Test Toyota Yaris Hybrid: niet meer alleen voor grijze duiven

Toyota is maar wat trots op zijn racende CEO Akio Toyoda. De kleinzoon van de oprichter van de auto-afdeling van Toyota, staat sinds 2009 aan het roer. Toyoda zit niet alleen achter zijn chique bureau, maar ook vaak achter het stuur. Hij is een beetje de Willem-Alexander van Toyota: stiekem doet hij weleens onder een andere naam mee aan een groot sportevenement. De Elfstedentocht reed Toyoda nooit uit, maar in 2009 deed hij wel mee aan de 24 Uren van de Nürburgring. Niet onder zijn eigen naam, ook niet als W.A. van Buren, maar als Morizo Kinoshita.



“No more boring cars”

Toen Toyoda aantrad, zat hem iets dwars. Natuurlijk koesterde hij de lijstjes met pechstatistieken, waarin Toyota altijd de beste rapportcijfers scoort van alle automerken. Maar wat was een Yaris, Auris of Avensis eigenlijk slaapverwekkend. "No more boring cars", werd zijn nieuwe motto. Het duurde tot 2016 voordat de daad bij het woord werd gevoegd - Japanners gaan niet over één nacht ijs en zelfs niet over één jaar ijs. De C-HR was de eerste verrassend vormgegeven Toyota sinds jaren. Daarna volgden de opvolger van de Auris, die weer Toyota Corolla ging heten, en de Camry. Misschien nog wel belangrijker was dat ze ook leuk reden: Akio's raceplezier had zijn weg gevonden naar de auto's voor de openbare weg.



Yaris voor jonger

De Toyota Yaris is een belangrijke nieuwe auto in het streven van Akio Toyoda. Het is de bestverkochte Toyota van Europa, maar een verjonging van de doelgroep is gewenst. Toyota hoopt dat niet alleen de leden van de omroep van Jan Slagter vallen voor de charmes van de Yaris (al blijven die uiteraard van harte welkom). De nieuwste, inmiddels vierde generatie moet de typische Toyota-betrouwbaarheid combineren met én zuinigheid, én rijplezier, én jeugdigheid.







Eerdere review Toyota Yaris

Zo'n eisenlijst lijkt onmogelijk, maar Japanners hebben ons vaker verrast met technische hoogstandjes. In februari, luttele weken voordat de coronacrisis de wereld voor het eerst in zijn greep kreeg, kregen we al een voorproefje. Collega Remco Slump schreef een eerste review van de Toyota Yaris die nog gedeeltelijk gecamoufleerd was, maar technisch al vrijwel helemaal af. Hij oordeelde dat de Yaris waarmaakte wat Akio Toyoda beloofde: "Petje af voor Toyota, dat het roer met de Yaris rigoureus heeft omgegooid. De Yaris is niet alleen een leuke auto om te zien, maar ook een leuke auto om in te rijden."

Nieuwe driecilinder, nieuwe accu voor hybride techniek

Dat de Toyota Yaris niet meer saai is, is nog beter te zien, nu de auto volledig ongecamoufleerd over de weg rijdt. Het uiterlijk is misschien een beetje druk, met name aan de achterkant met zijn golvende lijnen. Maar hé, boring is het zeker niet. Typisch voor Toyota's huisvlijt is dat de Yaris 5 millimeter korter is dan zijn voorganger, maar dat de wielbasis juist met 50 millimeter groeide. Wat helaas niet betekent dat de ruimte achterin riant is.

Technisch werd de Toyota Yaris ook flink onder handen genomen: de oude viercilinder in de Yaris Hybrid heeft plaatsgemaakt voor een 1,5-liter driecilinder met 92 pk. He totale vermogen van de benzinemotor en de elektromotor samen is 116 pk. Het accupakket (lithium-ion in plaats van nikkel-metaalhydride) werd 12 kilo lichter.



