Mega SUV-test: waarom je voor de Skoda Karoq moet kiezen

Geen modellengamma is meer compleet zonder SUV. Wil een autofabrikant goed geld verdienen, dan moet deze minstens één sportief utiliteitsvoertuig in de showroom hebben staan. De recente stortvloed aan nieuwe modellen, maakt de keuze voor de SUV-koper steeds groter - maar niet eenvoudiger. Nu er inmiddels dik 1200 exemplaren van de nieuwe Ford Kuga in ons land zijn geregistreerd, rangschikken we de verschillende SUV-smaken nog eens in de juiste volgorde. De Ford Kuga, de Honda CR-V, de Mazda CX-5, de Renault Kadjar, de Skoda Karoq of de Toyota RAV4 - welke SUV is de meest begeerlijke van dit moment?

Skoda Karoq: compact van buiten, groots van binnen

De Skoda Karoq blinkt uit op vele gebieden. Net als zijn voorganger, de populaire Skoda Yeti, combineert hij compacte buitenmaten met een riant interieur. Misschien dat je in de Toyota RAV4 en Honda CR-V nog net iets meer ruimte tot je beschikking hebt hebt, maar met een kofferruimte die 521 tot 1630 liter bagage opslokt, heeft niemand reden tot klagen. Kies je voor een achterbank die zowel verschuifbaar als uitneembaar is, dan past er zelfs maximaal 1810 liter in de Karoq. Daar heeft zelfs de (grotere) Toyota RAV4 geen antwoord op.

Comfort wat de klok slaat

Achter het stuur zit je heel comfortabel. Onze testauto is voorzien van sportstoelen, die onderdeel zijn van de Sportline Business-uitvoering. Ze hebben een prettige vulling en bieden je lijf een goede zijdelingse steun. Enig nadeel is dat de geïntegreerde hoofdsteunen niet verstelbaar zijn. Pièce de résistance van de Skoda Karoq is echter zijn zeer uitgebalanceerde onderstel. De testauto staat op adaptieve schokdempers, een optie die zijn meerprijs van nog geen 900 euro dubbel en dwars waard is. In elk rijprogramma heeft de Karoq een uitstekende wegligging, waarbij een enthousiaste rijstijl niet wordt beteugeld door een overijverig ESP - zoals we in de andere testauto's wel zien.

Snelheid en veiligheid gaan hand in hand

Om de grenzen van zijn kunnen te verkennen, laten we de Skoda Karoq uit op ons testcircuit. Daar noteert de Tsjechische SUV uit de Volkswagen-koker een rondetijd waarmee hij zijn concurrenten op grote achterstand zet. De auto stuurt met een zeer vertrouwenwekkend gevoel door snelle bochten, en in een noodsituatie is de Karoq niet te betrappen op verrassende strapatsen. Veiligheid is troef. Oók wanneer de remmen alles uit de kast moeten halen: mede dankzij het relatief lage kentekengewicht van 1280 kilo, staat de auto bij een noodstop eerder stil dan zijn concurrenten.

1.5 TSI ACT-motor is moeilijk op fouten te betrappen

Dat de Skoda Karoq op het testcircuit zo goed voor de dag komt, heeft hij natuurlijk ook aan zijn motor te danken. De testauto wordt aangedreven door de bekende 1,5-liter TSI-motor met actieve cilinderuitschakeling (ACT), die bijvoorbeeld ook in de Audi A3 Sportback wordt geleverd. Bij de acceleratiemetingen is de Karoq slechts iets trager dan de Ford Kuga, maar daar staat wel een (veel) lager gemiddeld testverbruik van 7,5 liter benzine op 100 kilometer tegenover.

Scherp geprijsde Skoda

De basisversie van de Skoda Karoq 1.5 TSI ACT met handgeschakelde versnellingsbak, is met een prijs (2020) van nog geen 32.000 euro een vlijmscherpe aanbieding. Voor deze test kregen wij juist de beschikking over de complete Sportline Business-uitvoering, aangevuld met smakelijke opties als adaptieve schokdempers en grote 18-inch wielen. Maar dan nog mag de Karoq gerekend worden tot de meest aantrekkelijk geprijsde auto's in zijn SUV-segment. Met de lage kosten voor onderhoud, wegenbelasting en afschrijving, alsmede 4 jaar fabrieksgarantie, blijft de Skoda Karoq argumenten aanreiken om toch eens te gaan praten met de Skoda-dealer, als je in de markt bent voor een midsize-SUV.

