Eerste review: Mercedes S-klasse (2020)

Wat is opvallend aan de nieuwe Mercedes S-klasse?

Dat motor en onderstel eigenlijk bijzaak zijn. Daarom concentreren we ons op een nieuwe optie: achterasbesturing (1573 euro). De BMW 7-serie en de Audi A8 al leverbaar met dit systeem. Toch maakt Mercedes alsnog een lange neus naar de concurrentie: de stuurhoek is niet twee of drie graden, maar liefst tien graden! Daardoor lijkt de S-klasse te krimpen tot het formaat van een stadsauto.



Zelfs een C-klasse lijkt vergeleken bij zijn grote broer een enorme auto als je de afslag van de snelweg neemt, de rotonde opdraait of moet manoeuvreren. De eerste kilometers is het wennen: je bent voor de verandering eens niet bang om de buitenste velgen te beschadigen, maar de binnenste!



Wat is er goed aan de nieuwe Mercedes S-klasse?

Welke motor er schuilgaat achter de enorme grille, is eigenlijk bijzaak. Elke motor is krachtig en stil, of je nu de Mercedes S 350 d (286 pk), de S 400 d (330 pk) of de benzineversies S 450 (367 pk) of S 500 (435 pk) kiest. Verder is de geluidsisolatie zo goed, dat je heel goed moet luisteren of er een diesel of een benzinemotor aan het werk is. Geen vibraties, geen schokkerige automaat, geen motorgeluid en geen vlammende brul uit de uitlaatpijpen. Als je je aan de snelheid op de Nederlandse wegen houdt, hoor je zelfs de wind niet waaien.

De Mercedes S 400 d, standaard met vierwielaandrijving, is de topversie bij de dieselmotoren. Hij is goed voor 330 pk en 660 Nm en tegelijk is het WLTP-verbruik met een gemiddelde van 1 op 15,6 uitermate acceptabel. De S 400 d is vooral een voortreffelijke duurloper, voor wie de afstand niet lang genoeg kan zijn. Alle S-klasses worden standaard geleverd met luchtvering, waardoor je binnenin verschoond blijft van elke minimale oneffenheid. De luxe is onovertroffen, met stoelen die verwarming, verkoeling en een massagefunctie hebben. De mensen voorin beschikken zelfs over een verwarmd nekkussen.



Wat is er nóg beter aan de nieuwe Mercedes S-klasse?

Wie onze eerste reviews regelmatig leest, weet dat we altijd vragen wat er beter kan aan een auto. Dan komen we bij de Mercedes S-klasse al snel uit bij zijn prijs, maar eigenlijk kun je Mercedes niet verwijten dat ze de hoofdprijs rekenen voor hun vlaggenschip.

Daarom gaan we nog even in op een ander detail: de veiligheidsuitrusting. Wanneer een aanrijding van opzij dreigt, kan het onderstel maximaal 80 millimeter wordt opgetild. Daardoor wordt de impact op de portieren verminderd en lopen de inzittenden minder kans op schade. Bovendien kan de S-klasse als eerste Mercedes autonoom rijden op level 3-niveau. Dat betekent dat de auto sommige trajecten zelf kan afleggen, zonder dat de bestuurder iets hoeft te doen. Dat geldt voor rijden in de file, op de snelweg en tot een snelheid van 60 km/h. In theorie kun je dan zelfs met je smartphone in de weer, maar daarop is de wetgeving nog niet aangepast.



Wanneer komt de nieuwe Mercedes S-klasse en wat is de prijs?

De prijs van de nieuwe Mercedes S-klasse is – schrik niet – 130.682 euro. Dan krijg je de Mercedes S 350 d. Wil je deze versie met vierwielaandrijving, dan betaal je 135.968 euro. De prijs van de Mercedes S 400 d is 145.164 euro.

De Mercedes S-klasse op benzine is wat duurder: de S 450 kost 135.688 euro en S 500 de 151.902 euro. Je krijgt dan wel standaard vierwielaandrijving. Van alle S-klasses kun je ook een verlengde versie kopen. Die kost gemiddeld zo’n 4500 euro meer. De Mercesdes-AMG S-klasse en de nog chiquere Mercedes-Maybach versie komen in een later stadium.



Wat vind ikzelf van de nieuwe Mercedes S-klasse?

Nog meer luxe, nog meer comfort, nog meer intelligente systemen en daarbij ook nog die heerlijke vierwielbesturing: het is Mercedes andermaal gelukt om met de Mercedes S-klasse nieuwe maatstaven te vestigen. Al geldt dat natuurlijk ook weer voor de prijs …