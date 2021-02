Eerste review Opel Mokka-e: is dit de leukste elektrische crossover?

Wat valt op aan de Opel Mokka-e?

Het is niet bepaald stralend weer wanneer we met de nieuwe Opel Mokka-e kennismaken. Toch hebben we de neiging om naar onze zonnebril te grijpen wanneer we op de auto aflopen. De matcha green gespoten carrosserie springt bijna letterlijk in je oog! Zulke felle kleuren herinneren we ons vooral uit de seventies.



En de walk down memory lane houdt aan. Want na de gefacelifte Crossland is de nieuwe Mokka de tweede Opel die de karakteristieke Vizor-neus krijgt. Die is losjes geïnspireerd op de Opel Manta A uit 1970. Het front oogt strak, mede doordat de 'grille' dicht is, ook bij de versies met verbrandingsmotor.



Dat strakke zet zich voort aan de binnenkant. Als eerste Opel heeft de nieuwe Mokka het zogenaamde Pure Panel aan boord. Hierbij zijn het instrumentarium en het multimediascherm optisch aan elkaar gekoppeld, à la Mercedes. Gelukkig is Opel niet doorgeschoten in de digitalisering. Onder het touchscreen zitten nog gewoon fysieke knoppen voor onder meer het audiovolume en de klimaatregeling.

Wat is goed aan de Opel Mokka-e?

Dankzij de Mokka-e wordt de keus aan relatief betaalbare elektrische auto's met een fatsoenlijke actieradius weer wat groter. De nieuwe Opel is e enige elektrische suv onder de 35.000 euro met een WLTP-bereik van meer dan 300 kilometer - 324 om precies te zijn. Afhankelijk van de omstandigheden, uiteraard.



Doordat de aandrijflijn van een elektrische auto nauwelijks geluid maakt, vallen de overige rijgeluiden vaak des te meer op. Niet in de Mokka-e: windgeruis, het getik van opspattend grind en bandengeroffel zijn nauwelijks hoorbaar. Ook de fijne, uitgebreid verstelbare bestuurdersstoel en het onderstel dragen een steentje bij aan het prettige veercomfort.



Opel kijkt niet op een veiligheidssysteem meer of minder: elke Mokka heeft onder meer standaard verkeersbordherkenning, een vermoeidheidsassistent, rijstrookassistentie en een noodremhulp met voetgangersdetectie.

Wat kan beter aan de Opel Mokka-e?

Helaas rekent Opel een meerprijs van 1000 euro voor een driefasenlader (11 kW). Standaard heeft de Mokka-e een eenfase-boordlader (7,4 kW). Die wil je eigenlijk niet, want dan duurt het opladen veel langer. Ter vergelijking: aan een openbare laadpaal (11 kW) is de Mokka-e met eenfase boordlader 15 uur bezig, terwijl je met driefasenlader maar 5 uur en een kwartier nodig hebt.



Hoewel de Mokka vergeleken met het vorige model 12,5 centimeter korter is, biedt hij voldoende ruimte aan vier - niet al te grote - volwassenen. Alleen moeten de achterpassagiers geen claustrofobie hebben, anders krijgen ze het al snel benauwd van de aflopende daklijn en de forse C-stijlen. En Action mag nu dan dicht zijn, Opel heeft er blijkbaar net op tijd een grote voorraad keihard plastic kunnen inslaan. Het resultaat zie je aan de binnenkant van de achterportieren. Gelukkig is het voorin een stuk beter voor elkaar.



Met een inhoud van 310 liter is de kofferbak van de Mokka-e niet al te groot. Met benzine- of dieselmotor komt daar 40 liter bij. De 6,5 cm langere, 3 cm bredere en 7 cm hogere Opel Crossland biedt 410 liter - wel iets om rekening mee te houden.

Wanneer komt de Opel Mokka-e en wat is de prijs?

Volgende week staan de Mokka's met verbrandingsmotor al bij de dealer, voor de elektrische variant moet je nog geduld hebben tot maart.



Met de 100 pk sterke 1,2-liter turbomotor is de Mokka Edition leverbaar vanaf 26.299 euro, maar een Mokka-e Edition hapt minimaal 34.399 uit je spaartegoed. Wij zouden 1000 euro extra investeren in de Mokka-e met driefasenlader. De dik aangeklede Ultimate met driefasenlader die wij reden, kost 41.599 euro en gaat dus over de kritische bijtellingsgrens van 40.000 euro heen.



De eveneens aantrekkelijke GS Line blijft daar net onder. Met driefasenlader komt die op 38.899 euro. Daarvoor krijg je een sportief aangeklede Mokka-e, met een dak in contrastkleur, speciale bekleding, rode accenten in het interieur en 18-inch lichtmetaal. De onderhuids identieke Peugeot e-2008 kost met driefasenlader minimaal 37.330 euro.



Het beste nieuws van de prijslijst: voor de kleur matcha green betaal je géén meerprijs. Misschien dat dit ons Nederlanders kan verleiden een andere kleur te kiezen dan grijs of zwart (beide 599 euro extra) ...

Wat vind ikzelf van de Opel Mokka-e?



Om te zien vind ik de nieuwe Mokka misschien wel de leukste SUV van dit moment. Oké, de Mazda MX-30 is ook geen dertien-in-een-dozijn. Maar daarmee kun je net drie rondjes om de kerk rijden ...

Ik baal er een beetje van dat one-pedal-driving niet mogelijk is. Ook als je de transmissieknop in B (regeneratiestand) zet, blijft hij altijd doorrollen tot 8 km/h. Nou ja, zo krijg je geen spinnewebben rondom het rempedaal. Ook kun je de mate van 'afremmen op de elektromotor' niet zelf regelen, zoals bij diverse concurrenten. Jammer.



Met een vermogen van 136 pk en een gewicht van bijna 1600 kg, is de Opel Mokka-e redelijk vlot. Maar verwacht geen maagverplaatsingen of oogbloedingen als je 'plankstroom' geeft. In de rijmodus Sport sprint je in 9 seconden van 0 naar 100 km/h, in Normal en Eco gaat het trager. Sterker nog: als je Eco selecteert, vertelt de auto je dat de prestaties en het 'thermisch comfort' minder zijn. Klinkt als: 'we gaan treuzelen en kou lijden'. Valt mee, en als troost zie ik dat de aangegeven actieradius met een kilometer of 20 toeneemt. Wedden dat ook jij daarop gaat kicken als je voor een Mokka-e kiest?