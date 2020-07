Eerste review: Honda Jazz Hybrid (2020)

1 - WAT VALT OP AAN DE Honda Jazz Hybrid?

De woorden ‘mpv’ en ‘ruimtewagen’ klinken ouderwets. Net als ‘faxapparaat’ en ‘cassettebandje’. Maar zodra je instapt, voel je hoe fijn het is om ruimte te hebben. Je hoofd komt niet tegen het dak en door de grote ramen valt veel licht naar binnen. Op de achterbank kunnen lange mensen zitten, dat hoef je in een Ford Fiesta niet te proberen.

De nieuwe Honda Jazz Hybrid heeft nog altijd Magic Seats. Dat wil zeggen dat je de zitting van de achterbank in twee delen ophoog kunt klappen. De open ruimte die hierdoor ontstaat tussen vloer en dak, is hoog genoeg om een grote kamerplant of kleine racefiets in te vervoeren. Natuurlijk kun je de bank ook plat leggen. Dan ontstaat een fors laadruim met slechts een kleine hobbel in de laadvloer. Daaronder zit het accupakket van de hybride aandrijflijn.

De term ‘mpv’ mag dan een klassieke klank hebben, de Honda Jazz Hybrid heeft een moderne hybride aandrijflijn. Daarbij speelt de elektromotor een primaire rol, de verbrandingsmotor genereert stroom of drijft de wielen aan wanneer de situatie daarom vraagt.

2 - WAT IS ER GOED AAN DE Honda Jazz Hybrid?

Het digitale instrumentarium met afgeronde hoeken (als een oude beeldbuis) en het tweespaaks stuur maken vrolijk. De kleurstelling van het interieur van onze testauto draagt daar ook aan bij. Ook is de Honda Jazz Hybrid makkelijk in de omgang: de bovengenoemde Magic Seats werken simpel (er zijn geen lastige hendels) en het is een automaat dus je hoeft niet te schakelen.

“Het onderstel en de aandrijflijn staan volledig in het teken van comfort.”

Het onderstel en de aandrijflijn staan volledig in het teken van comfort. De Honda Jazz Hybrid rolt mooi zacht geveerd over drempels en putdeksels en de aandrijflijn doet er alles aan om de auto stilletjes en op een constant toerental voort te bewegen. Geef je toch een keer volgas, dan krijg je meer krijs dan bijt. Je moet een versnellingsbak met variabele overbrenging niet opjutten.

De Honda Jazz Hybrid is lekker zuinig. Elk ogenblik dat je volledig elektrisch rijdt, lichten de letters ‘EV’ op en dat gebeurt vaak. Het resultaat is een verbruik van 4,5 tot 5,0 liter per 100 kilometer (1 op 20 of beter).





3 - WAT KAN ER BETER AAN DE Honda Jazz Hybrid?

De voorstoelen zijn wat ons betreft niet denderend. Een lendensteun ontbreekt en na een uur rijden begint het zitvlees langzaam te verzuren. Afhankelijk van je lichaamsbouw zal dit per bestuurder verschillen.

“De Honda Jazz Hybrid heeft geen sportieve kant.”

Met een wat sportiever model zoals de Ford Fiesta breng je eerst rustig de kinderen naar school en kun je daarna lekker een portie gassen en sturen. De Honda Jazz Hybrid heeft geen sportieve kant. De besturing is te licht en hij helt over in bochten. Bovendien weet de aandrijflijn geen raad met zware rechtervoeten. Met andere woorden: de Honda Jazz Hybrid is geen rijdersauto, maar een reisauto. En daar moet je maar net van houden.

4 - WANNEER KOMT DE Honda Jazz Hybrid EN WAT IS DE PRIJS?

Je kunt de nieuwe Jazz Hybrid nu bekijken bij de Honda-dealer. Verslik je niet in het vriendelijk aangeboden kopje koffie, want een Honda Jazz Hybrid kost minimaal 24.430 euro. De Executive-versie met navigatie, leren stuurwiel en parkeersensoren moet zelfs 28.070 euro opbrengen.

Andere hybridemodellen in het B-segment zoals de Renault Clio Hybrid (review) en de Toyota Yaris Hybrid (review) kosten ook ruim 20 mille, maar Honda maakt het wel erg bont. En dan is er ook nog de nieuwe Crosstar-variant met stoere looks en waterdichte bekleding voor 30.120 euro. Wat een geld.

5 - WAT VIND IKZELF VAN DE Honda Jazz Hybrid?

Ik vind de Honda Jazz Hybrid een geweldige gezinsauto. Hij is ruim en handig en stil en zuinig. Ideaal als je moet autorijden terwijl de kinderen op de achterbank elkaar met stiften behandelen als een vakantie-doeboek. Leuke aspecten zoals het instrumentarium in de vorm van een oude beeldbuis en het tweespaaks stuur uit de begeerlijke Honda E, geven de bestuurder een fijne werkplek. Ik ben alleen nog niet helemaal bekomen van de hoge prijs. Voor het geld van een Honda Jazz Hybrid heb je ook compleet iets anders, zoals een Skoda Kamiq (review); een ruime suv.