Eerste review - Waarom bestaat de BMW 6-serie Gran Turismo eigenlijk?

Wat is er opvallend aan de BMW 6-serie Gran Turismo?

De vreemd ogende BMW 5-serie Gran Turismo deed het kennelijk goed genoeg voor een opvolger, want in 2017 kwam BMW met de 6-serie Gran Turismo. En het moet gezegd, die is wat uiterlijk betreft heel wat beter geslaagd dan zijn voorganger. De lijnvoering is sierlijker, al kloppen de verhoudingen nog steeds niet helemaal. Bij de recente facelift ging vooral de voorzijde op de schop. De ‘nieren’ zijn groter, lager geplaatst, en nu uit één stuk gemaakt. In de meer geknepen koplampen valt de andere dagrijverlichting op.

Wat is er goed aan de BMW 6-serie Gran Turismo?

Nieuw is dat alle motoren van de 6-serie Gran Turismo voortaan ondersteuning krijgen van een mild-hybridsysteem. Dat betekent dat ze zijn gekoppeld aan een geïntegreerde startmotor/generator, die remenergie terugwint, opslaat in een batterij en gebruikt om tijdens het accelereren extra vermogen te leveren (plus 11 pk). Het leveringsprogramma begint bij de 620d en 630i (beide met een vierpitter), maar wij kregen van BMW een 640i xDrive mee.

En dat is iets om heel vrolijk van te worden. Tenminste, als je het weinig hybride-achtige verbruik van de 640i even buiten beschouwing laat. De 3,0-liter zescilinder lijnmotor voorin is een juweel, met een fabelachtige laufkultur – zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen – en een immense koppelgolf die nooit lijkt te breken. Daarbij is het samenspel tussen de zes-in-lijn van BMW en achttraps automaat van ZF fenomenaal goed.

De 6-serie Gran Turismo is een grote auto. Hij meet meer dan 5 meter in de lengte en legt bijna 2000 kilo in de schaal. Onderweg merk je daar alleen wat van als je in nauwere jaren-dertigstraatjes tussen geparkeerde voertuigen door moet manoeuvreren. Daarbuiten krimpt de BMW om je heen, zoals het cliché wil, en merk je hoe knap de ontwikkelaars sportiviteit en comfort met elkaar hebben weten te combineren.

Zijn interieur deelt de BMW 6-serie Gran Turismo met de 5-serie. En dat betekent dat je in een fijne, hoogkwalitatieve cabine verblijft. Eentje met prachtig leer, een voorbeeldige ergonomie en een snel, gebruiksvriendelijk iDrive-infotainmentsysteem. Verbazingwekkend handig vinden wij het zogeheten gesture control. Door gewoon met een vinger in de lucht te draaien, zet je de radio harder of zachter. Minder handig is dat het ook op onbewuste gebaren reageert en dan dingen doet die je niet wilt.

Achter de grote vijfde deur schuilt een kofferbak die tussen de 600 en 1800 liter groot is. Daarmee zit de 6-serie Gran Turismo qua laadcapaciteit tussen de 5-serie Touring (560 – 1700 liter) en X5 (650 en 1870 liter) in. De ruimte voor de achterpassagiers is bij alle drie vergelijkbaar. Dus dringt zich wederom de vraag op: wat is het nut eigenlijk van de 6-serie Gran Turismo?

Wat kan er beter aan de BMW 6-serie Gran Turismo?

Zijn hele concept. Het is gewoon niet duidelijk voor wie de 6-serie Gran Turismo is bedoeld en wat zijn meerwaarde is ten opzichte van de BMW 5-serie Touring en BMW X5.

Wanneer komt de BMW 6-serie Gran Turismo en wat kost-ie?

De gefacelifte BMW 6-serie Gran Turismo staat inmiddels bij de dealers. Instappen kan vanaf 72.918 euro voor de 620d met 190 pk. Daarboven staan de 630d (286 pk, 86.441 euro) en 640d (340 pk, 96.457 euro). Op het benzinevlak levert BMW de 630i (258 pk) en 640i (333 pk), die voor respectievelijk 75.415 en 83.893 euro in de prijslijst staan.

Wat vind ikzelf van de BMW 6-serie Gran Turismo?

De BMW 6-serie Gran Turismo is een meer dan uitstekende auto, laten we dat voorop stellen. Hij is nu ruim drie jaar op de markt, maar in al die tijd hebben we zijn unique selling point niet kunnen vinden. De 6-serie Gran Turismo is comfortabel, luxueus, ruim, gebruiksvriendelijk, goed afgewerkt, en zelfs sportief. Maar ja, dat zijn de elegantere 5-serie Touring en stoerdere X5 evengoed.