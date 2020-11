Eerste review: Mazda CX-3 (2021)

Wat is er opvallend aan de Mazda CX-3 (2021)?

Dat hij er überhaupt nog is! Sinds de Mazda CX-30 vorig jaar op de markt kwam, is de Mazda CX-3 wat ondergesneeuwd geraakt. De komst van de elektrische Mazda MX-30 drukte de CX-3 nog verder in de vergetelheid. Dit jaar werden maar 112 exemplaren verkocht, tegen 1359 Mazda’s CX-3 in 2019!

Voor de goede orde: de CX-3 is de kleinste van Mazda’s suv’s. Wat een verwarring eigenlijk, dat Mazda een CX-3 én een CX-30 in het gamma heeft. Waarom heet de CX-30 geen Mazda CX-4? Dat komt omdat in China al eerder een ander model met deze naam werd geïntroduceerd.

De wijzigingen bij de facelift van de Mazda CX-3 bleven uitermate beperkt: zelfs als Mazda vertelt dat ze de koplampen, de grille en de achterlichten hebben aangepast, zien we het nog niet. De vernieuwde Mazda CX-3 is er wel in een nieuwe grijs-metallic kleur. En dan zijn er nog wat kleine veranderingen: nieuwe stoelen, een 360 graden-camera die helpt bij het manoeuvreren en inparkeren, en adaptieve cruisecontrol die nu vanaf 0 km/h werkt in plaats van vanaf 30 km/h.

Verder schrapte Mazda in het motorenaanbod. Zo is de Mazda CX-3 alleen nog leverbaar met een 2,0-liter Skyactiv-benzinemotor met 121 pk. Een Mazda CX-3 met dieselmotor is er niet meer. Als je kiest voor een CX-3 met handbak, worden bij minimale motorbelasting twee cilinders uitgeschakeld. De Mazda CX-3 met automaat heeft deze functie niet. Daardoor verbruikt hij meer: 1 op 14,1 in plaats van 1 op 16,1.



Wat is er goed aan de Mazda CX-3 (2021)?

Elke Mazda rijdt lekker. Ook in de Mazda CX-3 vind je meteen een fijne zitpositie. De nieuwe stoelen zitten uitstekend: je zit er niet óp, maar ín, zonder dat je het gevoel hebt op een waterbed te hebben plaatsgenomen. De grote tweeliter motor, die geen hulp nodig heeft van turbo’s, bouwt zijn vermogen behoorlijk snel en mooi gelijkmatig op. De sprint van 0-100 km/h heeft hij in 9,1 seconden geklaard (CX-3 met automaat: 9,9 s). Met het koppel van 206 Nm bij 4000 tpm zul je niet meteen indruk maken in de kroeg (als je daar post-covid weer aan de toog kunt hangen), maar tijdens onze uitgebreide rit door het vlakke Nederland kwamen we nooit kracht tekort.

Hoewel de CX-3 niet meer de jongste is, rijdt hij nog altijd voortreffelijk. Terwijl je je comfortabele snelheidskilometers maakt, word je niet gestoord door hinderlijk motorgedreun, bandengeroffel of windgeruis. De ruimte voorin is goed en achterin zijn de hoofd- en de beenruimte heel redelijk.

Wat kan er beter aan de Mazda CX-3 (2021)?

Aan sommige dingen merk je dat de Mazda CX-3 niet meer de jongste is. Zijn multimediasysteem is echt gedateerd: een klein scherm met een omslachtige bediening en een kaartweergave die je gevoelsmatig tien jaar terug in de tijd voert. Het was te kostbaar voor Mazda om het nieuwe systeem uit de Mazda 3 ook in de CX-3 te monteren. Overigens is het multimediasysteem wel te koppelen aan je Apple- of Android-telefoon.

Ook op een ander gebied werd druk gerekend door Mazda’s rekenmeesters. De CX-3 krijgt niet de nieuwe Skyactiv X-motor met 180 pk, die volgens Mazda de prestaties van een benzinemotor koppelt aan het verbruik van een diesel. De kosten die dat met zich meebrengt, wegen niet op tegen de mogelijke extra verkopen.



Wanneer komt de Mazda CX-3 (2021) naar Nederland en wat is de prijs?

De Mazda CX-3 is per direct leverbaar. De prijs van de Mazda CX-3 (2021) is 25.490 euro. Dan moet je wel zelf schakelen via een handgeschakelde zesversnellingsbak. De prijs van de Mazda CX-3 met automaat ligt 3000 euro hoger (28.490 euro). Elke CX-3 heeft automatische airco, lichtmetalen wielen (16 inch of groter), cruisecontrol en Apple CarPlay.

De zeer luxe Signature is het nieuwe topmodel van de Mazda CX-3 en kost 32.490 euro. Dan krijg je standaard 18-inch lichtmetaal, nappaleren bekleding, elektrisch verstelbare stoelen, stuurverwarming, een Bose-geluidsinstallatie en adaptieve cruisecontrol. Wil je de Mazda CX-3 Signature met automaat, dan ligt de prijs ook 3000 euro hoger.



Wat vind ikzelf van de Mazda CX-3 (2021)?

Als je geen geek bent die alleen maar de allernieuwste technologie wil hebben, zit je goed in de Mazda CX-3. Kijk je even over het kleine navigatieschermpje heen (wat je al snel doet), dan is er niets op aan te merken.