Wat valt op aan de Ford Puma ST?

In het geval van onze testauto: de kleur! Een week lang stond de Ford Puma ST bij ons geparkeerd in een regenachtige jaren dertigstraat in Utrecht. Je kon hem al van verre zien, want met zijn fluorescerende groengele lak sprong hij er positief uit tussen de grijze, zwarte en donkerblauwe Passats, C-klasses en V70's. De heerlijke in-your-face-kleur (meerprijs van … slik … 1200 euro) hoort bij een auto als de Puma ST. Waag het niet om hem in het zilver te bestellen!

Sowieso oogt de Ford lekker potig. Onderhuids is hij gebaseerd op Ford Fiesta-techniek, maar waar de Fiesta ST standaard op 18-inch wielen staat, krijgt de Puma ST een maatje groter mee. Het zijn fraaie wielen, die je - pas op - gemakkelijk beschadigt op een stoeprandje. Een Puma ST kun je verder van een standaard-Puma onderscheiden aan de andere invulling van de grille, de dubbele uitlaat, en de sportiever ogende voorbumper.

Wat is er goed aan de Ford Puma ST?

In twee woorden: zijn rijeigenschappen. De Ford Puma ST blinkt uit als het gaat om stuurgedrag en lichtvoetigheid. Als je de auto start en wegrijdt, moet je er zelfs even aan wennen. Ieder stuurcommando - hoe klein ook - wordt meteen opgevolgd door de Puma ST. Het is alsof je direct, met je blote handen de stuurstangen bij de voorwielen bedient. Er zit geen vertraging in. Niets.

Het onderstel van de Ford Puma ST is stevig, maar niet té stevig voor alledag. Je kunt de sportieve crossover prima gebruiken om mee naar het werk te rijden (als dat weer mag). Het enige wat je dan zult merken, is dat de Puma ST zich af en toe laat beïnvloeden door richels, sporen en de wegverkanting.

Liever zoek je met de Ford een dijkweg op. Daar zal je voelen dat de Puma ST aan de achterkant net iets meer grip heeft dan de Fiesta ST. Hij is mooi in balans in snel genomen bochten en verandert watervlug van richting. Ford biedt optioneel een sperdifferentieel aan op de vooras, wat bij het accelereren voor een betere grip zorgt.

Binnen in de Puma ST is het makkelijk om een comfortabele zitpositie achter het stuur te vinden, met de pook van de fijn schakelende handbak keurig onder handbereik. De Recaro-kuipstoelen kennen we uit de Fiesta ST en omsluiten je lichaam op een fijne manier, zonder krap te zijn (al hangt dat natuurlijk van je bouw af).

De Puma is door zijn design niet zo ruim als andere compacte suv's / crossovers in zijn klasse, maar zet daar een paar slimme vondsten tegenover, zoals de waterdichte box (80 liter) onder de bodem van de kofferbak. Die kun je gebruiken voor bijvoorbeeld vuile laarzen, want je kunt de box gewoon schoon spoelen. Er zit een dop onderin om het water eruit te laten.

Wat kan er beter aan de Ford Puma ST?

Als we toch iets moeten aanstippen, dan is dat de motor. Die klinkt lekker en is met 200 pk voldoende krachtig, maar voelt desalniettemin niet aan als een echte sportmotor. Het driepittertje is niet explosief genoeg, naar onze mening, en lijkt soms wat adem tekort te komen. De Puma ST is vlot, daarover bestaat geen enkele twijfel, maar voor ons gevoel net niet vlot genoeg.

Wanneer komt de Ford Puma ST en wat kost-ie?

De Ford Puma ST is sinds november leverbaar en kost minimaal 40.785 euro. Wil je een sperdifferentieel en launch control, dan komt er 1115 euro bij voor het Performance Pack. Parkeersensoren, een achteruitrijcamera en adaptieve cruise control krijg je alleen maar als je voor 1400 euro het Driver Assistance Pack erbij bestelt.

Wat vind ikzelf van de Ford Puma ST?

De Ford Puma is een fraai autootje om te zien, zeker in ST-trim. Hij staat dik op zijn wielen en oogt in de groengele kleur van ons testexemplaar echt fantastisch. In het dagelijks verkeer heb je weinig aan de fabuleuze scherpte van de Puma ST. Eigenlijk doe je hem tekort door niet regelmatig een potje flink te gaan hoeken, want in de compacte klasse kun je geen beter sturende auto vinden dan de Ford Puma ST of Ford Fiesta ST. Dus is de keuze tussen die twee aan jullie.