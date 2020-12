Om te beginnen moeten we even wat broodnodige nuance aanbrengen. Net als bij een brandstofauto is het verbruik van een elektrische auto van een groot aantal factoren afhankelijk: je rijgedrag, de toestand van de weg, of je de airco aan hebt of niet, de buitentemperatuur. In het geval van onze actieradiustesten is vooral die laatste van invloed geweest. Sommige auto's zijn in de zomer getest, andere toen het kwik richting het vriespunt ging.

1 - Kia e-Soul

Fabrieksopgave: 452 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 413 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 283 kilometer.

2 - Polestar 2

Fabrieksopgave: 470 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 395 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 300 kilometer.

3 - Volkswagen ID.4

Fabrieksopgave: 502 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 368 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 258 kilometer.

4 - Volkswagen ID.3

Fabrieksopgave: 424 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 355 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 224 kilometer.

5 - Opel Corsa-e

Fabrieksopgave: 337 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 295 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 197 kilometer.

6 - Aiways U5

Fabrieksopgave: 400 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 261 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 182 kilometer.

7 - Hyundai Ioniq Electric

Fabrieksopgave: 311 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 257 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 184 kilometer.

8 - Mini Electric

Fabrieksopgave: 225 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 203 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: niet getest.

9 - Mazda MX-30

Fabrieksopgave: 200 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 171 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 98 kilometer.

10 - Honda e

Fabrieksopgave: 222 kilometer. Actieradius bij 100 km/h: 160 kilometer. Actieradius bij 130 km/h: 111 kilometer.