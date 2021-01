Test - Ford Mustang Mach-E (2021): ook een elektrische Mustang is zinderend

De Ford Mustang houdt de gemoederen al bezig sinds de eerste versie in 1964 op de markt kwam. De auto groeide uit tot een van de meest toonaangevende modellen uit de Amerikaanse autogeschiedenis.

Ford Mustang Mach-E (2021) eindelijk in Nederland

Ruim een jaar na de onthulling van de Mach-E (en vier maanden na onze voorzichtige eerste review van de Ford Mustang Mach-E) is de elektrische versie eindelijk Nederland binnen gegaloppeerd. Het duurde wat langer dan verwacht, omdat leveranciers in de problemen waren gekomen tijdens de coronacrisis. Eigenlijk had de elektrische suv al voor Youp van 't Heks oudejaarsconference in de showroom moeten staan.



Vooral voor de zakelijke rijder is het jammer dat de Mach-E pas in 2021 verschijnt: die kon niet profiteren van 8 procent bijtelling over de eerste 45.000 euro, die gold tot 31 december. Dat is nu 12 procent over 40.000 euro geworden. Prijzen beginnen bij 49.925 euro, maar daarover later meer. Voor de andere autoliefhebbers is het vooral goed nieuws dat de Mustang Mach-E, waarnaar reikhalzend werd uitgezien, eindelijk in Nederland is.

Uitdaging voor de ontwerpers

De ontwerpers hadden een ondankbare taak: de Ford Mustang is een iconische sportwagen, die in beroemde films als Bullitt en Gone in 60 Seconds figureerde. De achtcilinder was onderdeel van de magie. Daar sta je dan met je potlood en je schetsboek, en moet je een elektrisch model tekenen dat de naam Mustang waardig is. We kunnen ons voorstelen dat ze wel een Bourbon konden gebruiken in Dearborn, Michigan. Het valt te prijzen dat ze niet kozen voor goedkoop effectbejag: de Mustang is geen retro-ontwerp geworden.

Ford Mustang Mach-E: binnenruimte kan ermee door

De Ford Mustang Mach-E staat op een compleet nieuw platform voor elektrische auto's. Een grote V8 hoef je niet onder de motorkap kwijt, dus je zou verwachten dat er extra binnenruimte is gecreëerd. Maar dat valt tegen: in theorie passen er vijf mensen in, maar in de praktijk is vier het maximum. Vooral als je het optionele panoramadak bestelt, wordt de hoofdruimte flink beperkt. De beenruimte achterin is wel voldoende, en de mensen voorin zullen überhaupt niet mopperen over bewegingsvrijheid. Praktisch handigheidje: de bagageruimte van de Ford Mustang Mach-E is goed voor 402 tot 1420 liter, en voorin is een extra ruimte waar nog eens 81 liter in past.

Ford knipoogt naar Tesla

Niets doet denken aan het interieur van de oude Mustang: je hebt eerder het idee in een moderne loft te zitten. Het grote scherm in de middenconsole lijkt een knipoog naar Tesla. Het touchscreen laat zich intuïtief bedienen en dankzij de modernste Ford Sync-technologie kunnen er updates over the air (dus op afstand, zonder dat je naar de dealer hoeft) uitgevoerd worden. Ondanks de berg aan informatie die de Mustang Mach-E voor je beschikbaar heeft, werkt het motto 'instappen en wegwezen' eigenlijk ook prima.

De testrit vindt plaats in het Belgische Lommel, niet ver van Eindhoven, waar Ford een testcircuit heeft. Daar kun je zonder angst voor snelheidscamera's je gang gaan. Wij nemen de 351 pk sterke Mustang Mach-E AWD Extended Range mee het circuit op. Niet alleen om zo hard mogelijk om de pylonen te sturen, maar ook om te kijken hoe de vering en demping van de Mustang reageren op asfalt dat toe is aan een reparatie. Het is op het Ford-terrein allemaal voorhanden.



