Elektrische suv’s getest: waarom niemand achter in een Mazda MX-30 wil zitten

Het meest opvallend aan de Mazda MX-30 zijn de suicide doors; achterportieren die naar de 'verkeerde' kant openen. De Peugeot e-2008 is al net zo opvallend, met zijn grote grille. Bij de elektrische versie zijn er blauwe accenten op aangebracht. De Hyundai Kona Electric is de braafste van de drie. Alleen met zijn gesloten front onderscheidt hij zich ten opzichte van de benzine-Kona's. Welke elektrische suv is het ruimst en welke het meest comfortabel?

De Mazda MX-30 is het grootst, maar ook het krapst

De Mazda MX-30 is afgeleid van de CX-30, die gewoon een benzinemotor heeft. De afmetingen van beide auto's zijn dan ook vrijwel hetzelfde. Eigenlijk hadden ze bij de MX-30 de motorkap net zo goed weg kunnen laten, want de elektromotor is maar klein en neemt alleen de linkerhelft van de enorme ruimte in.



De rest wordt vanaf eind 2021 opgevuld door een kleine wankelmotor, die als range-extender dient, zodat je meer kilometers kunt rijden voordat de accu weer moet worden opgeladen. Alleen komt deze versie waarschijnlijk niet in Nederland op de markt, omdat bijtellingsvoordeel voor de zakelijke rijder ontbreekt.



Wie slecht ter been is, komt nooit achter in de Mazda

Die loze ruimte kost de elektrische Mazda MX-30 heel veel punten. De MX-30 is weliswaar de grootste auto van de drie, maar ook de krapste. Instappen door het kleine achterdeurtje is al een hele toer, bovendien valt de ruimte voor je hoofd en je benen tegen. Het meest onhandige is dat je de voorportieren eerst moet openen voordat het achterportiertje openzwaait.

De elektrische Hyundai Kona mag geen caravan trekken

De Hyundai Kona Electric is 20 centimeter korter dan de Mazda MX-30, maar biedt op de achterbank duidelijk meer plaats. Terwijl de inhoud van de kofferruimte ongeveer hetzelfde is: 332 tot 1114 liter. Beide auto's moeten hun meerdere erkennen in de veel ruimere Peugeot e-2008. In de bagageruimte van de e-2008 past bovendien 405 tot 1467 liter, aanzienlijk meer dan in de andere twee. Het maximale laadvermogen van de Fransman is dan weer karig, met 418 kilo. In de Kona mag 180 kilo meer mee aan boord. Je kunt dan weer geen caravan aan de Kona Electric koppelen, wat bij meer elektrische auto's overigens het geval is.



Elektrische suv’s: veiligheid

Wat betreft de veiligheidsuitrusting doen alle drie de merken het voorbeeldig. Ook bij de kwaliteit en de afwerking laat geen van de auto’s grove steken vallen. De materialen van de Hyundai zijn mooi, maar het dashboard oogt gedateerd en alles is wel heel erg grauw en grijs. Je zou om minder een winterdepressie krijgen. Die verdwijnt weer als we in de Peugeot stappen. Na de Hyundai lijkt het of je vanuit een bedrijfskantine een sterrenrestaurant instapt. De optionele driedimensionale weergave in het instrumentarium is een lust voor het oog. De fijne stoelen en de carrosseriestijfheid maken nog meer indruk.

Mazda MX-30: creatief met kurk

Mazda gebruikt zelfs kurk in het interieur, wat er prachtig uitziet. Onder meer in de middentunnel en de portiergrepen was Mazda creatief met kurk. Ook de materialen van de stoelen zijn erg mooi, ze zijn deels gemaakt van gerecyclede petflessen.



Elektrische auto's zijn op comfortgebied veel conventionele auto's de baas. Dat is vooral te danken aan de stille elektromotoren. Het geluidsniveau is in alle testauto's dan ook extreem laag. In de stad hoor je bijna niets, hooguit het geluid dat elektrische auto's verplicht moeten maken om voetgangers en fietsers niet de stuipen op het lijf te jagen. Die horen de auto natuurlijk niet … Verder heerst totale rust aan boord. Op hogere snelheden is het geluidscomfort in de Mazda het beste voor elkaar. Bij 130 km/h slaat onze meter uit naar 68 decibel, in de Peugeot en de Hyundai slaat de meter nog 2 dB verder uit.



De Peugeot e-2008 is een echte Fransman

Bij het zitcomfort pakt de Peugeot dan weer de koppositie. Het is overall al een erg comfortabele auto: de stoelen lijken wel fauteuils en het onderstel heeft een comfortabele afstemming. Daarbij is de bouwkwaliteit dik in orde: welke oneffenheid we ook tegenkomen, de Peugeot strijkt glad zonder dat de carrosserie ook maar het geringste kraakje laat horen. De Peugeot is het meest geschikt om lange afstanden af te leggen.



De Mazda MX-30 heeft een sportievere afstemming, maar de schokdempers reageren naar behoren op allerlei soorten oneffenheden. De stoelen bieden bovendien veel zijdelingse steun. Daardoor is dit ook een prettige reisauto.



In de Hyundai word je behoorlijk door elkaar geschud

In de Hyundai Kona zit je wat hoger, maar aan het comfort dat zijn concurrenten tijdens lange ritten bieden, kan hij niet tippen. Dat geldt ook voor het stevig afgestemde onderstel, dat van ons een fractie toegeeflijker had mogen zijn. In de stad heb je daar minder last van: vooral op lage snelheden is het onderstel in zijn element. Op slechte wegen kun je je echter maar beter goed vasthouden, daar word je behoorlijk door elkaar geschud.

Met zijn klimaatbeheersing is de Koreaan wel weer onovertroffen: de Kona heeft stuurverwarming en stoelventilatie, en als je op 'Driver only' drukt, blaast de airco alleen koele lucht naar de bestuurder. Een handige manier om energie te besparen.



Conclusie: de Peugeot e-2008 is de beste elektrische auto



De Peugeot 2008 is de beste elektrische suv, qua afwerking, ruimte en actieradius. Alleen is hij, ondanks een prijsverlaging van 4000 euro, nog altijd best duur. De Mazda MX-30 is het leukst om te rijden, maar ook erg krap. De actieradius van de Mazda MX-30 is bovendien om te huilen. De Hyundai Kona Electric is een allrounder, zonder positieve en negatieve uitschieters.



