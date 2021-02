Compacte wagons getest: welke auto rijdt het lekkerste?

In een compacte stationwagon kom je niets tekort. Dat heb je kunnen lezen in deel 1 van deze vergelijkende test tussen de ruime stations van de Ford Focus, de Hyundai i30, de Seat Leon en de Skoda Octavia. Maar veel ruimte achterin en een grote kofferbak is ook niet alles. Wat betreft het onderstel van een auto ben je ook veeleisend. Welke combi heeft het meest te bieden als we kijken naar comfort en rijeigenschappen?

RUIMTE? COMFORT? RIJPLEZIER? OF ALLE DRIE?

De laatste jaren heeft in het populaire C-segment grote verschuivingen plaatsgevonden. Wilde je vroeger een betrouwbare, ruime en scherp geprijsde stationwagon? Dan wa de Skoda Octavia Combi automatisch de eerste keuze. Maar de jongste generaties van de Ford Focus Wagon en de Seat Leon Sportstourer hebben een enorme groeispurt gemaakt, terwijl Skoda goed heeft begrepen dat comfort en rijplezier eveneens belangrijke aankoopargumenten zijn bij (zakelijke) klanten in de compacte middenklasse.

FORD FOCUS WAGON DAAGT JE UIT



17-inch lichtmetaal, een dubbele uitlaat, gebrek aan chroom - de goede verstaander heeft allang gezien dat de geteste uitvoering van de Ford Focus Wagon gebrand is op sportiviteit. Als ST Line staat de auto standaard op een verlaagd en stevig afgestemd sportonderstel. Als bestuurder zit je in een fijne, maar vrij smalle kuipstoel. Hoewel Ford als geen ander merk een geslaagde mix van comfort en dynamiek in zijn onderstellen weet te verwerken, heeft het veercomfort duidelijk ruimte moeten maken voor de stuureigenschappen van deze ST Line.

Als je houdt van een potje sturen, is dat bijzonder goed nieuws. De Focus stuurt scherp en met veel gevoel, hij kronkelt lichtvoetig van bocht naar bocht en daagt je uit te spelen met het gaspedaal, zodat hij zijn achterkant een afgemeten stapje opzij kan zetten. En remmen doet de Focus als de beste: met een remweg van nog geen 33 meter bij een noodstop vanaf 100 km/h, zet hij menig sportwagen in zijn hemd.

HYUNDAI i30 WAGON IS EEN VERRASSING



Laat je niet misleiden door het stoere sporttenue dat de Hyundai i30 Wagon N Line draagt. Completer dan in deze uitvoering wordt het namelijk comfortpakket namelijk niet. Met een sportieve twist: de heerlijke kuipstoelen, het sportstuurtje en de aluminium pedalen zijn bij de prijs inbegrepen. Ondanks de (eveneens standaard) 18-inch wielen, weet de i30 op een slechte weg te verrassen met een hoogstaand veercomfort.

Ook al lonkt de Hyundai met zijn sportieve uitdossing, een bovengemiddeld sportief rijdende auto is het niet. Op een bochtige weg valt heus enig rijplezier met 'm te beleven, maar het kaliber Ford Focus is voor de i30 nog net een niveau te hoog. Ook op de remmentest scoort de Hyundai goed, maar ook niet meer dan dat.





SEAT LEON SPORTSTOURER: DE SNELWEG IS ZIJN DOMEIN

Ooit was Seat de sportieve tak van het Volkswagen-concern, een beetje zoals Alfa Romeo dat is voor Fiat. De jongste generatie Seat Leon legt je in de watten met brede kuipstoelen (standaard op de FR-versie) en een meer dan adequate geluidsisolatie. Het is een heerlijke kilometervreter voor op de snelweg. Het FR-embleem op de achterklep verwijst onder meer naar het sportonderstel en 17-inch wielen (18 inch op de testauto). Door de iets straffere afstemming van het onderstel lever je in nuance op het veercomfort in.

De Seat Leon Sportstourer FR verliest op een bochtige weg geen centimeter afstand tot de Ford Focus Wagon ST Line. De besturing geeft een goede feedback en het elektronisch XDS-differentieel zorgt voor een geweldige tractie. De remmen van de Seat zijn iets minder bijtgraag dan die van de Ford; bij een noodstop kom je nét wat later tot stilstand.

SKODA OCTAVIA COMBI BLINKT UIT OP ANDERE TERREINEN

De Skoda is van huis uit niet zo compleet uitgerust als bijvoorbeeld de Hyundai i30 Wagon N Line. Om niet in te leveren op de comfortbeleving, is het standaard onderstel van de Skoda soepel afgestemd en ligt er een dikke isolatiemat tegen het schutbord. Tegen meerprijs kan de Octavia worden geleverd met klimaatbeheersing die zelfs in drie temperatuurzones is verdeeld.

Komt er een spannende bochtencombinatie aan, dan wuift de Skoda-rijder zijn achtervolgers in de Focus, i30 en Leon vriendelijk voorbij. Veiligheid staat op nummer 1, met rijplezier is bij de afstemming van het onderstel geen rekening gehouden. Het ESP gooit vroegtijdig een reddingsboei uit, als de bochtsnelheid te hoog oploopt. De sterke punten van de Skoda liggen op heel andere vlakken dan op het circuit.

Conclusie

Comfort en rijplezier hangen van vele factoren af. De leukst sturende auto is zonder meer de Ford Focus Wagon in ST Line-uitvoering. Rijd je vooral veel op de snelweg, dan is de Seat Leon Sportstourer FR de beste keuze: hij is stiller en ligt net wat rustiger op de weg. De Hyundai i30 Wagon N Line weet ons positief te verrassen met zijn zeer complete uitrusting en ontzettend fijne stoelen. En de Skoda? Die moet het hebben van zijn veilige rijeigenschappen en goede geluidsdemping. Een veilige keuze, die ruime Octavia Combi.

