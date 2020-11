Eerste review Suzuki Across: de sterkste Suzuki aller tijden

Wat is opvallend aan de Suzuki Across?

Om te beginnen lijkt de Suzuki Across sprekend opeen Toyota RAV4. Sterker nog: eigenlijk ís het een RAV4. Het enige grote uiterlijke verschil zit 'm in de neus. De Suzuki heeft een grote, vlakke roostergrille waar de Toyota een boven- en ondergrille heeft. Iets subtieler, maar wel zichtbaar: de koplampen van de Across zijn smaller dan die van de RAV4. Daarentegen kennen we in Nederland geen Toyota RAV4 met 306 pk. De krachtigste variant heeft hier 'slechts' 197 pk. Maar kijken we over de grens, dan blijkt er ook een plug-in hybride RAV4 te bestaan. Die komt naar verluidt pas in 2022 naar Nederland. Ondertussen heeft Toyota de stekker-suv aan samenwerkingspartner Suzuki uitgeleend, die hem nu dus als Across op de markt brengt.

De aandrijflijn bestaat uit een 2,5-liter benzinemotor met 185 pk, die wordt bijgestaan door twee elektromotoren, wat een systeemvermogen van 306 pk (!) oplevert. De elektromotoren betrekken hun stroom van een accupakket van 18,1 kWh. Dat is best fors, wat zich uitbetaalt in een elektrische actieradius van 75 kilometer. Maar waar het Suzuki vooral om gaat, is de CO2-uitstoot. Volgens de officiële cijfers bedraagt die maar 22 gram per kilometer. Dat is goed om het merkgemiddelde omlaag te brengen en dus om Europese uitstootboetes te voorkomen.





Wat bevalt aan de Suzuki Across?

Een verbruik van 1 op 102 klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het in de praktijk ook. Tenzij je alleen maar korte afstanden rijdt en een ijzeren laaddiscipline hebt. Wij realiseren gedurende de testweek een verbruik van bijna op 1 op 28. (3,3 l/100 km). Maar dan hebben we ook snelwegritten van 150 kilometer gemaakt, zonder tussentijds bij te laden. Als je je overdag keurig aan de maximumsnelheid houdt, kun je dan zo'n 60 kilometer puur elektrisch rijden. Dat is best indrukwekkend voor een 1,69 meter hoge en bijna twee ton wegende suv.



Als je je rechtervoet in bedwang houdt, is de Suzuki Across ook mooi stil en hoor je voornamelijk wat afrolgeluiden en windgeruis. Wie met de subtiliteit van Donald Trump op het gaspedaal stampt, krijgt een heel andere kant van de Across te zien. Dan knalt hij in 6 seconden naar de 100 km/h - jonge petjes in oude GTI's in vertwijfeling achter zich latend. Ook kun je met de Across nietsvermoedende boswandelaars de stuipen op het lijf jagen. Druk de Trail-modus op de tunnelconsole in en de achterste elektromotor drijft zo nodig de achterwielen aan. Zo kun je fluisterstil door het bos baggeren, zonder dat je hoeft te vrezen vast te blijven zitten.







Wat bevalt er niet aan de Suzuki Across?

Van auto's in de prijsklasse van meer dan 50.000 euro verwachten we tegenwoordig dat er standaard een navigatiesysteem aan boord is. Bij Suzuki vinden ze dat navigeren via de smartphoneconnectie goed genoeg is, 'omdat de meeste automobilisten dat sowieso doen'. Inderdaad werkt Android Auto of Apple CarPlay prima, maar gevoelsmatig is het een beetje armoedig. Wij vermoeden dat Toyota een rol speelt in deze kleine 'navi-gate'. Verder niets dan lof over de uitrusting van de Across, alleen valt het hoge gehalte aan hard plastic wat tegen. Net zoals de uitstraling van de deels kunstleren stoelbekleding - die doet niet eens een poging om op echt leer te lijken.





Wanneer komt de Suzuki Across en wat is de prijs?

Als je nu naar de Suzuki-dealer op de hoek snelt, is de kans groot dat er al een demo-Across op het erf staat. Aanvankelijk had de importeur een prijs van 65.000 euro in gedachten, maar al snel werd er een fikse prijsverlaging doorgevoerd. Nu vermeldt de prijskaart nog een bedrag van 55.900 euro. Dat scheelt ruim 9 mille, maar daarmee is de plug-in hybride nog altijd geen koopje. Een 300 pk sterke Opel Grandland X 1.6 Turbo Hybrid4 - ook een stekkerhybride - heb je bijvoorbeeld vanaf 48.049 euro. De Peugeot 3008 met dezelfde aandrijflijn zit op Across-niveau: 55.190 euro.



Eerlijk is eerlijk: behalve een navigatiesysteem laat de nieuwe Suzuki op uitrustingsgebied weinig te wensen over. Stoelverwarming voor- en achter, stuurverwarming (met een onhandig geplaatste knop), 19-inch lichtmetaal, een elektrisch te openen achterklep, volledige led-verlichting en een arsenaal aan actieve veiligheidssystemen zijn allemaal standaard. De enige opties die je kunt aanvinken, zijn de kleuren micarood en parelmoerwit (995 euro). Voor de mooie metallic blauwe lak van de testauto rekent de dealer geen cent extra.

Wat zou het kosten om de Suzuki Across te verzekeren?







Wat vind ikzelf van de Suzuki Across?



Enerzijds heb ik veel plezier beleefd aan de vrij unieke combinatie van eigenschappen die de Suzuki Across biedt. Een indrukwekkend vermogen, een zeer laag verbruik, een flitsende acceleratie, vierwielaandrijving, een uitstekend comfort en veel ruimte. In die zin is de prijs misschien niet eens te hoog. Anderzijds vraag ik me af wie er in Nederland op deze bijzondere cocktail zit te wachten. De gemiddelde leaserijder niet, want enig bijtellingsvoordeel valt er niet te halen. Particulieren winkelen nauwelijks in deze prijsklasse. En voor zover ze dat wel doen, is de vraag of ze de weg naar de Suzuki-dealer weten te vinden. Een natuurlijke doorstroom van bestaande Suzuki-klanten valt ook nauwelijks te verwachten. Daarvoor staat de Across te ver af van de op één na duurste Suzuki: de S-Cross 1.4 Boosterjet Allgrip 4x4 - die kost grofweg de helft. Ik verwacht dan ook dat de Suzuki Across een bijzondere verschijning zal blijven.



De uitgebreide rij-impressie van de Suzuki Across staat in Auto Review 12-2020.