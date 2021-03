Getest: hoe gelukkig word je van de Mercedes-Benz S-Klasse (2021)?

Wat valt op aan de Mercedes S 500?

Eerder schreven we dat de nieuwe Mercedes S-Klasse een trendbreuk heeft veroorzaakt. Lieten zijn voorgangers altijd zien welke koers Mercedes-Benz in zou slaan met het volledige modellenprogramma, bij de nieuwe generatie zijn alle designelementen al eens eerder vertoond. Een vleugje E-klasse, een snufje CLS ... Maar wat is de nieuwe S-klasse een schit-te-ren-de auto, zeg! In vol ornaat goed voor een lengte van 5,289 meter (met verlengde wielbasis), maar desondanks een slanke, harmonieuze verschijning. Beschaafd chic, zonder op te gaan in de grijze massa.

Helemaal indrukwekkend is het interieur van de nieuwe S-Klasse. Het prachtige breedbeeld-instrumentarium is vervangen door een digitale klokkenwinkel achter het stuur met 3D-weergave (wat fotografisch niet is vast te leggen). Een pronkstuk!

Het centrale beeldscherm is nu verticaal in de middenconsole gelegd, en werkt met eenvoudige aanraakbediening. Daarmee zet Mercedes zijn van voor naar achter en van links naar rechts bewegende draai-/drukknop met schrijftableau bij het grofvuil. Uiteraard beschikt de nieuwe S-Klasse over een zeer uitgebreide variant van het MBUX-multimediasysteem met spraakbediening. Waarmee je uitvoerige en onderhoudende gesprekken kunt voeren. Briljant!

Wat is er goed aan de Mercedes S-Klasse?

Als je verwacht dat de nieuwe S-klasse een supersportwagen is waarmee je recordtijden op de Nordschleife kunt noteren, of als je de auto wilt gebruiken voor het transport van een koelkast naar je nieuwe appartement, dan zal de auto je diep teleurstellen. Verwacht je een uiterst comfortabele reislimousine, die je in de watten legt met heerlijke stoelen, een (zeer) soepel geveerd onderstel en alle luxe die je jezelf maar toewenst, dan is er maar één conclusie mogelijk: veel beter dan de nieuwe S-Klasse gaat het echt niet worden.

Wat deugt er niet aan de nieuwe S-klasse?

Geen idee. Dit is een auto waarvoor je de verkoop van je huis serieus in overweging zou nemen, zo aangenaam is het leven in de S-klasse. Uiteindelijk zie je van dat besluit toch maar af, omdat de auto geen badkamer heeft. Een keuken met inductiekookplaat en heteluchtoven trouwens evenmin. Even serieus: de Mercedes S-klasse zet reusachtige stappen op het gebied van digitale technologie, comfort en (hoewel een smaakkwestie) design. Tijdens vijf intensieve testdagen - we waren niet uit de auto te slaan! - hebben we de S 500 4Matic op geen fout kunnen betrappen.

Eén dingetje dan voor het zeuren: op dit moment is het motorenaanbod nog beperkt tot twee benzineversies en drie diesels. De S 450 en S 500 op benzine beschikken over mild hybrid-techniek, maar de diesels niet. Het ligt uiteraard voor de hand dat er versies komen met plug-in hybride-technologie, plus diverse AMG-uitvoeringen. Maar daar zul je nog wel even geduld voor moeten bewaren.

Wanneer komt de nieuwe S-klasse en wat gaat-ie kosten?

De S-klasse is inmiddels enkele maanden leverbaar in Nederland. Zoals gezegd: vooralsnog in een beperkt aantal motorvarianten. De S 400 4Matic (zescilinder lijnmotor, 3,0-liter, 367 + 22 pk) staat in de prijslijst voor 139.364 euro. De S 500 4Matic (met dezelfde 3.0 zes-in-lijn, maar dan met 435 + 22 pk) heeft een vanafprijs van 155.578 euro.

Wil je versie met een lange wielbasis, dan liggen de prijzen op 143.236 euro (S 450 4 Matic Lang) of 159.882 euro (S 500 4Matic Lang, zoals wij die testten). De diesels beginnen bij 133.593 euro.

Uiteraard levert Mercedes allerlei accessoires en opties die het leven nog meer veraangenamen. Zo beschikte de testauto over achterasbesturing (met een uitslag van maximaal 10 graden), afzonderlijke achterstoelen met elektrische verstelling en stoelverwarming/-ventilatie, een MBUX-tablet in combinatie met MBUX high-end entertainment achterin, een uitgebreid Premium Plus-pakket en 20-inch lichtmetalen wielen. Dit alles drijft de prijs van de testauto op naar 187. 697 euro.

Wat vind ikzelf van de nieuwe Mercedes S-klasse?

Van mijn eerdere teleurstelling over de weinig verrassende vormgeving van de auto, is helemaal niets meer over. Ik vind de S-klasse prachtig, een auto die niet te koop loopt met zijn formaat en - gebruikmakend van de sublieme adaptieve cruisecontrol en semi-autonome rijhulpsystemen - gracieus door het verkeer beweegt. Maar waar ik vooral van onder de indruk ben, is het sublieme comfort dat de S-klasse te bieden heeft. De weldadige souplesse van het luchtgeveerde onderstel, de magistrale stoelen, het vertrouwen dat het hele arsenaal veiligheidssystemen je geeft. Een auto die intens gelukkig maakt.

Misschien hebben we alle elementen van het ontwerp allemaal al eens eerder gezien, maar de technologie die in de auto is verwerkt, zal zich vanzelf een weg banen naar de kleinere modellen van Mercedes - zoals de nieuwe C-klasse. Als die allemaal maar voor de helft zo goed rijden als de nieuwe S, dan kunnen we nog heel wat geslaagde nieuwe modellen van Mercedes verwachten.