Eerste review vernieuwde Seat Ateca 2021: lekker vertrouwd

Wat is er opvallend aan de Seat Ateca (2021)?

‘Opvallend’ is een groot woord, maar de belangrijkste uiterlijke wijzigingen zien we aan de neus- en bilpartij van de Seat Ateca. De grille werd groter, de bumper, de luchtinlaten en de mistverlichting zijn eveneens aangepast. Belangrijker is dat er al vanaf de instapper (Reference) led-koplampen aan boord zijn. Aan de achterkant zijn de lichtunits, de bumper en de diffuser aangepast. Ook heeft Seat de uitlaatpijp weggemoffeld. Is dat uit schaamte omdat er geen hybride- of zelfs maar mild hybrid-techniek aan boord is? Tip voor wie achter een Ateca rijdt en twijfelt of het een nieuwe is: check de belettering. Vanaf modeljaar 2021 wordt Ateca met sierlijke schrijfletters in plaats van blokletters weergegeven.

Wat is er goed aan de Seat Ateca (2021)?

Ruim driekwart van de Ateca’s wordt zakelijk gereden en vrijwel alle leaserijders kiezen voor de 1.5 TSI met de zeventraps DSG-transmissie. Met deze aandrijflijn rijdt de Ateca soepel en vlot. Slechts af en toe, wanneer we vlot vanuit stilstand wegtrekken (0-100 km/h in 8,6 s) of een rotonde wat sneller nemen, merken we dat de versnellingsbak even moet nadenken. Als je het gaspedaal loslaat, toont het eco-lampje in het instrumentarium dat de motor even op twee cilinders draait. Verder merk je er niets van, behalve dan dat de auto er lekker zuinig van wordt. Kalm rijdend haal je zomaar 1 op 17 (5,9 l/100 km), maar de gasstampers komen niet verder dan 13 kilometer op een liter (7,7 l/100 km). Bij constante snelheid dringt er eigenlijk alleen windgeruis en bandengeroffel tot het interieur door. De stoelen bieden een stevig zitcomfort, er is voldoende bergruimte aan boord. Achterpassagiers die klagen over gebrek aan bewegingsvrijheid, hebben ADHD of zijn bovengemiddeld groot. In de bagageruimte kun je minimaal 510 tot 1604 liter kwijt. Een optie waar je op koude najaarsochtenden heel blij wordt, is de nieuwe, 'draadloze' voorruitverwarming.

Wat kan er beter aan de Seat Ateca (2021)?

Het interieur oogt strak, zeker met het optionele digitale dashboard en het vernieuwde touchscreen (8,25 tot 9,2 inch). De accenten van nepaluminium zijn zelfs best chic, maar verder is het binnen in de Ateca een vrij kleurloze bedoening. Heel intuïtief is het snelle, uitgebreide infotainmentsysteem niet en met de spraakbediening (‘Hola, hola’) leidde al snel tot spraakverwarring en irritatie. Verder vinden we het vreemd dat de Seat Ateca niet met dezelfde mild hybrid-techniek leverbaar is als de nieuwe Seat Leon 1.5 eTSI. Daarmee zou de Ateca nog zuiniger kunnen zijn. Voor zover bekend staat verdergaande elektrificatie evenmin op de agenda.

Wanneer komt de Seat Ateca (2021) en wat is de prijs?

Wat ons opvalt als we de specificaties erbij pakken, is dat de Seat Ateca een nieuwe 1,0-liter TSI motor met minder vermogen krijgt (110 in plaats van 115 pk). Waarschijnlijk komt dat ten gunste van het verbruik en de uitstoot. De volgende stap is 'onze' Ateca 1.5 TSI. De 1.6 TDI ruimt het veld en wordt binnenkort vervangen door een even krachtige 2.0 TDI. Daarnaast kun je nog altijd kiezen voor de 150 pk sterke 2.0 TDI en de 190 pk sterke 2.0 TSI met vierwielaandrijving (vanaf januari 2021). Wat de versies met de 1.0 TSI-motor en de 115 pk sterke diesel (beide alleen handgeschakeld) gaan kosten, is nog onbekend. Reken op zo’n 31.000 euro voor de benzineversie. De handgeschakelde Ateca Style en Style Business Intense 1.5 TSI staan voor 33.900 euro in de prijslijst. Aan de 1.5 TSI Xperience Business Intense DSG-7 waarmee wij reden, ben je 39.200 euro kwijt. De Ateca 2.0 TDI FR Business Intense DSG-7 (150 pk) kost 46.050 euro.

Wat vind ikzelf van de Seat Ateca (2021)?

En als zelfs een suv-scepticus als ik een compacte suv als de Seat Ateca wel kan waarderen, wordt de suv-fanclub vast alleen maar nóg groter. Met het adaptieve onderstel in de sportstand is het net alsof je in een compacte hatchback rijdt – lekker strak, zonder al te veel overhelneigingen, maar nog altijd comfortabel genoeg. Dankzij de uitgebreid verstelbare bestuurdersstoel kun je ook lekker laag zitten, al koopt geen hond een suv om die reden ... Met deze facelift kan de Seat Ateca wel weer even mee. Hij oogt bijdetijds en de veiligheid is opgewaardeerd met de allernieuwste systemen – al moet je er in veel gevallen voor bijbetalen. Gelukkig is Seat met de digitalisering van het dashboard niet doorgeslagen. Zo bedien je de klimaatregeling nog gewoon met ‘ouderwetse’ knoppen. Minpunt vind ik het gebrek aan kleur en verrassing binnenin. Wat dat betreft mag de Volkswagen-groep weleens bij Renault, Peugeot of Mazda gaan buurten.