Eerste review: gefacelifte Opel Insignia (2020)

Wat is er opvallend aan de gefacelifte Opel Insignia?

Bij de facelift van de Opel Insignia bleef het uiterlijk vrijwel hetzelfde. Dat is dus níet opvallend aan de Opel Insignia. Aparter is dat het nog een product is uit vervlogen General Motors-dagen.

Zo zijn de nieuwe benzine- en dieselmotoren waarmee de nieuwe Opel Insignia wordt geleverd, allemaal in eigen huis en with a little help from GM ontwikkeld. Daarmee hebben we meteen het grootste nieuws te pakken: de oude 1,5-liter benzinemotor maakt plaats voor een nieuwe 2,0-liter turbomotor met 200 of 240 pk. Ook de 1.6 CDTI-diesel gaat met pensioen, hij wordt vervangen door een 1,5-liter driecilinder met 122 pk en een 2,0-liter viercilinder met 174 pk.

Uiterlijk herken je de vernieuwde Opel Insignia vooral aan de grille, die iets breder is dan voorheen en een verchroomde rand heeft gekregen. Hij is bovendien afsluitbaar, zodat de afkoeling van de motor wordt vertraagd als het koud is en de opwarming dan juist wordt versneld. De dagrijverlichting zit nu aan de onderkant van de koplampunits.



Wat is er goed aan de gefacelifte Opel Insignia?

De Opel Insignia is een met uitsterven bedreigde autosoort: grote middenklassers maken steeds vaker plaats voor suv’s. De auto kan dan ook niet tippen aan de verkoopcijfers die voorganger Opel Vectra in de jaren negentig nog haalde. Toen was toen het niet ongebruikelijk was dat er jaarlijks meer dan 20.000 Nederlanders in een nieuwe Vectra de showroom uitreden. Ter vergelijking: de Insignia-teller staat dit jaar op 600.

Eigenlijk is het jammer dat de populariteit slinkt: wat is de Opel Insignia een fijne, comfortabele en ruimte auto. We rijden met de nieuwe tweeliter benzinemotor met 200 pk en 350 Nm, die zijn vermogen mooi geleidelijk opbouwt en heerlijk stil is. Jammer dat de negentraps automaat – ook nieuw – een tikje nerveus is. Het lijkt wel of hij keuzestress heeft tussen alle negen versnellingen. Je moet voorzichtig zijn met je rechtervoet, anders slaat de automaat op hol.

Maar verder geven we de gefacelifte Opel Insignia douze points voor veer- en zitomfort en ook op de ruimte is niets aan te merken. Ook fijn: de bediening van de meeste functies gaat via ouderwetse knoppen en niet via een onhandig touchscreen.



Wat bevalt er minder aan de gefacelifte Opel Insignia?

Dan noemen we nog even de weinig vloeiend schakelende negentraps automaat, wat je vooral merkt als je wegrijdt vanaf stilstand of snel even wilt inhalen.

Een ander belangrijk nadeel zijn de prijzen: de nieuwe 2,0-liter benzinemotor maakt de vernieuwde Opel Insignia fors duurder. De basisversie kost liefs 44.199 euro (prijs Opel Insignia Sports Touer: 45.699 euro). Daarmee wordt de driecilinder diesel de instap-Insignia, met een vanafprijs van 39.399 euro (Insignia Sports Tourer: 40.899 euro). De oude Opel Insignia 1.5 Turbo kostte 33.799 euro. Een verschil van meer dan 10.000 euro! Opel heeft geen plannen voor een goedkopere benzineversie.



Wanneer komt de gefacelifte Opel Insignia naar Nederland en wat is de prijs?

De Opel Insignia staat nog in 2020 bij de dealer en was al een tijdje te bestellen. Wat je in ons prijzenoverzicht nog miste, is de prijs van de Opel Insignia GSi, het topmodel met 240 pk. Die kost (hou je vast) 61,.899 euro. De Sports Tourer kost zelfs 63.399 euro. De GSI heeft standaard vierwielaandrijving. De Opel Insignia 2.0 CDTI-diesel is leverbaar vanaf 42.499 euro (Sports Tourer: 43.999 euro).



Wat vind ikzelf van de gefacelifte Opel Insignia?

Mijn zwak voor grote middenklassers kent geen grenzen. Persoonlijk snap ik niet waarom iedereen een suv koopt, die veel minder elegant is en ook nog minder schoon én minder zuinig. Een beetje tegen beter weten in, hoop ik op een revival van de middenklasser. Te beginnen bij de zeer comfortabele Opel Insignia met zijn fijne nieuwe benzinemotor. Al is de kans groter dat hij geen opvolger krijgt, waarmee een eind komt aan een lange Opel-traditie. Ooit had het merk met de Kapitän, de Admiral en de Diplomat (KAD) zelfs drie limousines in het gamma. Maar dat was in de tijd dat Trump nog een Trumpje was …