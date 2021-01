Eerste review: waarom elektrische Seres 3 (2021) ook weer zo goed is

Wat is er opvallend aan de Seres 3 (2021)?

De naam! Want zeg eens eerlijk, had jij ooit van Seres gehoord? Het merk werd in 2016 in Silicon Valley opgericht. Daar staat ook het hoofdkantoor, maar het moederbedrijf van Seres is Chinees. De Seres 3 wordt gebouwd in China, maar ook in de VS. Daar kocht Seres een fabriek waar ooit de Hummer werd gebouwd. Treffender kun je de energietransitie én de wisseling van autogrootmachten niet omschrijven.

De Seres 3 is de eerste elektrische auto van het merk. In de zomer van 2021 komt de grotere Seres 5 (een crossover) naar Nederland en in het najaar van 2021 de nog grotere Seres 7. Zo gaat het ineens snel met de Chinese invasie, na MG, Polestar en Aiways is Seres al het vierde merk dat voet aan de grond zet in Nederland.

De Aiways U5 (lees de eerste review Aiways U5 hier) is meteen een belangrijke concurrent van de Seres 3. Maar ook de elektrische Peugeot e-2008, de Hyundai Kona Electric en de Kia e-Niro mogen hun borst natmaken.



Wat is er goed aan de Seres 3 (2021)?

Eerst even wat theorie: de Seres 3 heeft een actieradius van 329 kilometer (actieradius Aiways U5: 410 km). Dat is niet uitgesproken goed, maar ook niet slecht. De auto heeft een snellaadmogelijkheid, waarbij de accu van 53 kWh in 30 minuten weer voor 80 procent vol zit.

Het eerste gevoel is prima: mooie sleutel (soms zit liefde ‘m in de details), ruim interieur met ook achterin veel beenruimte en voldoende hoofdruimte. Het dashboard is keurig afgewerkt en heeft (we kunnen Seres wel zoenen) gewoon fysieke knoppen voor functies die je vaak gebruikt. Seres keek bij Jaguar de startprocedure af: een ronde knop in de middentunnel komt omhoog, ter vervanging van de automaathendel. Door aan de knop te draaien, zet je de automaat in D, R of P.

Over rijden in een elektrische auto is niet zoveel spannends te melden: de Seres 3 is stil (ook op de snelweg) en snel vanaf stilstand dankzij het direct beschikbare koppel van 300 Nm. Je kunt kiezen uit drie rijprogramma’s: Eco, Normal en Sport. Maar de verschillen zijn klein. Het is net als met de bami bij het Chin. Ind. Spec. Rest.: waar je hem ook bestelt, hij smaakt overal hetzelfde. One-pedal driving kan niet, zodat je gewoon moet remmen als je al zoemend op je voorligger af rijdt. Waarbij de Seres, zoals elke Chinese auto die we tot nu toe reden, wel erg kwistig met waarschuwingspiepjes strooit omdat hij denkt dat je auto’s en fietsers over het hoofd ziet.

Seres wil heel graag milieuvriendelijk zijn en meldt trots dat voor de lithium-ijzerfosfaat-batterijen geen kobalt is toegepast. Voor het leer van de bekleding is geen dier gesneuveld.

Wat kan er beter aan de Seres 3 (2021)?

De meeste mindere kanten zitten ‘m echt in kleine details, want grote minpunten konden we niet vinden. Een grappig ‘minpunt’ is de good old aansteker! Die zit er gewoon in en hij werkt! Toch maar een rokertje opsteken? We hebben het niet gedaan.

Het onderstel is comfortabel geveerd, maar iets te stevig gedempt, wat je merkt bij het verwerken van grote oneffenheden. Al gaat het veel te ver om de Seres 3 als oncomfortabel te bestempelen.

Er is een ding waar Seres echt iets aan moet doen. De overijverige veiligheidssystemen zijn uitermate vervelend. Je hoeft maar iets te hard te rijden of je wordt getrakteerd op een hemeltergende pieptoon. Niet een keer, niet twee keer, maar gedurende de hele rit op onregelmatige tijden. Ook de botswaarschuwing draait overuren, maar die wisten we na lang in de menu's zoeken uit te schakelen.



Wanneer komt de Seres 3 naar Nederland en wat is de prijs?

De prijs van de Seres 3 is 37.995 euro (prijs Aiways U5: 39.950 euro). Een Seres 3 kopen doe je online, maar de organisatie achter het Chinese merk is een groep autobedrijven die ook Suzuki’s verkopen. Ze hebben zich verenigd in Green Mobility Group Europe (GMGE). Wil je een Seres 3 live zien, dan kun je terecht bij de Suzuki-dealers in Amsterdam, Ridderkerk, Vlaardingen, Groningen, Heemstede, Hengelo, Oldenzaal, Goor en Tilburg. De levertijd van de Seres 3 is maximaal twee maanden, maar er zijn ook al Seressen (of zeg je Seri? Of Serae?) uit voorraad leverbaar.

De Seres 3 is er maar in één uitvoering, compleet met metallic lak, 18-inch lichtmetalen wielen, een panoramadak en een 360-gradencamera. Er komen geen versies met grotere of kleinere accupakketten. Wat kleuren betreft, speelt Seres in op onze Nederlandsche trots: je kunt de Seres 3 kopen in rood, wit en blauw. Op de Seres 3 krijg je 5 jaar garantie en de zakelijke rijder profiteert van 12 procent bijtelling.



Wat vind ikzelf van de Seres 3 (2021)?

Of je het nu leuk vindt of niet, de Chinese merken beleven een daverende doorbraak. Niet met auto’s van matige kwaliteit, maar met prima alternatieven voor de ons vertrouwde merken. De Seres 3 rijdt beslist niet slechter dan andere elektrische auto’s met dezelfde prijs. Menig Europese concurrent zal zich achter de oren krabben …

Een uitgebreide Seres 3-test lees je in Auto Review 3 (22 februari in de winkel).