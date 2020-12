Eerste review: elektrische Aiways U5

Wat is opvallend aan de Aiways U5?

Alleen al het feit dat we in een gloednieuw automerk onderweg zijn! Aiways is een Chinees merk, dat alleen elektrische auto’s bouwt. Met de U5 start een groots modeloffensief. Na de U5 volgen de U6 (een suv-coupé) en de U7 (een mpv). China doet wat Japanse merken in de jaren zeventig deden en Koreaanse merken in de jaren negentig: ze bieden veel auto voor weinig geld. Voor de prijs van 43.850 euro heb je een Aiways U5 met alle denkbare opties, zoals 19-inch lichtmetaal, een panoramadak, een elektrische achterklep en metallic lak.

De Aiways U5 ziet er wat non-descript uit: niet mooi, niet lelijk. Van binnen geldt hetzelfde: het is allemaal keurig, zonder dat het spannend wordt. Voor de neus van de bestuurder bevindt zich een klein stuur met daarachter drie schermen, in de middenconsole heeft de Aiways U5 een touchscreen voor de bediening van de airco en de multimedia. Fysieke knoppen ontbreken.



Wat is goed aan de Aiways U5?

De prijs van de Aiways U5: 43.980 euro voor de rijk uitgeruste Premium-uitvoering met accupakket van 63 kWh is keurig. Aiways richt zijn pijlen op de ongeveer even dure Skoda Enyaq iV (prijs Skoda Enyaq iV: 39.900 euro, accupakket: 58 kWh). De Chinezen beweren alleen dat je voor een Skoda Enyaq iV liefst 60.000 euro kwijt bent als je hem net zo rijk uitrust al de Aiways U5. Of dat klopt, zullen we nog voor je gaan narekenen.

Het allergrootste pluspunt van de Aiways U5 is de ruimte: ook achterin kun je als volwassene uitstekend zitten. De bagageruimte is riant en als je de achterbank neerklapt, ontstaat een vlakke laadvloer.

Bij een nieuw merk uit China is het spannend of het comfort aan de Europese verwachtingen voldoet. Wie verwacht dat de Aiways U5 door het ijs zakt, moeten we teleurstellen. De stilte aan boord is net zo weldadig als in elke andere elektrische auto en ook de afstemming van het onderstel is comfortabel. Een prima auto voor dagelijks gebruik.



Wat kan beter aan de Aiways U5?

We hebben de actieradius van de Aiways U5 gemeten bij 100 km/h en 130 km/h en dat viel wat tegen. Van de beloofde 410 kilometer actieradius van de AIways U5 (accupakket: 63 kWh) bleef wat te weinig over.

Echt irritant is de camera in de A-stijl, die je zodanig in de gaten houdt dat je het gevoel hebt in een spionageroman van John le Carré te zijn beland. Het regent waarschuwingen. Als je je ogen maar heel even van de weg afwendt, bijvoorbeeld om over je schouder in je dode hoek te kijken, schalt meteen een stem door het interieur. “Focus on the road and don’t smoke.” Het is om stapeldol van te worden, maar gelukkig kan het systeem worden uitgeschakeld (en voor de duidelijkheid: we waren niet aan het roken).



Hadden de Chinezen maar iets meer moeite gestopt in de camera’s die niet op je ogen, maar op de weg zijn gericht. De adaptieve cruisecontrol werkt ronduit slecht: weifelend en met een te trage acceleratie wanneer de weg weer vrij is. Verder sloegen de sensoren van de auto meerdere keren op tilt wanneer we rustig op een voorligger afreden bij een verkeerslicht. Zelfs bij stilstand bleef de Chinees piepen. Dit is met een systeemupdate hopelijk verholpen, die zou erg welkom zijn.



Wanneer komt de Aiways U5 naar Nederland en wat is de prijs?

De Aiways U5 is al te koop, wat vooral digitaal gaat via Aiways Distributie Nederland. Er zijn al tachtig Nederlanders die er eentje kochten. Dealers heeft Aiways niet, al kun je in Kudelstaart (bij Aalsmeer) een proefrit maken, als je wilt. De prijs van de basisversie van de Aiways U5 is 39.950 euro. Dan krijg je alleen geen navigatiesysteem en geen stoelverwarming – in de winter is dat voor sommige mensen een dealbreaker. We noemen de prijs van de Aiways U5 Premium nogmaals: 43.980 euro. Dit is de versie die je wil hebben, mocht je door deze Chinees verleid worden.



Wat vind ikzelf van de Aiways U5?

Wie een keurige auto wil met alles erop en eraan en geen waarde hecht aan merktradities, zit goed bij Aiways. Dat de auto je favoriete muziek onderbreekt met de waarschuwing dat je niet mag roken, heb ik in zestien jaar als autojournalist niet meegemaakt.