Yaris Hybrid met automaat

Over het rijden kunnen we deze keer wat korter zijn dan in februari: de Toyota Yaris Hybrid met 116 pk veranderde van een niemendalletje in een uitstekend rijdende auto. Het nieuwe onderstel biedt een uitstekende balans tussen comfort en sportiviteit. Zelfs de traploze CVT-automaat werkt niet meer zo op de zenuwen als voorheen: het brullen bij plankgas, wanneer abrupt een hoog toerental wordt gekozen, is afgezwakt tot een beschaafde stemverheffing. De directe besturing draagt ook bij aan de feestvreugde.



Verbruik Toyota Yaris Hybrid

Nog meer voordelen: het verbruik van de Toyota Yaris is laag. In theorie belooft Toyota een gemiddelde van 3,8 l/100 km (WLTP), en in de praktijk bleven we daar maar 0,4 liter boven. Zonder dat we daarvoor reden als een strenge penningmeester. Als je het een beetje goed uitkient, kun je in de stad grotendeels gebruikmaken van de elektromotor. Ook op wegen waar je 80 km/h mag rijden, blijft de Yaris onder de WLTP-opgave. Op de snelweg gaat het verbruik in rap tempo omhoog, maar een gemiddeld testverbruik van 1 op 23,8 is uitstekend.

Prijs Toyota Yaris Hybrid

De nieuwe Toyota Yaris staat bij de dealer. De Yaris 1.5 Hybrid is niet de enige versie die leverbaar is. De basis-Yaris heeft met 1,0-liter benzinemotor (72 pk) en een handgeschakelde vijfbak, en is te koop vanaf 17.895 euro. Ter vergelijking: de prijs van een Volkswagen Polo is 20.500 euro (90 pk), voor een Opel Corsa (75 pk) betaal je 17.699 euro.

Er is ook een Toyota Yaris met een direct ingespoten 1,5-liter benzinemotor zonder turbo (125 pk), die in de basis gelijk is aan de motor in de Yaris Hybrid. Deze Yaris 1.5 VVT-i heeft geen elektromotor aan boord. Hij kost 20.195 euro, maar heeft wel een hoger verbruik (5,1 l/100 km, 1 op 19,6).

De Yaris 1.5 Hybrid is te koop vanaf 21.195 euro en wordt altijd geleverd met een traploze automaat. Wie een Toyota Yaris wil hebben met écht alles erop en eraan, betaalt minstens 28.495 euro (Yaris Hybrid Launch Edition). Toyota pakt uit met sportstoelen, halfleren bekleding, dodehoekwaarschuwing, spoorassistent en een head-up display.



Toyota Yaris Cross komt in 2021



Toyota breidt het Yaris-gamma verder uit met praktische en spannende versies. In 2021 verschijnt een crossover, die Toyota Yaris Cross wordt genoemd. Hij gaat de concurrentie aan met auto’s als de Renault Captur en de Volkswagen T-Cross. Niet alleen Akio Toyoda zal warmer worden van de Toyota GR Yaris, die ook in de planning staat. De vierwielaangedreven GR Yaris levert 261 pk (uit een driecilinder!) en wordt door Toyota’s raceafdeling Gazoo in elkaar geschroefd. Een koopje is de Toyota GR Yaris niet, hij kost waarschijnlijk meer dan 60.000 euro.

Over een elektrische Yaris, is Toyota klip en klaar. Die komt er niet. Ondanks subsidies in Nederland, Frankrijk en Duitsland en uitstekende verkoopcijfers voor de elektrische versies van de Peugeot 208 en Opel Corsa. Toyota redeneert dat kopers te veel opzien tegen het gedoe met laden en dat de hybride Toyota Yaris (goed voor driekwart van de verkopen) op dit moment precies is wat de Yaris-rijder wil. Zou dat echt de reden zijn of verkijkt Toyota zich op de populariteit van de elektrische auto? Het nieuwe platform waarop de Yaris staat, is wel geschikt voor volledig elektrisch rijden. Dus wie weet bedenken de Japanners zich nog ...