Eerste review Bentley Flying Spur V8 (2021): instapper vanaf 262.000 euro

Wat is opvallend aan de Bentley Flying Spur V8?



Tja, dat is nu één van de verschillen met pakweg een Mercedes S-klasse: de Bentley Flying Spur wordt overal nagestaard. Waar in Nederland je ook rijdt, je voelt je als Arnold Schwarzenegger die de jaarvergadering van de Belangenvereniging van Kleine Mensen komt verstoren. Met zijn lengte van 5,32 meter is hij langer dan een verlengde S-klasse, en dat is niet het enige waarmee de Flying Spur 'het volk' intimideert.



Door de Blackline Specification oogt de grille in de twee meter brede neus als een zwart gat in het heelal. Wie of wat te dichtbij komt, wordt verzwolgen. Voor altijd en eeuwig. En de Flying Spur V8 mag dan op iets kleinere voet leven dan de W12 die we eerder testten, ook de 21-inch jetsers van onze 'instapper' dwingen respect af. We merken het aan de medeweggebruikers die zonder uitzondering in rap tempo opzij stuiven.

Wat is er goed aan de Bentley Flying Spur V8?

Tja, wat is er goed is aan Lionel Messi, Rembrandt of Usain Bolt? Laten we beginnen met de motor. Die heeft vier cilinders en 85 pk minder dan de Flying Spur zonder toevoeging. Onder diens motorkap ligt immers een zesliter W12 met 635 pk en 900 Nm. De V8 heeft net als de W12 twee turbo's, maar moet zich behelpen met een cilinderinhoud van vier liter, een vermogen van 550 pk en 770 Nm koppel. Afzien? Mwah. Trap het aluminium gaspedaal diep in het hoogpolige tapijt en 2,3 ton aan Brits staal en aluminium vliegt in 4,1 seconden naar de honderd. Dat is slechts een stiekeme knipoog trager dan de W12. En hoewel er enorme krachten vrijkomen, klinkt de V8 hoogstens als een onweersbui in de verte. Een groot voordeel van de V8 ten opzichte van de W12, is zijn lagere benzineverbruik. Destijds kwamen we met de W12 maar een kilometer of zes op één liter benzine, met de V8 halen we ongeveer 1 op 9. Met dank aan de - onmerkbare - cilinderuitschakeling.



Het onderstel strijkt in stilte vrijwel alles glad, de voorstoelen en de twee individuele zitplaatsen achterin zijn voorzien van verwarming, ventilatie en een ingebouwde masseuse. Kortom, everything en everybody happy. Alle inzittenden ervaren het ultieme limo-gevoel. Maar vergis je niet: het atletisch vermogen van deze mastodont is al even indrukwekkend. Je merkt dat Bentley weet waar Porsche de mosterd haalt ... De Flying Spur leunt sterk op de vierwielbesturing, de wielophanging en de luchtvering van de Panamera en dat doet hem goed. De voorwielen reageren direct op stuurbewegingen en in krappe bochten krijg je af en toe het gevoel dat je in een sportwagen zit. Gelukkig brengt het interieur met zijn wellustig dikke leer, de overdaad aan hout en chroom, de klaptafeltjes achterin en de fantastische geluidsinstallatie ons weer bij zinnen ...

Wat kan er beter aan de Bentley Flying Spur V8?

Bij een auto die zo overweldigend stil, comfortabel, luxe en snel is, kost het enige moeite om minpunten te vinden. Tja, in Nederlandse woonwijken is-ie onhandig groot, maar dat weet je van tevoren. Verder viel ons tijdens een regenbui op dat de ruitenwissers meer herrie maken dan de motor. Slordig. Wat we écht gek vinden, is dat je in de flessenhouders achterin niet eens champagnefles klemvast kunt zetten. Tsss.

Wanneer komt de Bentley Flying Spur V8 en wat is de prijs?



Eerst het goede nieuws: de Bentley Flying Spur V8 staat binnenkort bij de dealer al en hij is - uiteraard - goedkoper dan de Flying Spur W12. Die laatste kost sinds januari 2021 rond de 310.000 euro, terwijl je de V8 'al' vanaf 262.123 euro de jouwe mag noemen. Op onze testauto was ongeveer een Porsche Cayman aan opties geschroefd. Onder aan de specificatielijst stond een bedrag van 355.902 euro.



Wat vind ikzelf van de Bentley Flying Spur V8?



Toen collega Remco in 2020 de Flying Spur W12 in de redactiegarage parkeerde, was ik niet overenthousiast. Het verchroomde dranghek in de neus zou nu goed van pas komen om relschoppers op afstand te houden, maar het was mij te blingbling. De Blackline Specification doet de auto goed, al zijn de carbon spoilerlipjes op achterklep en onder aan de voorbumper even wennen bij een Britse limousine. Hetzelfde geldt voor het digitale dashboard. Het analoge tijdklokje en de eveneens ambachtelijk ogende meters in het draaibare display passen veel beter bij de traditionele inrichting.



My home is my castle, zeggen de Britten. Ikzelf kon heel even zeggen: My car is my castle. Ik was niet uit de Flying Spur te slaan. Pas tegen de avondklok kon ik me losmaken van het weelderige interieur. Na een zinderende rit zat ik onder de carport nog langdurig te spelen met de verzinkbare Flying B, de stoelmassage, de geluidsinstallatie en de elektrische klaptafeltjes. Tja, het waren drie mooie dagen. Bedwelmd door het welriekende leer had ik de testperiode graag voor onbepaalde duur willen verlengen. Helaas wilde de importeur niet meewerken. En mijn hypotheekadviseur was al even onverbiddelijk ...