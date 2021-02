Wat is opvallend aan de Audi A3 Sportback 40 TFSI e?



Aan het uiterlijk is vrijwel niets opvallend. De Audi A3 Sportback 40 TFSI e is vooral te herkennen aan de e in het typeplaatje. Plug-in hybrides worden steeds populairder, vooral als alternatief voor dieselmodellen. Audi levert niet alleen de A3 Sportback, maar ook de A6 nu als plug-in hybride. De Audi A3 Sportback combineert de prestaties van de Audi S3 met de zuinigheid van een elektrische auto – als je braaf oplaadt.



Wat is goed aan de Audi A3 Sportback 40 TFSI e?

De manier waarop de benzinemotor en de elektromotor (150 pk) en elektromotor (109 pk) samenwerken. Als de benzinemotor bijspringt, hoor je dat nauwelijks. Als je niet oplet, krijg je maar heel in de verte mee hoe beide motoren hun pas de deux uitvoeren.

De A3 Sportback is snel (0-100 in 7,6 s) en krachtig (224 km/h). Hij is dankzij een accupakket van 13 kWh in staat om 67 kilometer elektrisch af te leggen. Zoals het heurt bij een stekkerhybride, kun je ervoor kiezen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de elektromotor (in de stad) of juist stroom te besparen op buitenwegen, zodat je later in de stad nog genoeg stroom hebt om emissievrij te rijden.

Op korte afstanden haal je het EU-verbruik van 1 op 100 (!) wel, maar op lange ritten is dat net zo’n utopie als een wintersportvakantie in coronatijd. Al kun je, als je netjes oplaadt, verbruikscijfers noteren die zelfs de zuinigste diesel niet haalt.



Wat kan beter aan de Audi A3 Sportback 40 TFSI e?

Plug-in hybrides hebben een belangrijk nadeel: de bagageruimte is kleiner, doordat het accupakket veel ruimte inneemt. Achter in de Audi A3 Sportback 40 TFSI e kun je 280-1100 liter kwijt. Koop je een Sportback zonder stekker, dan kun je 100 liter meer kwijt (380-1200 liter).

Voordeel: op de achterbank heb je precies evenveel ruimte als in de A3 Sportback op benzine of diesel.

Jammer is dat de plug-in hybride van de Audi A3 Sportback geen adaptieve dempers heeft. Daardoor is de basisafstemming van het onderstel wat te sportief. Het extra gewicht is een ander nadeel: het accupakket zorgt voor 300 extra kilo’s.



Wanneer komt de Audi A3 Sportback 40 TFSI e en wat is de prijs?

De Mitsubishi Outlander is de oer-plug-in-hybride en bezorgde hem in Nederland meteen een slechte naam. Hij was zo duur dat hij alleen aantrekkelijk was voor zakelijke rijders, die de auto tegen een gunstig bijtellingstarief konden rijden. En niemand die de elektromotor gebruikte (de benzine werd toch vergoed door de baas), waardoor de Outlander de facto bijzonder onzuinig reed.

Maar de stekkerauto heeft een razendsnelle emancipatie doorgemaakt, opladen is niet meer zo eng en nieuw als zeven jaar geleden. Kijkend naar de prijslijst van de Audi A3 Sportback, wordt een plug-in hybride steeds aantrekkelijker. De prijs van de 204 pk sterke Audi A3 Sportback 40 TFSI e is 40.220 euro. Dat is ruim 6000 euro meer dan de basis-A3, maar die heeft maar 110 pk. Bovendien betaal je bij plug-in hybrides maar de helft van de wegenbelasting én verbruik je met de juiste oplaaddiscipline nauwelijks een druppel benzine.

De Audi A3 Sportback is er overigens ook in een krachtiger variant, met 245 pk. De prijs is 46.220 euro.

De Audi A3 Sportback met dieselmotor is vrijwel even duur als de plug-in hybride: 39.680 euro (30 1.6 TDI). Met de komst van de stekkerhybrides, is de diesel daarmee feitelijk uitgerangeerd.



Wat vind ikzelf van de Audi A3 Sportback 40 TFSI e?

Als je thuis de mogelijkheid om een laadpaal te installeren, is de keuze makkelijk. Je plugt de auto na je werk aan de stekker en kunt de meeste dagelijkse ritten elektrisch afleggen. De Audi A3 Sportback TFSI e maakt de dieselversies (duurder én minder krachtig) compleet overbodig, maar wordt ook steeds meer een alternatief voor een auto op benzine.