Eerste review: Volkswagen ID.4 verovert Nederland

Wat is opvallend aan de Volkswagen ID.4?

Je denkt misschien dat de Volkswagen ID.4 simpelweg de suv-versie van de ID.3 is. Maar de werkelijkheid is anders. Hoewel ze op hetzelfde platform staan en even krachtig zijn (204 pk, 310 Nm, achterwielaandrijving), is de ID.4 meer auto. Hij is 32 centimeter langer, 6 centimeter hoger en 4 centimeter breder dan de ID.3. Het interieur voelt heel ruim aan, met name voorin. Passagiers op de achterbank hebben veel beenruimte.

Elke Volkswagen ID.4 die nu in Nederland arriveert, heeft een groot accupakket van 77 kWh. Dat is meer dan de ID.3 (58 kWh), de Kia e-Niro (64 kWh) en de vorige week geteste Aiways U5 (63 kWh). De nog te verschijnen Tesla Model Y krijgt waarschijnlijk een batterij van 75 kWh.

Anders dan bij de ID.3, werkt het head-up display met 'augmented reality' direct uit de verpakking. De Volkswagen ID.4 heeft dus geen software-update nodig om pijlen en strepen op het verkeer te projecteren. Vroege persfoto’s van het systeem deden het lijken alsof er metersgrote pijlen in je voorruit verschijnen, maar eigenlijk is het effect vrij subtiel.

De adaptieve cruisecontrol gebruikt augmented reality om een groene streep onder je voorligger te tekenen. Alsof-ie zegt: kijk, die auto volg ik. Duikt er een andere auto tussen, dan krijg je een oranje waarschuwingsbalk te zien. Tijdens het navigeren is het handig dat het systeem een pijl op de juiste rijbaan projecteert en duidelijk laat zien waar je af moet slaan. Het is wel even wennen, want het maakt je uitzicht nogal druk.



Wat is goed aan de Volkswagen ID.4?

De Volkswagen ID.4 is een zware jongen, hij weegt 2124 kilo. Dit heeft als voordeel dat hij massief aanvoelt en stevig op de weg ligt. Je kunt ermee door een storm rijden en pas bij thuiskomst ontdekken dat er een Kia Picanto in je wielkast is gewaaid.

Al die kilo’s weet de ID.4 aardig te verbloemen. Hij sprint in 8,5 seconden naar de honderd, heeft een relatief kleine draaicirkel en stuurt verrassend direct. Het onderstel is comfortabel geveerd, maar straf genoeg om hinderlijke deiningen te voorkomen. Dat maakt van de Volkswagen ID.4 een geweldige kilometervreter.

Volkswagen versiert de ID.4 met hoogwaardiger materialen dan de ID.3. Veel mensen leverden terecht commentaar op het plastic interieur van de hatchback, maar het dashboard van de ID.4 voelt wel zacht aan. Sowieso maakt de elektrische suv een hoogwaardiger indruk, dankzij de beklede deurpanelen en de tweekleurige stoelen.

Als de grote accu leeg is, moet-ie ook weer vol. Waar de ID.3 met 58 kWh kan snelladen met 100 kW, ondersteunt de ID.4 met 77 kWh een laadvermogen van 125 kW. Een welkome toevoeging, want hoe korter je bij Fastned, Shell Recharge of Ionity staat, hoe beter.

Wat kan beter aan de Volkswagen ID.4?

De folder vermeldt een indrukwekkende actieradius van 502 kilometer. Wij hebben de Volkswagen ID.4-actieradius gemeten en kunnen je vertellen: dat ga je in de winter niet halen. Als je overdag met 100 km/h over de snelweg rijdt, kom je 368 kilometer ver. Bij 130 km/h daalt de actieradius naar 258 kilometer. Nog steeds grote afstanden voor Nederlandse begrippen, maar het komt niet in de buurt van de heilige grens van 500 kilometer.

Net als in de ID.3 ontkom je niet aan een hypermodern stuur met ‘touchknoppen’. Dat zijn geen echte schakelaars, maar aanraakvlakken waarop je moet drukken of swipen. In de ID.3 kregen we er al ruzie mee en in de Volkswagen ID.4 is het weer hommeles. Zelfs het scherm bij het glazen panoramadak bedien je door met je vinger over een touchpad in het plafond te aaien. Brrr.

Elke 1ST-uitvoering van de ID.4 heeft een achteruitrijcamera. Dat is een meevaller, want de goedkoopste ID.3 heeft ‘m niet. Maar de plaatsing is onhandig: boven de nummerplaat, tussen de regendruppels. Vreemd genoeg zit de camera bij de duurdere versies van ID.3 wel op een schone plek: hij komt tevoorschijn uit het VW-embleem. Dus de ID.4 is niet op alle fronten beter dan zijn kleine broertje.

Wanneer komt de Volkswagen ID.4 naar Nederland en wat is de prijs?

Bij elektrische auto's draait alles om de zakelijke bijtelling. Elke ID.4 die de Nederlandse importeur deze maand nog op kenteken zet, kan begin 2021 nog met 8 procent worden aangeboden. Het hoofdkantoor in Duitsland werkt hier graag aan mee, want dat helpt de gemiddelde uitstoot over 2020 omlaag te brengen (een eis vanuit Europa).

De Volkswagen ID.4 1ST kost 47.340 euro - de basisprijs op dit moment. Er volgen ongetwijfeld uitvoeringen met een kleiner accupakket en minder luxe, zodat Volkswagen de ID.4 voor 40 mille op de markt kan brengen. Er staat ook een krachtiger ID.4 met twee elektromotoren en vierwielaandrijving in de planning. Moet je daarop wachten? Ik vind onze testauto met 204 pk en achterwielaandrijving snel genoeg.

Over onze testauto gesproken: dat is een 1ST Max-uitvoering van 56.940 euro. Geen wonder dat we hem als comfortabel ervaren, want hij beschikt over ErgoActive-stoelen, een adaptief onderstel en progressieve stuurbekrachtiging. Deze versie heeft tevens het head-up display met augmented reality.



Wat vind ikzelf van de Volkswagen ID.4?

De Volkswagen ID.4 laat zien hoe belangrijk ‘verfijning’ is. Vorige week reden we met de Aiways U5, een elektrische suv uit China die nog ruimer is dan de ID.4 en amper 40.000 euro kost. Maar het verschil in verfijning is als dag en nacht. De adaptieve cruisecontrol van de ID.4 werkt geweldig, die van de U5 werkt met horten en stoten. En dit verschil is typerend voor de hele auto. Ja, de Volkswagen ID.4 is duurder (vanaf 47.340 euro), maar hij stuurt scherper, rijdt comfortabeler, zit lekkerder, is stiller, laadt sneller en komt verder. Daar geef je toch graag wat meer geld voor uit? Het enige nadeel is de bediening met een omslachtig menu en die onhandige touchknoppen op het stuur. Desondanks is de ID.4 een van beste elektrische gezinsauto's van dit moment.