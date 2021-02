Eerste review Goupil G4: hoe rijdt het elektrische busje van supermarkt Picnic?

Wat is er opvallend aan de Goupil G4 van Picnic?

Je had hem ondanks de laadbak en het oranje neusje vast al herkend. Dit is het autootje waarmee onlinesupermarkt Picnic bij tienduizenden klanten per dag de boodschappen aflevert. Hoewel Picnic voor de coronacrisis al een succes was, werd de supermarkt door het virus ineens een life saver voor veel gezinnen. De ludieke Goupil G4 is het milieuvriendelijke uithangbord op wielen voor de e-grossier.

Hij is compact, robuust en ontzettend handig. De G4 is voorzien van een lithium ion-accupakket met een capaciteit van 14kWh. Opvallend is zijn laadcapaciteit van 1226 kilo, waardoor er bijna 1000 kilo aan boodschappen mee kan. Dat zijn ongeveer 200 pakken melk, 20 kratjes bier, 60 flessen cola, 100 blikken tomatensoep, 100 pakken afbakbroodjes en 1000 zakken paprikachips.

Wat is er goed aan de Goupil G4?

De G4 is perfect toegelegd op zijn taak. Dankzij de volledig elektrische aandrijving is-ie bijzonder milieuvriendelijk tijdens de korte stadritjes van voordeur naar voordeur. Daarnaast zoeft hij doodstil door de binnenstad en de buitenwijken.

“Achter heeft het Picnic-busje bladveren om niet door te zakken onder het gewicht van onze boodschappen.”

Maar het blijft niet bij de handigheid en milieuvriendelijkheid. Met zijn stalen chassis en eenvoudige mechanica is de G4 ook nog eens buitengewoon duurzaam. Dankzij de McPherson-ophanging voor is het comfort voor de berijder veel beter dan verwacht. Achter heeft de G4 bladveren (maar wel van composietmateriaal) om niet door te zakken onder het gewicht van onze boodschappen.

De instap is gemakkelijk, de enorme ruiten voor en opzij bieden het best mogelijke zicht op de weg en de G4 is niet alleen voorzien van verwarming, maar ook van een radio met USB-aansluiting. O ja, de draaicirkel van 3,9 meter mogen we natuurlijk niet vergeten: precies wat je wilt in een drukke stad.

Wat kan er beter aan de Goupil G4?

Als je naar de Goupil G4 kijkt vanuit het perspectief van een autorijder, is de actieradius van zo’n 135 kilometer (WLTP) absurd laag. ‘Niet meer van deze tijd’, zouden we op de redactie zeggen. Hetzelfde geldt voor de topsnelheid die begrensd is op 50 km/h. Toch zijn beide voor het doel van de G4 gewoon dik in orde.

Echt wel een puntje is de vormgeving van de Picnic G4. Door zijn smalle en hoge bouw (1,20 meter breed en 1,80 meter hoog) lijkt de G4 gevoelig voor omvallen. Je moet er echter wel een beetje lijp mee doen om het voor elkaar te krijgen, maar voor Picnic was het voldoende om alle chauffeurs te verplichten een strenge rijtraining te volgen.

Wanneer komt de Goupil G4 naar Nederland en wat is de prijs?

De Goupil G4 is al sinds 2017 op de markt en wordt exclusief door Van Blitterswijk Eco-Mobiliteit uit Moordrecht vanuit Frankrijk geïmporteerd. De vanafprijs bedraagt zo’n 20.000 euro, exclusief belastingen, maar kan oplopen tot 40K door alle mogelijkheden die je kunt toevoegen. Dat zijn er nogal wat. Zo is onze test-Goupil voorzien van een kiepinstallatie, maar worden zijn broertjes bijvoorbeeld ook gebruikt voor onkruidbestrijding. Inmiddels rijden er zo’n 2000 stuks in Nederland rond en heeft naar schatting 80 procent van de gemeenten er minstens een.

Wat vind ikzelf van de Goupil G4 van Picnic?

Ik vind ‘m geweldig. Als geen andere elektrische auto is de G4 op zijn taak toegerust. Ik kan me geen enkel voertuig bedenken dat beter is in het bezorgen van boodschappen dan de merkwaardige Goupil. De ride is opvallend comfortabel en tijdens het laveren door het stadsverkeer waan je je in een computergame, zo dynamisch en wendbaar is de G4. Het zicht rondom is daarnaast uitstekend en alles is eraan gedaan om het de bezorger (ik in dit geval) zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Minstens zo mooi is dat de G4 met zijn aparte en opvallende uiterlijk (onbedoeld) een rijdend reclamebord voor Picnic is geworden. Dat het bezorgen bovendien heerlijk milieuvriendelijk wordt uitgevoerd, is de kers op de taart. Die je overigens onmiddellijk doet afvragen waarom andere boodschappenjongens nog steeds in vieze diesels rijden.

Als belangrijk voertuig schaar ik de Goupil G4 bovenaan mijn ranglijsten naast de T-Ford. Waar de Ford Model T de mens de vrijheid gaf om eropuit te gaan, biedt de G4 ons meer dan 100 jaar later de vrijheid om thuis te blijven. Het kan verkeren.