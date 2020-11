De Volkswagen Golf GTE maakt zuinig rijden leuk

Automerken hebben haast. Voor het eind van het jaar willen ze zoveel mogelijk plug-in hybrides verkopen. Als je de spelregels van de Europese uitstootnormen hebt gelezen, dan weet je waarom: in de eindafrekening telt elke in 2020 verkochte stekkerhybride dubbel. Een Golf GTE met een theoretische CO2-uitstoot van 38 g/km compenseert dus niet alleen voor de Volkswagen Golf GTI van de buurman, hij doet ook de uitstoot van de Tiguan van de buurvrouw teniet. Kortom, voor automerken vormen plug-in hybrides een krachtig wapen in de emissiestrijd.

Om je in een Golf GTE te krijgen, doet Volkswagen een beroep op je gezonde verstand én je emoties. Nuchter bekeken was het elektrische bereik van zijn voorganger aan de kleine kan, maar dat is nu voorbij: onder de achterbank van de nieuwe GTE zit een 50 procent groter accupakket van 13 kWh. Daarmee kun je tot 62 kilometer op stroom rijden, aldus Volkswagen. Tijdens onze eerste testrit in de omgeving van Wolfsburg lukt het om 57 kilometer uit het nieuwe accupakket te wringen - maar vijf kilometer minder dan de fabrieksopgave. Dat betekent dat je veel ritten in het dagelijks leven gemakkelijk in de E-stand kunt afleggen. Beland je van en naar je werk regelmatig in druk verkeer, met lagere snelheden en meer kansen om remenergie terug te winnen, dan sprokkel je de ontbrekende vijf kilometer er mogelijk ook bij.

Volkswagen Golf GTE zonder snellaadfunctie

De elektromotor die de uitstootvrije kilometers mogelijk maakt, is 110 pk en 330 Nm sterk en staat in directe verbinding met de automatische transmissie met dubbele koppeling. Hij is krachtig genoeg om de Golf GTE moeiteloos mee te laten zwemmen met de verkeersstroom. Zelfs tot snelheden van 140 km/h. Om het accupakket op te laden tot 100 procent, moet je de auto vijf uur lang aan het gewone stopcontact hangen. Met een laadpaal of wallbox verkort je de oplaadtijd tot drie uur en 40 minuten. Dat is snel genoeg om al na een kort nachtje in bed of een halve dag op kantoor weer met een volle batterij op pad te gaan. De Golf GTE beschikt niet over een snellaadfunctie. Dat vertellen we erbij omdat de plug-in hybride Mercedes A-klasse je wel de optie geeft om in te pluggen bij de Fastned tijdens een koffiestop of belpauze.

Net als zijn voorganger uit 2014, kan de plug-in hybride Golf 8 energie in het accupakket bewaren voor later. Handig als je bestemming in het hart van Amsterdam ligt en je de laatste kilometers uitstootvrij wilt afleggen. Onze testroute is 160 kilometer lang en als we na 57 elektrische kilometers met een lege accu zitten, laten we de verbrandingsmotor hem weer opladen in de hybride-stand. Ook gaat de rechtervoet verder naar beneden. De boordcomputer meldt aan het eind van de rit een verbruik van 4,7 l/100 km en 13,2 kWh. Niet slecht voor een gezinsauto die net zo krachtig is als de nieuwe Golf GTI.

Dat brengt ons bij het onderwerp 'emotie'. De Golf GTE is niet alleen een verstandige koop, je kunt er ook lol mee trappen. Volkswagen laat de twee motoren voortreffelijk met elkaar samenwerken. Het bijspringen van de elektromotor of juist het uitschakelen van de benzinemotor verloopt heel soepel: na een gasbevel hoef je nooit op kracht te wachten en we kunnen de aandrijflijn op geen hapering betrappen. De hybridestand biedt dus al een hoop rijplezier.

Weet het GTI-gevoel te benaderen

In de sportstand weet de GTE het GTI-gevoel te benaderen. De aandrijflijn zorgt voor een prachtig ritme: het levendige enthousiasme van de 1,4-liter turbomotor en de stevige en soepele acceleratie van de elektromotor. Dit is e-mobiliteit op z'n best. De zestraps transmissie met dubbele koppeling maakt altijd de juiste keuzes en helpt de GTE aan een honderdsprint van 6,7 seconden en een topsnelheid van 225 km/h. Daarmee doet hij amper onder voor de echte GTI (6,3 seconden en 250 km/h).

Het onderstel is behoorlijk sportief afgesteld: stevig in de basis, maar zelfs in de sportstand niet oncomfortabel hard. Anders dan de GTI die dicht bij het asfalt gehurkt zit, staat de GTE juist vrij hoog op de veren. Het mag er dan een beetje sullig uitzien, de stekkerhybride maakt evengoed een lichtvoetige indruk. Ook weet hij zijn leeggewicht van 1624 kilo aardig te verbloemen. De extra kilo's van de accu die op de achteras drukken, lijken het stuurgedrag zelfs te bevorderen. Het ESP vindt al dat sportieve gedoe maar niets en grijpt in waar nodig. De besturing is comfortabel, met genoeg sportieve feedback.

Met een verwachte vanafprijs van dik 40 mille vergt de nieuwe Golf GTE een grote investering. Maar anders dan in 2015, toen zakelijk Nederland gretig achter het stuur van zijn voorganger plaatsnam, valt er geen bijtellingsvoordeel te halen. Om de pijn te verzachten heeft Volkswagen hem uitgerust met een navigatiesysteem, digitale radio, led-koplampen en een digitaal instrumentarium.

Conclusie

Bijna elke plug-in hybride is van nature zuinig én snel, dankzij de toevoeging van de elektromotor. De nieuwe Golf GTE gaat op beide fronten een stap verder, met een elektrisch bereik waar je in het dagelijks leven echt wat aan hebt en een verzameling paardenkrachten waar je u tegen zegt. Het resultaat is een auto die je kunt gebruiken als Toyota Prius of als GTI - doe waar jij blij van wordt.