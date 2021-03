Test Audi Q2, Kia Stonic en Mini Countryman: hoe diep zijn jouw zakken?

Ze staan letterlijk én figuurlijk op elke straathoek: compacte suv's. Anno 2021 is vrijwel elk populair automerk in dit 'trending' marktsegment present. De weinige fabrikanten die nog niet zijn vertegenwoordigd, haasten zich om een auto met een aantrekkelijke vormgeving, uitrusting én prijs in deze drukbezette maar zeer lucratieve kweekvijver uit te zetten.

De merken die al wat langer actief zijn in de klasse van de compacte suv's, achten de tijd inmiddels rijp voor vernieuwing. Zo hebben de Audi Q2, de Kia Stonic en de (tweede generatie van de) Mini Countryman onlangs een facelift ondergaan. Je moet echter heel goed kijken om de uiterlijke veranderingen te ontdekken. Een uiterlijke upgrade was blijkbaar niet nodig.

Audi Q2 en Mini Countryman: op naar de 40 duizend euro!

Wat je wel nodig hebt voor deze auto's, is een riant budget. Dat geldt vooral voor de Audi en de Mini. Zoals wij de Q2 30 TFSI hebben getest - met 110 pk sterke driecilinder turbomotor - kost de auto 37.445 euro. Goed, dan heb je wel 280 euro voor Audi Drive Select en 1820 euro voor een upgrade naar de Business Edition (met 17-inch lichtmetalen wielen en sportstoelen) bovenop de basisprijs van de Audi Q2 à 35.345 euro bijbetaald.

De Mini Cooper Countryman - met 110 pk sterke 1.5 driecilinder - staat voor 36.341 euro in de prijslijst. Onze testauto was voorzien van 18-inch lichtmetalen wielen (1730 euro extra) en sportstoelen met verlengbare zitting (1120 euro), wat de teller naar 39.191 euro brengt. Bijna 40 duizend euro!

Bij de Kia Stonic ben je spekkoper

Nee, dan de Kia Stonic. Qua formaat doet hij weinig onder voor de Audi Q2 en Mini Countryman, maar prijstechnisch is de compacte suv uit Zuid-Korea een veel vriendelijker aanbod. In de basis kost de Stonic 1.0 T-GDI 48V met 120 pk sterke eenliter driecilinder 24.795 euro. Kijk, dat is tenminste een bedrag dat je overbrugbaar kunt noemen. Laat het budget het toe, dan is de auto voor 3500 euro voorzien van de GT Line-uitrusting, met onder meer 17-inch lichtmetaal, klimaatbeheersing en navigatie met Kia Live services bovenop de toch al niet karige standaarduitvoering.



Zonder alle premium-pretenties is de Kia dus zomaar 11.000 euro goedkoper dan de Audi Q2. En zelfs als je kiest voor de zeer compleet uitgeruste GT Line, ben je nog steeds 7000 euro goedkoper uit dan voor een kale basis-Q2. Bovendien steekt de Kia zijn opponenten prijstechnisch de loef af met een gunstigere afschrijving en een lagere wegenbelasting. Tel daar een lager verbruik en zeven jaar volledige fabrieksgarantie met onbeperkte pechhulp bij op, en de conclusie is duidelijk: als je budget niet tot stratosferische hoogten reikt, ben je bij Kia spekkoper.

Benieuwd naar de volledige test uit Auto Review 3/2021? Bestel deze editie in onze webshop.