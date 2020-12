Volkswagen ID.4: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h

De snelweg is waar de Volkswagen ID.4 schittert. De 2124 kilo wegende suv lijkt aan de weg verankerd. In onze 1ST Max-uitvoering kijken we vanaf de comfortabele ErgoActive-stoelen naar een strak dashboard met mooiere materialen en een groter touchscreen dan in de Volkswagen ID.3 (12 versus 10 inch). Bovendien zit je hoger en voelt de cabine ruimer. Kortom, de ID.4 is niet simpelweg de suv-versie van de ID.3, hij staat er duidelijk boven. Helaas is het stroomverbruik ook van een bijpassend hoog niveau.

We testen het verbruik op een typische herfstdag: het regent continu en het is 9 graden Celsius. De route begint en eindigt op het zelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Volkswagen ID.4: actieradius bij 100 km/h

Graag rijden we onze testroute van circa 100 kilometer lang in één keer, maar dat is vandaag niet praktisch. We hebben de auto maar een middag en testen de actieradius bij 100 km/h in twee delen: op en neer naar de grens met Duitsland (daar kunnen we overdag 130 km/h rijden).

Op de heenweg rijden we met 100 km/h over de A12 en klokken een stroomverbruik van 21,2 kWh/100 km. Op de terugweg neemt de ID.4 genoegen met 20,5 kWh/100 km. Zo komt het gemiddelde stroomverbruik uit op 20,9 kWh/100 km. Dat resulteert is een actieradius van 368 kilometer.

Volkswagen ID.4: actieradius bij 130 km/h

In Duitsland – over de grens bij Arnhem – testen we het stroomverbruik bij 130 km/h. Het regent, het asfalt is niet perfect en we rijden sneller dan even daarvoor in Nederland. In de massief aanvoelende ID.4 merken we daar echter weinig van. In onze comfortabele cocon met stoelverwarming, zien we wel het stroomverbruik oplopen.

Als je continu 130 km/h rijdt, is na 258 kilometer de accu leeg. Dat komt door een vrij hoog stroomverbruik van 29,8 kWh/100 km. Deel dat door de totale accucapaciteit van 77 kWh en je komt uit op een actieradius van 258 kilometer. Dat is maar iets meer dan de helft van de opgegeven actieradius van 502 kilometer. Schrale troost: de Aiways U5 actieradius daalde vorige week tot minder dan de helft.

Conclusie

Elke Volkswagen ID.4 die nu in Nederland arriveert, heeft het grote accupakket 77 kWh. Dat is meer noodzaak dan luxe, want onder herfstachtige omstandigheden laat hij een vrij fors stroomverbruik zien. Bij 100 km/h kom je 368 kilometer ver en bij 130 km/h moet je het doen met 258 kilometer. Daar staat tegenover dat de versie met 77 kWh standaard kan snelladen met 125 kW, zodat de verplichte laadpauze niet langer duurt dan nodig.