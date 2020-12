Eerste review: Toyota GR Yaris (2020)

Wat valt er op aan de Toyota GR Yaris?

Tja, wat niet?! Bij de eerste oogopslag weet je dat dit geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken. Maar de Toyota GR Yaris is méér dan een standaard Yaris die in coronatijd zijn verveling te lijf ging met een stelletje halters en kettlebells. Was je bijvoorbeeld al opgevallen dat de GR Yaris maar drie deuren heeft, in plaats van vijf? En dat de daklijn aan de achterkant zo ver naar beneden is getrokken - 9,5 cm maar liefst! De GR Yaris heeft vierwielaandrijving, een instelbare tussenbak en een setje sperdifferentieels (op de Performance-versie), een onderstel dat speciaal voor dit model werd ontwikkeld, krachtige remmen en een 1,6-liter driecilinder turbomotor die maar liefst tweehonderd-een-en-zestig pk levert! Dichter bij de WRC kun je niet komen, zegt Toyota. Behalve met een heus WRC-rallywapen.

Wat is er goed aan de Toyota GR Yaris?

We denken aan de Subaru WRX, de Mitsubishi Lancer EVO, de Ford Escort RS Cosworth, en zelfs aan de Lancia Delta HF Integrale. Tot die categorie grootheden mag de Toyota GR Yaris zich rekenen. Dit is een auto die de draaisnelheid van de aardbol vertraagt. Ook al zit er 'maar' een driecilindertje voorin, de GR Yaris lijkt op zevenmijlslaarzen te staan, zo groot zijn de stappen die hij zet. Ongeacht de versnelling die je hebt ingelegd, de prestaties zijn grandioos, als in een achtbaan schreeuw je de hele wereld bij elkaar door juist een lage versnelling te kiezen en de motor toeren te laten maken. Hij gromt zich in 5,5 seconden vanuit stilstand naar de honderd, zijn topsnelheid is begrensd op 230 km/h. En alles wat daartussen gebeurt, is puur vermaak. Vooral op bochtige wegen is het lachen, gieren en brullen. Afhankelijk van het gekozen rijprogramma, worden de motorische krachten tussen de voor- en achterwielen verdeeld in de verhouding 60/40 (Normal), 30/70 (Sport) en 50/50 (Track). Het is niet moeilijk je een voorstelling te maken wat er op een beetje natte baan gebeurt als je in de Sportstand volgas een krappe bocht uit accelereert. Dan ga je dwárs als volleerd WRC-coureur. En dat is niet zo gek, aangezien viervoudig WRC-kampioen Tommi Mäkinen zich heeft bemoeid met de afstelling van de GR Yaris.

Wat kan er beter aan de Toyota GR Yaris?

Als je zoveel lol hebt, wil je nergens over mekkeren. Misschien zit je wat aan de hoge kant, of heeft de kuipstoel in krappe bochten toch nét iets te weinig zijdelingse steun te bieden. Of zou je liever naar een mooi PlayStation-achtig tft-scherm willen kijken in plaats van een analoge toerenteller en snelheidsmeter met daartussen een Atari-achtig display. Kleinigheden. Die gemakkelijk weer worden goedgemaakt zodra je het gaspedaal van de GR Yaris diep intrapt en je wordt overladen door de heerlijke herrie die de motor maakt. Alhoewel de driecilinder in zijn stemgeluid ondersteund wordt door een klein brommetje uit de luidsprekers. Maar wat zou het?

Wanneer komt de Toyota GR Yaris en wat kost-ie?

Voor 2020 is de Toyota GR Yaris al uitverkocht, maar voor 2021 kun je je nog intekenen voor een exemplaar. Weet wel dat de GR Yaris niet het koopje van het jaar is. Eerder gaf de Nederlandse Toyota-importeur een prijsindicatie van 60.000 euro voor de GR Yaris, maar bij de definitieve homologatie van de auto viel het met de CO2-stoot mee, en kon de prijs dankzij een onverwacht lage CO2-taks worden vastgesteld op 50.495 euro voor de Premium-versie. Maar eigenlijk wil je de Performance-variant, die is voorzien van een limited-slipdifferentieel voor en achter, een op circuitgebruik berekend remsysteem en BBS-wielen van gesmeed lichtmetaal. De meerprijs van de Performance-versie ten opzichte van de Premium bedraagt 2500 euro.

Wat vind ikzelf van de Toyota GR Yaris?

De Toyota GR Yaris is gevaarlijk begerenswaardig. Gevaarlijk omdat je ongetwijfeld heel wat post van het CJIB zult ontvangen, omdat je weer eens geklokt bent op een snelheid die ver boven het toegestane ligt. De GR Yaris is geen auto waarmee je 100 km/h op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam forenst. De auto kán het wel, maar je bent simpelweg zelf niet in staat om het gaspedaal de hele tijd in dezelfde positie te houden. De GR Yaris vraagt je de hele tijd of je nog een keer z'n stok wilt gooien, zodat-ie er hard rennend achteraan kan om 'm weer terug te brengen. En nog een keer. En nog een keer. Onophoudelijk. "Ah toe ...?" Ook al doe je nog zo je best, je kunt z'n gesmeek niet weerstaan. Want je krijgt er zó veel voor terug. Eén enkel ritje met de Toyota GR Yaris is niet genoeg. Ik wil meer!