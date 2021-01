Wat valt er op aan de Suzuki Swace?

Zullen we maar gelijk met de olifant in de kamer beginnen? Opvallend is dat de Suzuki Swace wel héél erg lijkt op de Toyota Corolla Touring Sports. Sterker nog, de Suzuki Swace ís een Toyota Corolla Touring Sports, maar dan met een iets andere neus. Het model is bedoeld voor Europa en zal je in Japan, de Verenigde Staten of China niet vinden. Samen met de Suzuki Across - die een Toyota RAV4 Plug-in Hybrid is - moet hij ervoor zorgen dat Suzuki geen CO2-boete van de Europese Unie krijgt. En ja, het is bizar dat autofabrikanten zich speciaal voor Europa in dit soort rare bochten moeten wringen ...

Wat is er goed aan de Suzuki Swace?

Is de Suzuki Swace een goede auto? Ja. Hij is een Toyota Corolla en die hebben we in eerdere rij-impressies leren kennen als een aangename, stille, comfortabele, praktische en zuinige metgezel, dus gaan we de Suzuki niet uitgebreid ontleden. Wij willen de twee vergelijken. Kijken naar de opties, naar de prijs. Bij welke krijg je de meeste waar voor je geld? Want daar gaat het in deze tweestrijd om.

Suzuki maakt het ons makkelijk. De Swace is er alleen als stationwagon, met één aandrijflijn (1.8 Hybrid met 122 pk), in twee uitvoeringen: Select en Style. Een Toyota Corolla Touring Sports heb je met 122 pk vanaf 29.895 euro, de basis-Suzuki kost 31.800 euro. Die moet je echter vergelijken met een iets duurdere Corolla - de 33.595 euro kostende Dynamic - want pas dan komen de standaarduitrustingen een beetje overeen.

Zo wordt de Suzuki Swace altijd geleverd met verwarmbare stoelen vóór, een verwarmbaar, met leer bekleed stuur, een regensensor, en een 7-inch digitaal instrumentarium. Climate control, een infotainmentsysteem, LED-verlichting, en een hele reeks elektronische veiligheidssystemen zijn ook standaard uiteraard.

De 33.800 euro kostende Swace Style voegt onder meer parkeersensoren rondom, park assist, een dodehoekassistent, een draadloze telefoonlader en Bi-LED-koplampen toe. Opties die je ook op de Toyota Corolla Touring Sports GR-Sport (35.650 euro) vindt. Dus ja, de Suzuki Swace is door de bank genomen zo'n 2000 euro voordeliger. Dus als je daar gevoelig voor bent ...

Wat kan er beter aan de Suzuki Swace?

Vind je lichtmetalen wielen in de maat 17 of 18 inch mooier? Dan moet je bij Toyota zijn. Suzuki levert ze niet. Welke uitvoering van de Swace je ook kiest, altijd staat hij op bescheiden 16-inchers. Daarbij zijn we licht teleurgesteld over het navigatiesysteem. Dat zit er niet in. Naast het scherm op de middenconsole prijkt een knopje met daarop 'MAP', maar als je dat indrukt, laat de Suzuki je weten dat navigatie niet beschikbaar is. De knop werkt als je je telefoon via Apple CarPlay of Android Auto hebt verbonden met het infotainmentsysteem, maar eigenlijk zouden wij ook wel graag navigatie in de auto zelf willen hebben. Of zijn wij nou heel ouderwets?

Wanneer komt de Suzuki Swace en wat kost-ie?

Het leveringsprogramma van de Suzuki Swace is lekker overzichtelijk. Je kunt precies twee varianten kopen, allebei met de 122 pk sterke hybride-aandrijflijn van de Toyota Corolla Touring Sports. Het basismodel - de Select - kost 31.800 euro, voor de rijker aangeklede Style betaal je 2000 euro meer. De enige optie is metallic lak.

Wat vind ikzelf van de Suzuki Swace?

Ik vind de Suzuki Swace een prima keuze. Maar dat vind ik van de Toyota Corolla Touring Sports ook. Het design van die laatste bevalt me beter. Het neusje dat Suzuki op de Swace heeft geplakt, is wat nietszeggend. Wil je sportiviteit? Rijplezier? Laat dan de Toyota en Suzuki links liggen. Ze zijn zuinig, betrouwbaar, praktisch en comfortabel. Een beetje saai misschien, maar wel gewoon goed in wat ze moeten doen. Het prijsverschil tussen de Suzuki en de Toyota ligt tussen de 1500 en 2000 euro in het voordeel van de Suzuki. Bovendien krijg je op de Swace een jaar meer garantie dan op de Corolla (zes jaar tegenover vijf).