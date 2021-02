Eerste review Lexus ES 300h: Voegen die digitale buitenspiegels iets toe?

Wat valt er op aan de Lexus ES 300h?

Dat hij 'stokjes' onderaan de A-stijlen heeft hangen. Het zijn geen buitenspiegels uiteraard - daarvoor zijn ze te klein - maar camera's. Ze houden de omgeving naast en achter de auto in de gaten en projecteren hun beelden op schermpjes aan weerszijden van het dashboard. Het is wennen, want in de eerste paar dagen kijk je geheid te ver naar buiten, waar in een 'normale' auto de spiegels zitten. Je moet jezelf aanleren om je blik minder ver te draaien, want vooral links zit het cameraschermpje voor je gevoel onnatuurlijk dichtbij.

De camera's verkleinen de dode hoek van de Lexus ES 300h overigens niet. Het blikveld links en rechts is vergelijkbaar met dat van een gewone spiegel. Als er een andere auto naast je zit, wordt de bekende oranjerode dodehoekwaarschuwing op het relevante schermpje getoond. Als je de Lexus in zijn achteruit zet, schakelen de buitenspiegelcamera's over op een groothoekstand, waarbij handige lijntjes aangeven hoe dicht je langs de stoeprand kan parkeren. Als je het portier opent, laten de camera's ook meer van de omgeving zien. Dit om eventuele fietsers te kunnen spotten.

De Lexus ES 300h is vooralsnog één van een handjevol auto's met camera's op de plaats van spiegels. Honda levert ze standaard op de elektrische Honda E, bij Audi zijn ze optioneel op de E-Tron. De reden dat ze worden gebruikt, heeft met het brandstof- en stroomverbruik te maken. Je zou het misschien niet verwachten, maar traditionele buitenspiegels zorgen voor relatief veel luchtweerstand. Door te kiezen voor camera's wordt die zo'n 5 procent lager.

Wat is er goed aan de Lexus ES 300h?

Laat je niet afschrikken door de agressieve Predator-grille en de scherp gesneden koplampen; de Lexus ES 300h is een gemoedelijke auto. Iets té gemoedelijk voor sommigen, misschien. Zijn hybride-aandrijflijn is op efficiëntie gericht, niet op rijplezier. Hij combineert een 2,5-liter viercilinder met een elektromotor en komt tot een gezamenlijk vermogen van 218 pk. De sprint naar 100 km/h zou in 8,9 seconden moeten kunnen, maar dat wil je niet proberen. Ten eerste omdat je dan je mooie verbruik kwijt bent en ten tweede omdat de CVT-bak de motor dan langdurig laat janken.

Lexus geeft voor de ES 300h President Line een gemiddeld verbruik op van 1 op 18,2. In de week dat wij de auto bij ons hadden, kwamen wij tot 1 op 16,7. Wat gewoon uitstekend is voor zo'n grote, zware luxesedan. Bovendien hebben wij het overgrote deel van de tijd in de normale rijmodus gereden. Er is ook nog een Eco-stand, waarin de Lexus ES 300h het hoogstwaarschijnlijk nog veel beter had gedaan. Van de wisselwerking tussen de brandstofmotor en elektromotor merk je als inzittende trouwens nooit iets. Zo verfijnd zit de hybridetechniek in elkaar.

De Lexus ES 300h is ideaal voor lange reizen over de snelweg. Hij is een cocon, die je isoleert van groeven, geulen en geluid (joepie!), maar ook van wat de voorwielen doen (boe!). We mogen hem er niet op afrekenen. De Lexus is geen rijdersauto, zoals de BMW 5-serie dat bijvoorbeeld wel is. Op het moment dat je in een 'Fünfer' wegrijdt, springt er een vonkje over. Niet zo'n akelige die prikt, maar zo'n prettige die vlinderachtige dingen met je buik doet. Daarmee willen we niet zeggen dat de ES 300h zielloos is, maar wel dat hij minder karakter heeft.

Het ontwerp van de Lexus moet je liggen. Wij vinden de ES een aantrekkelijke verschijning, maar kunnen ons ook voorstellen dat de kenmerkende 'spindle grille' voor anderen een brug te ver is. Het interieur is minder controversieel. Lexus doet de dingen graag anders en dat is binnenin duidelijk te merken. De digitale cockpit is niet helemaal digitaal (de brandstof- en temperatuurmeter rechts zijn analoog), er zitten twee draaiknoppen aan de instrumentencluster voor je neus (met rechts stel je de rijmodi in) en de bediening van het infotainmentsysteem gebeurt met een touchpad.

Alles zit op een logische plek. Je voelt je snel thuis in de Lexus ES 300h. De afwerking is klasse, al komen de gebruikte materialen hier en daar een fractie minder hoogwaardig over dan in bijvoorbeeld een Audi A6. Een kniesoor die er op let, want de Lexus voelt aan alsof hij voor de eeuwigheid is gebouwd. Daarbij is er ruimte te over, ook voor de passagiers op de tweede zitrij. En als die toch beenruimte tekort komen, kunnen ze met een druk op een knop de rechtervoorstoel naar voren schuiven.

Wat kan er beter aan de Lexus ES 300h?

Twee dingen: de bediening van het infotainmentsysteem en de buitenspiegelcamera's. Lexus gebruikt geen touchscreen, maar een touchpad op de middenconsole om de radio, het navigatiesysteem en meer aan te sturen. Dat werkt op zich best goed, maar leidt veel te veel af als je aan het rijden bent. Je moet te nadrukkelijk naar het scherm kijken om in de gaten te houden of je wel doet wat je wilt doen. Bovendien is het invoeren van een bestemming een crime met het touchpad. Gelukkig ondersteunt de Lexus ook stemcommando's.

Dan de camera's. Die doen hun werk in principe naar behoren, maar hebben moeite met het donker én de regen. Op onze eerste avond in de Lexus ES 300h kwam er op de snelweg flink wat water uit de lucht vallen. Ondanks het feit dat de camera's in hun steeltjes onder een kleine overkapping zitten, kwamen er druppels op de lenzen. Op het rechterscherm zagen we na een tijd vrijwel niks meer. Niet alleen omdat de beelden in het donker korrelig worden, maar ook omdat het licht van achteropkomende auto's door de druppels wordt verspreid en het hele beeld overneemt.

Wanneer komt de Lexus ES 300h en wat kost-ie?

De Lexus ES is sinds 2018 op de Nederlandse markt in slechts één variant: de 55.245 euro kostende ES 300h. Onze testauto is een dikker uitgeruste President Line (70.485 euro) met twee opties: metallic lak (Deep Blue Metallic voor 1295 euro) en de digitale buitenspiegels (1750 euro). Die laatste optie is nieuw voor 2021 en alleen beschikbaar op de President Line.

Wat vind ikzelf van de Lexus ES 300h?

Om met het portier in huis te vallen: mijn voorkeur in het E-segment ligt bij de BMW 5-serie. Niet alleen om zijn sportievere inborst, maar ook om zijn rijker aanvoelende cabine. De Lexus ES 300h mist iets, vind ik. Waarbij ik moeite heb om dat 'iets' te definiëren. Hij is betrouwbaar, zuinig, stil, comfortabel, maar ook een beetje flets. Ik word ontzettend blij van zijn gunstige verbruik en moet toegeven dat de ES 300h objectief gezien bijna alles goed doet. Maar ik stap niet met een gloedvolle glimlach uit. Ik word niet hebberig van de Lexus. En dat gevoel wil ik wel graag hebben.