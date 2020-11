Eerste review: Peugeot 3008 (2020)

Wat VALT OP AAN DE Peugeot 3008 (2020)?

Smaken verschillen, maar als je het mij vraagt is de Peugeot 3008 nog mooier geworden. De compacte suv kreeg een nieuwe grille waarbij je moet raden waar de grille ophoudt en de bumper begint. Is dat ooit eerder vertoond in autodesignland? Vast wel, maar nu we erop letten zien we het op geen enkel ander model. Elke grille die ons tegemoetkomt, is duidelijk omrand.

De gefacelifte Peugeot 3008 heeft ook kleine optische vernieuwingen: de modelnaam prijkt tegenwoordig op de motorkap, de drie lichtbalkjes in de achterlichten die leeuwenklauwen symboliseren, zijn voortaan opgebouwd uit led-strips en het centrale touchscreen op het dashboard is groter geworden. Het meet nu 10 inch diagonaal. Peugeot introduceert ook het Black Pack, waarbij chromen sierdelen plaatsmaken voor donkere elementen. Het stoere resultaat zie je op de foto's.

Met het oog op de zakelijke rijder is de Peugeot 3008 Plug-in hybride goedkoper gemaakt. De stekker-suv wordt naar keuze geleverd met één elektrische hulpmotor (225 pk) of twee (300 pk). Als particulier mag je zo'n plug-in hybride 3008 natuurlijk ook kopen – de Peugeot-dealer zal je dankbaar zijn – maar met prijzen vanaf 44.780 euro is dat niet voor iedereen weggelegd.



WAT IS ER GOED AAN DE Peugeot 3008 (2020)?

Ook nu is het een kwestie van smaak: een van de grootste pluspunten van de Peugeot 3008 is zijn design. Je ziet ‘m, je denkt 'ik wil ‘m' en dan ga je een proefrit maken. Vervolgens kom je tot de ontdekking dat je vanaf de hooggeplaatste bestuurdersstoel uitkijkt over een klein stuur en dat het digitale instrumentarium, het centrale touchscreen en de rij met glimmende schakelaars op een speelse manier zijn samengebracht. Dit heeft de 3008 natuurlijk al vier jaar lang, maar het blijft een welkome afwisseling tussen alle saaie interieurs in andere compacte suv’s.

Wij zijn speciaal op pad met de PureTech 130 benzinemotor en de achttraps automaat om er zeker van te zijn dat de betaalbare aandrijflijn krachtig genoeg is voor de 1295 kilo wegende suv. En dat is-ie. Zowel in de stad als op de snelweg maakt hij een daadkrachtige indruk. De sprint van 0 naar 100 km/h duurt 9,5 seconden en dat is netjes voor een compacte suv met de basismotor. De achttraps automaat schakelt soepel, maar hij lijkt zo trots op het feit dat-ie zoveel verzetten heeft, dat ze allemaal de revue passeren. Direct van 6 naar 8? Ach toe, proef de zevende versnelling ook even.

WAT KAN ER BETER AAN DE Peugeot 3008 (2020)?

Als ik voor één dag de baas van Peugeot mocht zijn, dan zou ik een paar kleine dingen aanpassen. De achteruitrijcamera filmt in lage resolutie, dus die krijgt een upgrade. Ik heb lange benen dus de elektrisch verstelbare voorstoelen met uitschuifbare zitting (gereserveerd voor de luxe GT-uitvoering) worden leverbaar voor alle versies. Tot slot het kleine stuur: dat werkt prima, maar de besturing is te licht. Hierdoor gaat precisie verloren en dat moet beter kunnen.

WANNEER KOMT DE Peugeot 3008 EN WAT IS DE PRIJS?

De Peugeot 3008 staat op de kalender voor ‘eind 2020’. De prijzen van de Peugeot 3008 beginnen bij 36.230 euro voor de PureTech 130 met handbak. De versie met achttraps automaat is 2900 euro duurder. Er zijn drie uitvoeringen om uit te kiezen: Active, Allure en GT. Voor het spraakmakende nachtzichtsysteem (Night Vision) ben je aangewezen op de luxe GT-versie. Daarvan begint de prijs bij 40.830 euro. De goedkoopste 3008 Plug-in Hybride kost 44.780 euro.

De Peugeot 5008 is ook vernieuwd. De lange broer van de 3008 met twee extra zitplaatsen die je uit te vloer van de bagageruimte omhoog trekt, is 2500 euro duurder. Door de derde zitrij is in de zevenzitter geen plek voor een plug-in hybride aandrijflijn.

WAT VIND IKZELF VAN DE gefacelifte Peugeot 3008?

Mag ik mijn oordeel over de Peugeot 3008 uitdrukken in cijfers? Als een soort van schoolrapport.

Om naar de kijken: 9

Om in te zitten: 8

Om mee te rijden: 7

Kortom: de Peugeot 3008 uit 2016 viel al goed in de smaak en de facelift brengt precies genoeg aanpassingen en vernieuwingen om dat succes nog een paar jaar door te zetten.