Volkswagen Golf GTI is scherper en sneller dan ooit

Wat we aan het doen zijn achter het stuur van de achtste generatie van de Golf GTI, voelt als zoeken naar een speld in een hooiberg. Al anderhalf uur rijden we door het achterland van Nedersaksen, de deelstaat waarin Wolfsburg ligt. Alleen is dat niet het spannendste gedeelte van Duitsland.



Volkswagen Golf 8 GTI veel sneller dan Golf 7 GTI



De ronkende teksten in de persmap waren nog zo hoopgevend: op het eigen testcircuit in Ehra-Lessien is de Golf GTI liefst vier seconden sneller dan zijn voorganger. Bovendien ligt zijn gemiddelde snelheid op de slalom 3 km/h hoger. Voor die topprestaties is een centrale regeleenheid verantwoordelijk, die de verschillende dynamische componenten met elkaar verbindt. Volkswagen noemt hem de Vehicle Dynamics Manager, alsof het een man van vlees en bloed is die met zijn handen aan de knoppen zit. De vlotte manager controleert de adaptieve schokdempers, het ESP met tractieregeling de variabele sportbesturing en het elektronisch sperdifferentieel. De nieuwe Golf GTI zou dankzij het systeem veel sneller door bochten kunnen, waarbij onderstuur tot een minimum wordt beperkt.

Uitbrekende achterkant



Het wordt nog leuker, want als je alle elektronische waakhonden uitzet, breekt de achterkant sterker uit en zijn zelfs beheerste drifts mogelijk. Een beetje spanning Na een lange rit over de autobahn en 50 kilometer over rechte binnenwegen, kunnen we helaas niet zoveel zinnigs zeggen over de rijeigenschappen van de GTI. Maar het comfort hebben we des te beter kunnen testen. De sportstoelen zitten als gegoten. Natuurlijk zijn ze bekleed met de traditionele ruitjesstof, maar nieuw is dat de hoofdsteunen in de stoelen zijn geïntegreerd. In de comfortstand maakt ook de vering een evenwichtige indruk.

Hoeveel pk heeft de Golf 8 GTI?



Ondanks de 19-inch sportwielen hoeven je billen geen al te harde klappen op te vangen van putdeksels en kleine oneffenheden. Van elkaar snel achter elkaar opvolgende hobbels is het onderstel evenmin onder de indruk. Ook met hoge drempels heeft de GTI geen moeite. Na anderhalf uur stap je zo fris als een hoentje en zonder een pijnlijke wervelkolom uit. De motor is dezelfde als bij de vorige GTI, alleen levert hij nu standaard 245 pk. Van de Golf 7 wist Alleen de Performance-versie zoveel vermogen te mobiliseren. De 2,0-liter turbomotor bouwt zijn vermogen mooi gelijkmatig op en weet het koppel van 370 Nm zonder noemenswaardig tractieverlies op de weg over te brengen.



“Kom op Volkswagen, iets meer opwinding hadden we gewaardeerd!”

Prestaties Golf GTI



Binnen 6,3 seconden is volgens Volkswagen de 100 km/h bereikt, terwijl de topsnelheid 250 km/h bedraagt. Het is jammer dat de snelle sprints niet gepaard gaan met wat meer spektakel. Zelfs in de sportmodus komt het motorgeluid niet in de buurt van de gloedvolle klanken die een concurrent als de Hyundai i30 N wél ten gehore brengt. Natuurlijk heeft de GTI een reputatie hoog te houden als allrounder, die prima geschikt is voor woon-werkverkeer. Maar kom op Volkswagen, iets meer opwinding hadden we gewaardeerd. Wat de GTI laat horen, neigt meer naar Ein bisschen Frieden dan naar Ein bischen Spannung.

Toch nog een bocht

Net wanneer we de bochtenmoed hebben opgegeven, gebeurt het dan toch. Een smalle zijweg zigzagt door het bos. We keren meteen om en slaan af. Alle systemen gaan op scherp, we schakelen drie versnellingen terug via de niet meer op een golfbal lijkende versnellingspook en smijten de GTI in de bocht.



Prijs Golf 8 GTI



De sportbanden van Bridgestone bijten zich vast aan de ondergrond. Geen moment dreigt de GTI over de voorwielen te schuiven. Bij het verlaten van de bocht kun je weer vol op het gas, het enige wat je merkt, is een korte aandrijfreactie in het stuur. Bij de volgende bocht vertraagt de Golf 8 GTI weer net zo makkelijk en kun je de ideale lijn blijven volgen. Even mochten we proeven van het potentieel van de Golf GTI. Wat hij liet zien, was veelbelovend. Maar de reservering voor een uitgebreidere test is al gemaakt. Wordt dus vervolgd, met onze eigen meetapparatuur. De Golf 8 GTI heeft een vanafprijs van 48.335 euro. Een zeventraps DSG-transmissie is standaard. De Volkswagen Golf 8 GTI is er ook met handgeschakelde zesbak, maar die komt niet naar Nederland.