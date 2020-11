Test Mini Electric en Peugeot e-208: deze EV rijdt het lekkerst!

Mini Electric heeft elektromotor van BMW i3

De voorwielen van de Mini Electric worden aangedreven door de 184 pk sterke elektromotor uit de BMW i3. In de krachtigste recuperatiestand remt de auto zo krachtig af op de motor, dat je het rempedaal niet nodig hebt. In het begin is de acute vertraging even wennen, maar zodra je de balans tussen het gaspedaal indrukken en laten opkomen in de tenen hebt, rem je voor het rode stoplicht mooi geleidelijk af. Zodra het licht weer op groen springt, zorgt het koppel van 270 Nm voor een sprintje van 0 tot 50 km/h in 2,9 seconden. Na 6,7 seconden verschijnt de 100 km/h in het digitale instrumentarium.

De 136 pk en 260 Nm sterke Peugeot e-208 is niet zo'n sprinter als de Mini: hij voltooit de standaardsprint in 8,1 seconden. Veel auto's met een verbrandingsmotor doen 'm dat niet na, maar de Mini-rijder lacht erom.

Goede besturing en wegligging voor Mini Electric

Op het circuit wordt snel duidelijk dat twee elektrische auto's met voorwielaandrijving toch heel verschillende rijeigenschappen kunnen hebben. De Mini Electric doet zijn sportieve merknaam eer aan door aanzienlijk snellere rondetijden te klokken en hogere bochtsnelheden te bereiken op de slalomtest. Bovendien stuurt-ie directer, ligt hij steviger op het asfalt en staat hij eerder stil.

Peugeot e-208 remt matig, zijn elektromotor blijft krachtig

Dat laatste is een pijnlijk onderwerp voor de Peugeot e-208. Bij een noodstop presteren zijn remmen en banden lang niet zo doortastend, met een langere remweg tot gevolg. Daar staat tegenover dat de elektromotor van de Peugeot van geen ophouden weet: hij blijft veel kracht leveren, ook als de elektromotor van de Mini zijn vermogen begint in te dammen.

Conclusie

Eerder concludeerden we al dat de Peugeot e-208 de betere elektrische auto is voor lange afstanden. Dat heeft hij te danken aan zijn actieradius, ruimte en comfort. Maar op dynamisch gebied moet hij de Mini Electric voor zich dulden. De Mini sprint sneller, stuurt beter en remt krachtiger. Jammer van het kleine accupakket.

