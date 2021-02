Eerste review - Waarom de Audi E-Tron GT minder wild is dan de Porsche Taycan

Wat valt op aan de Audi E-Tron GT?

Denk even de single-frame grille en de andere Audi-designdetails weg ... De proporties van de Audi E-Tron GT, de daklijn, de manier waarop hij op zijn wielen staat: het doet allemaal erg aan de Porsche Taycan denken. En dat is niet zonder reden. De elektrische sportwagens zijn onderhuids zo goed als gelijk.

Ze hebben dezelfde permanent-synchrone elektromotoren, dezelfde versnellingsbak met twee verzetten, dezelfde accu (met een nettocapaciteit van 83,7 kWh), dezelfde aandrijflijnkoeling en dezelfde laadcapaciteit (800 Volt). Er komen meerdere uitvoeringen van de E-Tron GT. De door ons gereden topversie – de RS – valt het beste te vergelijken met de Porsche Taycan Turbo.

Maar … omdat de hiërarchie binnen het Volkswagen-concern niet Audi-Porsche is, maar Porsche-Audi, hebben de ingenieurs de Audi RS E-Tron GT teruggedraaid. Een beetje maar. Nét genoeg om onder de Porsche te blijven, waarvan de elektromotoren al zoemend 680 pk en 850 Nm op de vier wielen loslaten. De Audi komt ‘slechts’ tot 646 pk en 830 Nm. Je merkt van dat minuscule verschil onderweg niets.

Wat is er goed aan de Audi E-Tron GT?

Iedere verbrandingsmotor heeft een eigen karakter, iedere elektromotor is praktisch hetzelfde, dus moet de Audi RS E-Tron GT zich op een ander punt onderscheiden van de Porsche Taycan. Van Audi mochten wij alvast in een gecamoufleerd preproductiemodel rijden. En in die korte uurtjes merkten wij dat de RS E-Tron GT iets comfortabeler is afgesteld dan de Taycan. Al is ook die laatste natuurlijk meer dan geschikt als geriefelijke reislimousine.

Zowel de Audi als de Porsche weet zijn overgewicht keurig te verbergen. Beide auto’s veranderen van richting met de snelheid van Famke Louise, die na een storm van negatieve publiciteit opeens “superveel respect” had voor corona en meteen haar #ikdoenietmeermee-keutel introk. De Audi stuurt misschien nog wel lichter dan de Porsche. Zijn koets helt in snelle bochten nauwelijks over, door de vierwielbesturing heb je het gevoel alsof je op (achtbaan)rails staat.

Dat Audi ertoe gedwongen is … pardon … ervoor gekozen heeft om de RS E-Tron GT minder pk’s en Nm’s mee te geven, kan ons niets schelen. Immers, wat moet je nou met ruim 600 pk? Zeker in een elektrische auto, waarin iedere stamp op het stroompedaal resulteert in een oncomfortabele, bijna misselijkmakende acceleratie. In van die klassieke Looney Tunes-cartoons blijft een hoed even in de lucht hangen als zijn drager wegsprint. Bij een RS E-Tron GT-bestuurder zijn dat de ingewanden.

Aangezien wij de Audi niet een paar dagen hebben kunnen uitproberen, weten we niet hoe het met zijn laadsnelheid is gesteld. We moeten dus afgaan op de Porsches Taycan die we in de Autowereld-garage hebben mogen verwelkomen: een 4S en een Turbo S. Beide vierdeurs sportcoupés (vooruit, sedans …) maken gebruik van een 800 Volt-systeem, net als de RS E-Tron GT. Aan de juiste snellader zitten ze bliksemsnel – binnen 25 minuten – weer op 80 procent laadniveau.

Met een actieradius van meer dan 425 kilometer zet de Audi geen nieuwe standaard (de Tesla Model S komt in theorie ruim 650 kilometer ver). Maar voor het merendeel van de ritten – laten we zeggen: voor 99 procent ervan – is de range van de snel ladende RS E-Tron GT uiteraard prima. Ook omdat de Nederlandse en Europese laadinfrastructuur in de komende jaren alleen maar gaat verbeteren, en je er na iedere twee uur rijden toch even uit moet.

Wat kan er beter aan de Audi E-Tron GT?

Om dat uit te vinden, moeten we langer met de Audi E-Tron GT rijden dan een paar uurtjes, maar voorlopig ziet het er uitstekend uit voor de luxe en sportieve elektrosedan. Het grootste nadeel is natuurlijk de prijs. Die is nog niet bekend, maar zal ongetwijfeld niet veel minder hoog zijn dan die van de Porsche Taycan.

Wanneer komt de Audi E-Tron GT en wat kost-ie?

Audi brengt de E-Tron GT later dit jaar in twee vierwielaangedreven versies op de markt: als E-Tron GT en als RS E-Tron GT. Daarna volgen ongetwijfeld meer varianten, waaronder eentje met achterwielaandrijving. Wat de prijs gaat worden, is niet bekend. De Porsche Taycan Turbo - waarmee de door ons gereden Audi RS E-Tron GT is te vergelijken - kost minimaal 157.900 euro.

Wat vind ikzelf van de Audi E-Tron GT?

Vind je de Audi RS e-Tron GT mooier? Of toch de Porsche Taycan? En welke van de twee auto’s kun je betalen? Die twee afwegingen zullen bepalen onder welk koop- of leasecontract je een handtekening zet. De Audi en Porsche voelen (en zijn) nagenoeg gelijk en maken dus evenveel indruk. De RS e-Tron GT is briljant. En de Taycan is dat ook. Ik ga voor die laatste. Puur en alleen omdat ik zijn design fraaier vind.