De Suzuki Swift Sport Hybrid (2020) is langzamer, maar voelt sneller

Ach en wee! Al die duivelse elektrotechniek maakt het er voor liefhebbers van enthousiast autorijden niet gemakkelijker op. Hybrides … bah! Plug-in hybrides … driewerf bah! Waar is de tijd gebleven van atmosferische zescilinders die telepathisch op je gasvoet reageren? Van overbemeten motoren die je met twee cilinderbanken in de neus naar hoogst illegale snelheden slepen? Van turbogaten zo enorm dat je thee kon zetten in de tijd tussen het opspoelen en het overstuurt een greppel in glijden? Zucht, die goeie ouwe tijd …

Is de Suzuki Swift Sport sneller? Of niet?

Onzin. Elektrotechniek kan je leven ook leuker maken. Tegenwoordig zijn veel auto’s bijvoorbeeld uitgerust met mild-hybridtechniek. Dat houdt in dat een speciale startmotor/generator tijdens het remmen de vrijkomende energie omzet naar elektriciteit, opslaat in een batterij en gebruikt om de verbrandingsmotor te ondersteunen. Dat zorgt voor een bescheiden brandstofbesparing, maar nog belangrijker (zeker in het geval van deze Suzuki Swift Sport Hybrid): voor een extra duw in de rug bij het accelereren.

De opgegeven specificaties van de Suzuki stemmen somber. In het elektrificatieproces van de Swift Sport met 1.4 Boosterjet-motor is zomaar 11 pk verdwenen. Voorheen had het model 140 pk, nu is daar nog 129 pk van over, bij een gelijkgebleven koppel van 230 Nm. De stopwatch is onverbiddelijk. Op de sprint naar 100 km/h levert de Swift Sport Hybrid bijna een volle seconde in (nu 9,1 seconden). Maar de stopwatch vertelt slechts een deel van het verhaal: het minst belangrijke. Want het gevoel aan boord van de Suzuki telt, niet de droge cijfers.

En dat gevoel zweert bij hoog en laag dat de Swift Sport Hybrid sneller is dan zijn voorganger. De elektrohulp geeft je bij stevig wegrijden een flinke zet; alsof er onder de motorkap heel even een extra turbo meeblaast. Het is een verslavende sensatie, die je keer op keer kunt herhalen met de pook van Suzuki’s uitstekende zesbak. Gas, koppeling, ‘klak’, gas, koppeling, ‘klak’ … Goed voor je brandstofverbruik is het niet, maar wel oh zo fijn. Daarover gesproken: als je je aan de disclaimer ‘geniet, maar geef gas met mate’ houdt, zou je een verbruik van 1 op 17 moeten kunnen halen.

Suzuki Swift ‘Supōtsu’ in het Japans

De tekst zou eigenlijk in Japanse tekens op de zijkant van de Swift Sport Hybrid moeten staan. Nu staan daar vier ‘letters’, waarvan de laatste heel toepasselijk op een lachend gezichtje lijkt. Suzuki heeft het ons niet al te moeilijk gemaakt: er staat gewoonweg ‘sport’. Of ‘supōtsu’, zoals ze dat in Japan uitspreken. De tekens maken onderdeel uit van het 1899 euro kostende Exclusive Pack, dat onder meer leren bekleding in het interieur toevoegt. Een stuk duurder (3299 euro) zijn de 18-inch OZ-wielen van onze testauto, die wat ons betreft de wielkasten beter hadden mogen vullen.

Met andere woorden: de Swift Sport Hybrid zou best een iets verlaagd onderstel kunnen gebruiken. Desalniettemin is hij een bommetje om te zien: met twee forse uitlaatpijpen aan weerszijden van de achterbumper en een nijdig ogend front. Kun je de Suzuki een hot hatch noemen? Ja en nee. De Swift Sport Hybrid enthousiasmeert met een giftig aandrijflijntje, een speels weggedrag en dikke looks, maar in ons achterhoofd blijft toch iets knagen. Zijn onderstel kan zeker meer vermogen aan, daar zijn we van overtuigd. Dus als we Suzuki nou lief aankijken ... Toe? Toe? Supertoe?

Conclusie

De Suzuki Swift Sport heeft al bijna een heldenstatus. Het Japanse gifkikkertje heeft zich bewezen in de racerij en de rallysport, en toont zich al sinds 2005 – toen de eerste generatie op de markt kwam – een betaalbare, fantastisch leuke lukewarm hatch. Dat de mild-hybridversie minder vermogen heeft dan zijn voorganger, merk je nauwelijks. Sterker nog, het elektroduwje bij het wegrijden, maakt de Swift Sport Hybrid alleen nog maar vermakelijker.