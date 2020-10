Eerste review: Cupra Formentor

Wat is er opvallend aan de Cupra Formentor?

De Cupra Formentor markeert de ‘echte’ start van het in 2018 opgerichte merk Cupra. Tot nu toe moesten we het doen met een Seat Ateca en een Seat Leon met andere logo’s. Cupra was vroeger het zinderende achtervoegsel van sportieve Seats, maar het merk wil niet te nostalgisch worden over die tijd. Voor de toekomst heeft Cupra twee pijlers: snelheid en op elektrificatie. Dat doen ze met een mix van Seat-modellen (zoals de Cupra Leon plug-in hybrid, die begin 2021 komt) en auto’s die ze from scratch zelf ontwerpen. Cupra mikt op mensen die meer te besteden hebben dan een model dat je op elke straathoek ziet, maar wil niet té exclusief zijn.

De Cupra Formentor kreeg een uiterlijk dat past bij een nieuw merk dat de hemel wil gaan bestormen. Dat is te zien aan de lange motorkap, de grote luchtinlaten aan de voorkant en het grote Cupra-logo. De achterkant wordt gedomineerd door een enorme dakspoiler, lichtunits die via een strip met elkaar zijn verbonden en een diffusor met aan weerszijden twee uitlaatpijpen. Het topmodel waarmee wij rijden, krijgt VZ achter zijn naam; afgeleid van veloz, het Spaanse woord voor snelheid.



Wat is er goed aan de Cupra Formentor?

De Cupra Formentor lijkt nergens op en dat is een compliment. Het is geen suv en geen coupé, maar ook geen traditionele hatchback. En hoewel

hij zijn onderstel deelt met brave middenklassers van de Volkswagen-groep, is hij even groot als een BMW X3. Ook op het vermogen mag de concurrentie zich stukbijten: de topversie met standaard vierwielaandrijving en DSG-transmissie is goed voor een vermogen van 310 pk, een 0-100 in 4,9 seconden en een topsnelheid van 250 km/h.

Iedereen die een gezin heeft met opgroeiende kinderen, maar toch af en toe wil controleren of hij nog wilde haren heeft, zal goed gaan op de Cupra Formentor VZ. Hij biedt keuze uit vijf rijprogramma’s, die je met een knop op het stuur instelt (een knipoog naar Porsche). Van Normal kom je via Sport, Offroad en Individual bij Cupra uit. In dat geval zet de motor een keel op waarop de zanger van een deathmetalband jaloers wordt. De motor wordt scherper en alerter en de besturing directer, terwijl de hardheid van de dempers per wiel wordt aangepast aan de rijomstandigheden. Hoewel het motorgeluid nogal kunstmatig is, zijn de rijeigenschappen van de Cupra Formentor indrukwekkend genoeg om fijne uren achter het stuur te beleven op wegen vol bochten. De standaard kuipstoelen zitten uitstekend.

De Cupra Formentor VZ is verder verrassend praktisch voor een exotische auto: achterin biedt hij meer dan voldoende hoofd- en beenruimte. In de bagageruimte kun je 420 liter kwijt.



Wat kan er beter aan de Cupra Formentor?



De Cupra Formentor zit van boven tot onder vol met techniek die zich al bewezen heeft in tal van modellen van de Volkswagen Group. Je hoeft Cupra dus niet te vertellen hoe je goede auto’s bouwt.

Verbeteringen zitten ‘m dan ook in de details: het dashboard van de Formentor lijkt precies op dat van de Seat Leon. Dat betekent dat je het zonder knoppen moet stellen, waardoor de bediening van de airco en de multimedia via een touchscreen nodeloos ingewikkeld wordt. De Formentor zal in Nederland ook geen vrienden aken met zijn prijs (zie verderop). Maar dat is deels de schuld van het CO2-beleid van de overheid … in België kost de auto naar alle waarschijnlijkheid 20.000 euro minder dan bij ons.



Wanneer komt de Cupra Formentor naar Nederland en wat is de prijs?

In november 2020 staat de eerste echte Cupra in de showroom. De prijs van de Cupra Formentor VZ 2.0 TSI is (verslik je niet in je verse cappuccino) 63.000 euro. Dat is meer dan een Audi A5 Coupé 45 TSFI quattro met 245 pk.

Ter geruststelling, niet elke Formentor wordt onbetaalbaar. De Cupra Formentor plug-in hybrid (2021) wordt een stuk goedkoper. Exacte bedragen heeft Cupra niet genoemd, maar liggen waarschijnlijk tussen de 40.000 euro en 45.000 euro. De Cupra Formentor plug-in hybrid arriveert in maart 2021 in Nederland.



Wat vind ikzelf van de Cupra Formentor?

Aan zijn agressieve voorkomen ligt het niet en aan zijn prestaties ook niet. Maar net als bij DS – een Citroën die duur wil doen – ben ik wel die typische Hollander die nog even het nut en de noodzaak van Cupra als zelfstandig merk op zich moet laten inwerken. Ik denk dat de elektrische Cupra el-Born (2021) een betere graadmeter voor succes is dan de Cupra Formentor.