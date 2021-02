Test: zoveel kosten de Mercedes-AMG GLA 35 en Cupra Formentor per pk

Niet-elektrische auto’s met veel pk's krijgen een fikse fiscale tik op de vingers, in de vorm van een stevige CO2-boete. Dit tweetal is geen uitzondering. Voor de Cupra Formentor betaal je in de standaard­versie 66.250 euro. Daarvan gaat 20.078 euro rechtstreeks naar de schatkist in de vorm van bpm.



Gelukkig is de Cupra Formentor ook gul voor zijn berijder. Naast 310 pk en sportwagenachtige prestaties, biedt hij een uitgebreide standaarduitrusting.



Standaarduitrusting Cupra Formentor



Een greep uit de snoeptrommel van de Cupra: 19 inch lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera, navigatie, een multimediasysteem met 12-inch touchscreen, adaptieve onderstelregeling, intelligente, adaptieve cruisecontrol, full-led-koplampen, een automatische inparkeerhulp, een verwarmd stuur, dodehoeksensoren, kuipstoelen vóór en automatische klimaatregeling met drie temperatuurzones.



De testauto voegt daar ook nog het speciale Brembo-remsysteem à 2665 euro aan toe. Dat brengt de totale prijs op 68.915 euro. Omgerekend is dat 222,31 euro per pk!



Bijna 20 mille aan bpm



De Mercedes-AMG GLA 35 kost 76.285 euro. Daarvan strijkt het ministerie van Financiën 19.646 euro op. Sommige assistentiesystemen vergen een extra greep in de portemonnee. Interactieve cruisecontrol kost bijvoorbeeld 726 euro en dodehoekassistentie staat voor 544,50 euro extra i de prijslijst.



Daar stelt de Mercedes-AMG wel mooiere kunststoffen en fraai ­aluminium in het interieur tegenover. Navigatie en (lederlook) sportstoelen zijn standaard aan boord, en net als de Cupra staat de Mercedes op 19-inch lichtmetaal. De testauto is ook nog voorzien van het High End-sportstoelenpakket. In combinatie met het verplichte Premium-pakket vereist dit een extra investering van dik 5000 euro. Al met al kost de geteste AMG GLA 82.268 euro. Dat is dan 268,85 euro per pk ...

Mercedes zuiniger dan Cupra



Van de afschrijving, de benzinekosten, de wegenbelasting en de verzekeringskosten voor dit duo raken we evenmin in een juichstemming. Al is de Cupra Formentor in bijna alle opzichten een minder dure klant dan de AMG GLA. Alleen de maandelijkse benzinerekening van de Mercedes valt iets lager uit. Met de Cupra verbruikten we 9,7 l/100 km (1 : 10,3), de tweeliter turbomotor van de Mercedes nam genoegen met 9,5 l/100 km (1 : 10,5).

De complete vergelijkende test van de Cupra Formentor en de Mercedes-AMG GLA 35 lees je in Auto Review 2/2021.