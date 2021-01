Wat nou, is de Volkswagen Golf GTI goedkoper dan de Ford Focus ST-3?

Bij de afhaalchinees beantwoorden liefhebbers van pittig de vraag "Sambal bij?" onnadenkend met een volmondig: "Ja". Bij de autodealer kijk je wel twee keer uit, want de hete versies zijn bijna twee keer zo duur als de instapmodellen van deze modale hatchbacks. Zo kost de 245 pk sterke Volkswagen Golf 8 GTI 50.990 euro, terwijl je al een basis-Golf (90 pk) hebt voor 26.490 euro.



Veiligheidssystemen Volkswagen Golf



Maar goed, voor die extra 24.500 euro krijg je tweemaal de cilinderinhoud en tweeënhalf keer het vermogen van de instapper. Om nog maar te zwijgen van de ene extra cilinder, de zeventraps DSG-transmissie en een heleboel mooie uitvoeringsdetails en voorzieningen. Onder de noemer Travel Assist heeft de Golf GTI rijstrook- en fileassistentie en adaptieve cruisecontrol aan boord, evenals vermoeidheids- en verkeersbordherkenning. Een noodremhulp met voetgangersdetectie monteert Volkswagen op elke Golf.

Focus ST-3 stuk duurder dan Golf GTI



De test-Focus heeft ook allerlei elektronische hulpjes aan boord, maar anders dan bij de Golf, behoren ze niet allemaal tot de standaarduitrusting. En dat terwijl de Ford Focus ST-3 (280 pk) in standaardtrim al 53.330 euro kost. Wil je ook adaptieve cruisecontrol, grootlichtassistentie en verkeersbordherkenning? Dat is dan 710 euro.



Volledige led-verlichting, een achteruitrijcamera, een draadloze telefoonoplader en rijstrookassistentie zijn wel standaard in de Focus ST-3. Maar wil je een file-assistent, dan ben je aangewezen op de Focus ST-3 met een zeventrapsautomaat. Dan ben je minimaal 56.330 euro kwijt. Oftewel 5340 euro meer dan de Golf GTI kost - met standaard DSG. Daar stelt de Ford Focus ST-3 wel standaard 19-inch wielen tegenover. De Volkswagen Golf GTI staat af fabriek op twee maatjes kleiner. Wil je graag op even grote voet leven als de Focus ST-rijder, dan moet je 1342 euro bijbetalen. En anders dan de Focus ST-3 heeft de Golf ook geen leren bekleding. Maar hé, wie wil er nu 2263 euro extra uitgeven aan leer als die klassieke ruitjesbekleding standaard is?



Golf GTI zuiniger dan Focus ST-3



Voor het brandstofverbruik hoef je de Golf GTI met zelf schakelende DSG trouwens niet te laten staan. In de testperiode realiseerden we met de Golf een praktijkverbruik van 8,2 l/100 km (1 op 12,2). De Focus ST-3 snelde van pomp naar pomp alsof de test één grote nieuwjaarsborrel was: elke 100 kilometer klokte hij 9,5 liter benzine achterover (1 op 10,5). De Focus vraagt dus ook een wat ruimer benzinebudget. Maar goed, daar stelt hij wel 35 extra pk's en betere prestaties tegenover.

Hoeveel garantie geeft Volkswagen?



Iets wat de kosten op langere termijn ook in gunstige zin kan beïnvloeden, is een ruimhartige garantie. Tegenwoordig verlengt de Nederlandse Volkswagen-importeur de tweejarige fabrieksgarantie met twee jaar, tenzij je binnen het derde of vierde jaar meer dan 100.000 kilometer op de teller zet. Ook op een nieuwe Ford krijg je momenteel vier jaar garantie. Helaas is het een tijdelijke actie, die per 1 april afloopt. Daarna is verlengde garantie nog steeds mogelijk, alleen moet je er dan voor bijbetalen.



Kortom, als je een fijne hot hatch mét automaat wilt, dan is de Volkswagen Golf 8 GTI duidelijk goedkoper dan de Ford Focus ST-3. Wil je juist per se zelf schakelen, dan kun je niet om de Focus ST-3 heen.

