4 seconden (met launch control) is daarbij niet de dominante drug. De kick van de tussenacceleraties maakt daarentegen alle felgekleurde pilletjes overbodig. Gelukkig zonder een morning after-kater in de vorm van een sterk verschrompeld rijbereik.

Oké, de opgegeven 484 kilometer hebben wij in onze actieradiustest niet gehaald, maar zelfs als je jezelf met plankstroom lanceert, is een bereik van 300 kilometer wel te halen. Dankzij een laadcapaciteit van 270 kW, kun je het accupakket aan de juiste snellader binnen ruim 22 minuten weer van 5 tot 80 procent van zijn capaciteit brengen.

Wat kan er beter aan de Porsche Taycan RWD?

Met blijdschap zagen we dat de Taycan binnenkort gezelschap krijgt van de Taycan Cross Turismo. Want ondanks zijn lengte van bijna 5 meter overweldigt de testauto ons achterin niet met zijn binnenruimte. Porsche belooft dat achterpassagiers in de Cross Turismo meer hoofdruimte genieten. Over de ruimte voor voeten en knieën rept de fabrikant niet ...

Op het stuur zit een klein knopje waarmee je de auto remenergie kunt laten omzetten in laadstroom. Maar de Taycan remt er maar zwakjes door af en je kunt het remmende effect niet aanpassen. One pedal driving met de Taycan is dus niet mogelijk. Wij vinden het een gemiste kans, want zeker in stop&go-verkeer is een stevige regeneratiestand wel zo effectief. Wat de Taycan wel heeft, is de extra zuinige Range-modus. Hierin gaat de auto een paar centimeter door de knieën, de maximumsnelheid wordt beperkt, niet alle vermogen is beschikbaar en de klimaatregeling werkt alleen voor de bestuurder. Omdat de auto in Range veel trager op het stroompedaal reageert, vinden we deze rijmodus in druk Nederlands verkeer met wisselende snelheden niet prettig in het gebruik.

De Sport Plus-stand vonden we des te leuker en we verheugden ons op de Elelectric Sport Sound. Maar na een vlugge kennismaking, schakelden we het snel weer uit. Het motorgeluid hield het midden tussen tramlijn 9 die met het verkeerde ben uit bed was gestapt en een ruimteschip uit een jarentachtigfilm. Dat is drie minuten leuk, maar dan ben je er wel klaar mee.

Wanneer komt de Porsche Taycan RWD en wat is de prijs?

De achterwielaangedreven Porsche Taycan is per direct te bestellen. Als je afstand kunt doen van 87.200 euro, levert de dealer je de basisversie met 408 pk en een WLTP-actieradius van 407 kilometer. Als je er voor 6044 euro de Performance Battery Plus bij bestelt, krijg je niet alleen 68 pk extra, maar ook 81 kilometer meer rijbereik. Wij zeggen: doen! Hetzelfde geldt voor de mambagroene lak (1171 euro) en de optionele luchtvering (2281 euro). Al was het maar vanwege de liftmogelijkheid in ons zwaar overbedrempelde land. Bij de bestelling van testauto zijn nog wel wat meer opties aangekruist. Inclusief 21-inch lichtmetaal, een verwarmd sportstuur, verwarmde sportstoelen, slimme led-koplampen, een panoramadak, een driejarig onderhoudscontract en nog heel veel meer toeters en bellen maakt-ie je 133.724 euro lichter. Oeps.

Wat vind ikzelf van de Porsche Taycan RWD?

Petje af voor Porsche. Ook als achterwielaangedreven instapper heeft de elektrische Taycan de Porsche-magie behouden, bovendien is de wegligging nog altijd fabelhaft. Alleen dat geluid …Oook als ik de Elelectric Sport Sound niet aanzet, word ik daar niet blij van. Nee, wat dat betreft gaat er niets boven fossiel. Afgezien daarvan bezorgt de Taycan me een dubbelvette glimlach, ook in deze semi-basisversie. Het is misschien niet de droom-Porsche, maar wel de gedroomde elektrische auto.