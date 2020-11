Test: Toyota Mirai op waterstof (2021)

Wat is de toekomst van mobiliteit? Het is een van de grote vragen in de autowereld. De eerste testrit met de nieuwe Toyota Mirai (2021) maakt de vraag weer actueel. Veel fabrikanten concentreren volledig op auto's met een batterij (BEV), maar Toyota zet op meerdere paarden in. De Toyota Mirai die in 2021 op de markt komt, is al de tweede generatie van de waterstofauto.



Mirai in maart 2021 bij de dealer



Bij de Toyota Mirai II volgen de ontwerpers een trend. Waar de eerste generatie er nog futuristisch (zeg maar gerust: spuuglelijk) uitzag, lijkt de nieuwe Mirai (2021) veel meer op een gewone auto. Hij is lang niet zo futuristisch als zijn voorganger. Niet alleen het uiterlijk ging op de schop, ook de ruimte, het vermogen en de actieradius van de Toyota Mirai namen toe.



We mochten vast op pad met een pre-productiemodel, de echte Toyota Mirai staat in maart 2021 pas bij de Nederlandse dealers. De prijs is 65.995 euro, wat een stuk lager is dan de oude Toyota Mirai. Die kostte 81.095 euro.

Actieradius Toyota Mirai: 650 kilometer



Zoals veel Toyota- en Lexus-modellen, staat de nieuwe achterwielaangedreven Mirai op het modulaire TNGA-L-platform. De torsiestijfheid van de Mirai is een stuk beter geworden, terwijl dankzij het lagere zwaartepunt ook de rijeigenschappen zijn verbeterd. Bovendien is er nu plek voor een derde waterstoftank in de bodem. Verder werd de aerodynamica verbeterd en is het gewicht lager dan bij de vorige Mirai. Daardoor is de actieradius verbeterd met 30 procent. De actieradius van de Toyota Mirai bedraagt nu 650 kilometer.



Waterstof tanken duurt maar 5 minuten



Het grote voordeel van auto's op waterstof ten opzichte van andere elektrische auto's, is dat 'tanken' veel sneller gaat. Waterstof tanken is in vijf minuten gepiept, terwijl je zelfs bij een snellaadstation al snel een halfuur kwijt bent om de accu van je elektrische auto (BEV) tot 80 procent op te laden. Bij waterstofauto's wordt elektrische energie in een brandstofcel opgewekt uit waterstof en een mengsel van lucht en zuurstof. Het enige restproduct is water. Tijdens het rijden hoor je heel in de verte een zoemend geluid, dat gemaakt wordt door de brandstofcel.



Prestaties van de Mirai



De Toyota Mirai is best snel: hij doet de sprint van 0 naar 100 km/h in 9,2 seconden. Zijn motor is goed voor 182 pk. De topsnelheid van 175 km/h is meer dan acceptabel. Rijden met Toyota Mirai op waterstof is vergelijkbaar met rijden in een elektrische auto (BEV). Het grote verschil is dat een auto op waterstof niet zo snel weg is bij het verkeerslicht of een tussensprint. Wel wordt het vermogen van de Mirai net zo gelijkmatig opgebouwd.

De bediening via touchscreens is niet intuïtief, maar zorgt uiteindelijk voor weinig problemen. Materialen en afwerking zijn ook in orde. De ruimte is goed voor elkaar, voor het eerst kun je met drie personen op de achterbank van de nieuwe Toyota Mirai zitten. Zo is de Mirai een prima auto voor dagelijks gebruik.



Toyota Mirai prijs (2021) en bijtelling

De prijs van de Toyota Mirai is 65.995 euro, waardoor je zou zeggen dat hij niet volledig in het lage bijtellingstarief voor elektrische auto's valt (vanaf 2021 12 procent tot 40.000 euro). Maar de overheid toont zich van zijn gulle kant: bij waterstofauto's als de Toyota Mirai bedraagt de bijtelling 12 procent over het volledige aanschafbedrag.



Wie opziet tegen het tanken, wordt door Toyota tegemoetgekomen: de Japanners bieden een haal- en brengservice aan voor de Mirai Launch Edition. Er is wel een belangrijke voorwaarde: het laadstation mag maximaal 50 kilometer weg zijn. En alleen in Delfzijl, Arnhem, Rhoon, Helmond en Den Haag kun je waterstof tanken. Een groot deel van Nederland heeft er dus niets aan ...