Zo rijdt de Ford Mustang Mach-E

De afstemming van de Mustang Mach-E is weliswaar stevig, maar uitgebalanceerd. Op de Belgische kasseien slaat de vering niet door. Alleen het geklepper van het rolgordijn van de bagageruimte werkt op de zenuwen. De Mustang Mach-E heeft drie rijprogramma's, waarmee de krachtverdeling van de vierwielaandrijving en de directheid van besturing en gaspedaal kunnen worden aangepast, maar de schokdempers blijven in elk programma even stevig.

“Je krijgt tóch een beetje het gevoel in een klassieke tweezits Mustang te rijden. ”

Naar schakelpeddels om de mate van terugwinning van de remenergie te regelen, zoek je tevergeefs. One pedal driving (gaspedaal loslaten = remmen) moet voldoende zijn volgens Ford. Als je het pedaal naar de vloer beweegt bij het uitaccelereren van de bocht, breekt de achterkant met plezier uit, al doet-ie dat altijd goed controleerbaar. Krijg je tóch een beetje het gevoel in een klassieke tweezits Mustang te rijden. Al is de huidige Mustang Mach-E krachtiger dan menig oud model: hij levert 351 pk en 580 Nm. Zwaarder is-ie ook: 2218 kilo! Zelfs de massieve Volkswagen ID.4 weegt niet zo veel.

Wie niet zonder het geluid van een achtcilinder kan, hoeft niet te wanhopen. In de meest sportieve stand, trakteert Ford je op een bijzonder geluid, dat het midden houdt tussen klassieke donkere V8-klanken en toekomstmuziek. We schakelen dat soort fratsen vaak meteen uit, maar in dit geval doen we dat niet. Het kán overigens wel. Dan sprint de Mustang Mach-E zonder dat de elektromotor maar een klein beetje geluid maakt in 5,1 seconden naar 100 km/h.

De topsnelheid is begrensd op 180 km/h. Dankzij doordacht thermomanagement belooft Ford dat je probleemloos 30 minuten lang op topsnelheid over de autobahn kunt boenderen. Dat hebben we een keer geprobeerd met een BMW i3s en toen raakte de elektromotor inderdaad oververhit.







Ford Mustang Mach-E: accupakket van 75 of 98 kWh



Op het testcircuit in Lommel rijden we zo stevig door dat we geen uitspraken doen over het stroomverbruik. Een blik op de boordcomputer geeft de burger moed: ondanks onze snelle rondes is de batterij nog bijna vol. De nettocapaciteit is dan ook groot: 88 kWh. Dat is meer dan de Tesla Model 3 Long Range, die tot 82 kWh komt. De Ford Mustang Mach-E zou 540 kilometer met één acculading kunnen afleggen. Aan de snellader neemt de accucapaciteit in drie kwartier toe van 10 naar 80 procent. Ford rekent desgewenst voor dat er per 10 minuten 119 kilometer bijkomt. Snelladen gaat met maximaal 150 kW. Net als bij de Audi e-Tron.



“Ford rekent voor dat er per 10 minuten 119 kilometer actieradius bijkomt. ”

En dan de prijzen. De Ford Mustang Mach-E blijft met zijn basisprijs nét onder de 50.000 euro. Voor 49.925 euro krijg je een achterwielaangedreven Mach-E met een kleiner (maar evengoed fors) accupakket van 75 kWh. De rijk uitgeruste Ford Mustang Mach-E First Edition (beperkte oplage) kost 70.940 euro en heeft een batterijpakket met een bruto capaciteit van 98 kWh. Bij deze versie worden alle vier de wielen aangedreven. Onze testauto - even krachtig, maar minder rijk uitgerust - kost 67.140 euro.





Conclusie: een van de meest zinderende elektrische auto's

De Mach-E staat in de beste Mustang-traditie. Het is een van de meest zinderende elektrische auto's die anno 2021 op de markt zijn. Zijn rijeigenschappen - met die fijne uitbrekende achterkant - doen denken aan die van de klassieke modellen. De capaciteit van de accu is ruim voldoende, zodat je ook lange afstanden kunt afleggen. In één opzicht lijkt de Mustang Mach-E niet op zijn voorganger met achtcilinder: het is beslist geen koopje …