Eerste review - Is de Porsche 911 Turbo S Cabriolet dé ultieme sportwagen?

Wat valt er op aan de nieuwe Porsche 911 Turbo S Cabriolet?

De eerste Porsche 911 Turbo (930) heeft een opvallende bestaansgeschiedenis. Hij werd als probeersel geïntroduceerd op de IAA in Frankfurt. Geen mens bij Porsche had het grote succes van de auto op de beurs verwacht en in veel te korte tijd moest de Turbo productierijp gemaakt worden. Het resultaat was een levensgevaarlijke sportwagen. Het explosieve vermogen van de turbomotor, de achterwielaandrijving en de zware achterkant maakten de 911 Turbo in bepaalde situaties onbestuurbaar. Hoewel de 930 langzaam beetje-bij-beetje werd verbeterd, bleef hij zijn bijnaam widowmaker houden.

Sinds de eerste 911 Turbo is er veel veranderd. Met elke nieuwe 911 werd de Turbo handzamer, comfortabeler en veiliger. De achtste generatie is inmiddels veel meer een gran turismo dan een supersportwagen: een auto die snelheid en comfort perfect combineert.

Wat is er goed aan de nieuwe Porsche 911 Turbo S Cabriolet?

Heel flauw, maar het antwoord is eigenlijk: alles. De 650 pk sterke Turbo S is de overtreffende trap van de 911. Minstens zo comfortabel en luxe, maar nog sneller. Want snel is de Turbo S Cabriolet zeker. De topsnelheid bedraagt 330 km/h en de sprint van 0 naar 100 km/h wikkel je af in 2,8 seconden! De ooit zo gevaarlijke turbotechniek is uitermate verfijnd. Dankzij twee variabele turbo’s bouwt de motor zijn krachten vrijwel lineair op. De PDK-automaat met acht versnelling zorgt er bovendien voor dat de motor onder alle omstandigheden op het ideale toerental wordt gehouden. En de vierwielaandrijving en mega-brede banden zorgen tot slot voor een extreem goede grip en wegligging.



Aan boord ontbreekt het je aan niets. Weelderig leer, een digitaal dashboard, een audiosysteem van Burmester, stoelverwarming en stoelventilatie en ga zo maar door.

Meer lezen over de roemruchte Porsche 911 Turbo? Bestel dan hier onze Porsche 911 Turbo-special!

Wat kan er beter aan de nieuwe Porsche 911 Turbo S Cabriolet?

Je denkt dat we hier gaan muggenziften over een nutteloos knopje dat net niet ideaal geplaatst is? Niet helemaal. De 911 Turbo is wat ons betreft door alle techniek een beetje tam geworden. Het digitale dashboard is prachtig, maar hoort een 911 niet gewoon vijf analoge klokken te hebben? Het vermogen is zo subliem dat je echt hard moet gaan om wat geluid te produceren. Zelfs met de sportkleppen in het uitlaatsysteem geopend, is de Turbo S op kruissnelheid niet luidruchtig. De stoelen zitten ook tijdens lange ritten zo goed, dat je bijna fitter uitstapt dan dat je wegreed. Dat klinkt goed allemaal, maar we missen een heel kleine beetje het drama.



Overigens valt er ook echt wat te mekkeren. Zo vallen de twee buitenste klokken weg achter het stuur en voelt de wegligging in de comfortstand harder aan dan we zouden verwachten van een 911 – en ook harder dan zijn voorganger(s).

Wat kost de nieuwe Porsche 911 Turbo S Cabriolet en wanneer komt ‘ie?

De nieuwe Turbo S zonder dak staat al voor je klaar. Zoals gezegd maakt de aanschaf je een kleine drie ton armer: 287.900 euro om precies te zijn. Daar kom je overigens gemakkelijk boven. Het krijtwit van onze testauto komt bijvoorbeeld al op 2865 euro. Ook ruim twee mille kosten een paar exclusieve velgen en voor stiksels in een contrasterende kleur betaal je ruim 4000 euro. Het sportuitlaatsysteem (dat je móet hebben) kost 3255 euro. En voor elk lapje leer dat je kunt laten plaatsen, betaal je een afzonderlijk bedrag: een paar honderd hier, een duizendje daar.



Wat we er wel bij moeten zeggen, is dat Porsche je in het geval van de Turbo S al heel veel te kiezen geeft zonder bijbetaling en dat veel andere zaken, zoals het audiosysteem en de in alle richtingen verstelbare stoelen standaard zijn.

Wat vind ik zelf van de nieuwe Porsche 911 Turbo S Cabriolet?

Natuurlijk vind ik de Porsche 911 Turbo S Cabriolet geweldig. De immense snelheid, de luxe, het geluid, het rijden zonder dak … mij hoor je niet klagen.



En toch wil ik je een eenvoudig rekensommetje voorhouden. Voor 192.000 euro koop je een Porsche Taycan Turbo S. Met 761 pk, 1050 Nm koppel, een topsnelheid van 260 km/h en een honderdsprint in 2,8 seconden (!) is dat beslist geen kattenpis. Hij brengt je in alle luxe en razendsnel naar waar je wilt en je neemt je kinderen en bagage gemakkelijk mee.

Je houdt in dat geval meer dan genoeg geld over voor de aankoop (en een paar jaar onderhoud) van een klassieke 964 Cabriolet, die je vervolgens het pure rijplezier biedt waarnaar je in de nieuwe Turbo S Cabriolet tevergeefs zoekt. Analoge klokken, een handgeschakelde bak en de (ouderwetse) dikke boxersound; mijn keuze is dan toch snel gemaakt.