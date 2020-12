Test - Met de Audi S3 Sportback kun je knallen in comfort

Al meer dan twintig jaar is de Audi S3 Sportback een van de smaakmakers van de compacte middenklasse. Een van zijn unique selling points is zijn beroemde Quattro-vierwielaandrijving. Ook de vierde generatie, die in de startblokken staat, is weer van deze befaamde techniek voorzien. Een grondig gewijzigde tweeliter viercilinder met turbo, goed voor 310 pk, zorgt ervoor dat de aandrijfassen geen moment rust krijgen. Vanaf 2000 tpm wordt het volledige koppel van 400 Nm al naar de wielen gestuurd.

De Audi S3 Sportback heeft een peinzende turbo

Na een korte druk op de rood omrande startknop, laat de motor met een verrassend diepe, licht dreigende bastoon van zich horen. Bij een beheerste neerwaartse beweging van het gaspedaal is de motor echt wakker en al na enkele ogenblikken twijfel je niet meer aan de door Audi opgegeven honderdsprint van 4,8 seconden. Rijd je op een lege autobahn, dan kun je doorgaan tot 250 km/h. Bij die snelheid maakt de begrenzer een einde aan je snelheidsdrang.

Bij een tussensprint valt op dat de turbo zichzelf wat tijd gunt om de volledige druk op te bouwen en dat de zeventraps transmissie met dubbele koppeling ook niet meteen bij de les is. Althans, als je kiest voor het gewone rijprogramma. Zelf schakelen me de flippers aan het stuur is de remedie voor iedereen voor wie het allemaal niet snel genoeg kan.

Dat de S3 Sportback heel hard kan rijden, is maar een van zijn kwaliteiten. Ook als de wegen niet kaarsrecht zijn, is hij in zijn element. De 1500 kilo wegende auto - al sinds de vorige generatie alleen als vijfdeurs leverbaar - stort zich vol overgave in alle mogelijke bochten en bouwt hoge dwarskrachten op. Progressieve besturing is standaard, waardoor de bekrachtiging toeneemt als je harder rijdt. De besturing is niet alleen direct, maar ook nauwkeurig en dat is wel zo fijn als je continue de grenzen opzoekt.

De remmen zijn goed doseerbaar en zijn zowel voor als achter geventileerd. Geef je bij het uitgaan van de bocht weer gas, dan zorgt het Quattro-systeem ervoor dat er geen tractieverlies optreedt. Een nieuwe elektronisch geregelde lamellenkoppeling zorgt voor een optimale krachtverdeling tussen de voor- en de achteras.

In die fijne sportstoelen kun je uren zitten

De tijd waarin sportwagens een aanslag pleegden op je gestel als je langer dan een uur achter het stuur zat, zijn voorbij. Zowel het onderstel als de stoelen zijn vriendelijk voor je wervels. Dat is mede te danken aan de adaptieve schokdempers, al moet je daarvoor 880 euro bijbetalen boven op de toch al forse basisprijs van 63.990 euro (de Belgen zijn al klaar voor 47.500 euro). Je rug zal je dankbaar zijn, je fysiotherapeut niet. Natuurlijk is de basisafstemming stevig, maar zowel grote als kleine oneffenheden worden prima gladgestreken.

De sportstoelen zijn wel standaard (net als het sportonderstel) en die bevallen uitstekend. Ze zijn naar keuze gemaakt van gerecyclede petflessen, leer en alcantara of alleen leer. De zijdelingse steun is meer dan goed, zodat na een snelle bocht niet ineens de bijrijder op je schoot zit. Ferd Grapperhaus en zijn schoonmoeder kunnen dus gerust een blokje om met de S3 Sportback …

Conclusie

De nieuwe Audi S3 Sportback weet sportieve rijders meteen in te pakken. Zijn aandrijflijn zorgt voor duizelingwekkende prestaties en de auto vindt het geen probleem om een bocht dwars te nemen, in een wolk van bandenrook. Maar Audi heeft ook voldoende ruimte overgelaten voor comfort, waardoor de S3 Sportback best geschikt is voor dagelijks gebruik.