Eerste review: hoe zuinig is de Renault Mégane E-Tech Plug-in Hybrid?

Wat is er opvallend aan de Renault Mégane Estate E-Tech Plug-in Hybrid?

De stekkerhybride-versie van de Mégane is alleen leverbaar als Estate, maar verder loopt-ie keurig in de pas met de andere versies. Dat wil zeggen dat hij net als z’n benzine- en dieselbroers een vernieuwde neus met standaard led-koplampen en licht gewijzigde achterlichten heeft gekregen. Andere vernieuwingen zijn een licht gewijzigde achterkant, een volledig digitaal instrumentarium en een verbeterd infotainmentsysteem. Uniek voor de Plug-in is dat-ie twee ‘tankkleppen’ heeft. Links voor benzine, rechts voor stroom. En dan komen we uit bij waar het vooral om draait: de aandrijflijn. Net als bij de Captur E-Tech bestaat deze uit een 1,6-liter viercilinder benzinemotor, die samen met twee elektromotoren en een accupakket van 9,8 kWh tegen de opwarming van de aarde strijdt.

Wat is er goed aan de Renault Mégane Estate E-Tech Plug-in Hybrid?

Officieel bedraagt het gemiddeld benzineverbruik van de stekker-Mégane 1,3 liter per 100 kilometer (1 op 76,9). Daarnaast beweert Renault dat Mégane Estate E-Tech met een volgeladen accupakket 50 kilometer kan rijden. Het accupakket is netjes onder de achterbank weggewerkt. Net als in de benzine- en dieselversies kun je achterin minimaal 521 liter aan koffers en boodschappen kwijt en zijn er geen onhandige drempels of bulten die het laadgemak beperken. Fijn aan de Renault Mégane Plug-in Hybride, is dat je niet op eieren hoeft te rijden om je puur elektrisch te verplaatsen. Pas als je gul gas geeft, springt de turboloze 1,6-liter benzinemotor bij. Dan staat er 158 pk tot je beschikking, waarmee je in 9,8 seconden naar 100 km/h sprint. Wie zich netjes aan de maximumsnelheid houdt, kan zelfs op de snelweg zomaar 40 kilometer elektrisch rijden. Als je ook nog gedisciplineerd stekkert, hoef je niet al te veel moeite te doen om een gemiddeld verbruik van 1 op 30 te halen. Maar dan moet je natuurlijk niet alleen maar lange afstanden afleggen.

Wat kan er beter aan de Renault Mégane Estate E-Tech Plug-in Hybrid?

Het interieur is netjes, al oogt het glimmende, harde plastic van sommige panelen wat ouderwets. De stuurverwarming is prettig, maar de aan-/uitknop zit op een even onhandige als onlogische plek: links onder de stuurkolom, perfect uit het zicht. Nog zo’n ‘handigheidje’: voor de laadkabel zit onder de laadvloer een speciaal, zij het ietwat krap opbergvak. Alleen moet je een geoefend origami-artiest zijn om dat stugge ding snel en netjes op z'n plek te krijgen.



Wanneer komt de Renault Mégane Estate E-Tech Plug-in Hybrid en wat is de prijs?

De Renault Mégane Estate E-Tech staat al bij de dealer. Is het een Zen-uitvoering, dan vermeldt de prijssticker een bedrag van € 33.090. Ga je voor de luxere Intens, dan komt daar twee mille bij. Daarmee is de stekkerhybride 2200 euro duurder dan een gelijkwaardig uitgeruste Renault Mégane 160 TCe. Daar staat géén lage bijtelling tegenover, wel een (potentieel) veel gunstiger verbruik. En o ja, tot en met 2024 betaal je maar half geld voor de wegenbelasting. Zij het in een hogere gewichtsklasse. Alles tegen elkaar wegstrepend, kan dat voor de gewetensvolle stekkeraar gunstig uitpakken. Aan het normale stopcontact duurt het opladen van bijna leeg tot helemaal vol ongeveer vier uur, aan een gemiddelde laadpaal vraagt de Mégane een uurtje minder van je tijd.

Wat vind ikzelf van de Renault Mégane Estate E-Tech Plug-in Hybrid?

De Renault Mégane Estate E-Tech Plug-in Hybrid is vooral een comfortabele auto. Je zit op prima stoelen, het onderstel is vrij zacht en de besturing wil vooral de rust. Je wordt dan ook niet continu uitgedaagd om de auto ‘van jetje te geven’. Als je de stekker-Mégane naar zijn karakter rijdt, word je beloond met een ontspannen, geruisloze rit, met vloeiende overgangen tussen de verschillende motoren. Scheur je altijd weg alsof je Max Verstappen heet en elke bocht neemt alsof het de Tarzan is, dan krijg je te maken met een onrustige rijervaring. Bonkige schakelmomenten zijn je deel, evenals plotselinge krachtexplosies, alsof je in een oude turbo-Saab rijdt. Zelf zit ik een beetje tussen deze twee typen bestuurder in. Bovendien past mijn gebruikspatroon niet zo goed bij een plug-in hybride. Met een tweemaal zo grote actieradius voor dezelfde prijs zou dat een ander verhaal zijn. Wie weet wat de toekomst brengt!

