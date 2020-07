Toyota Corolla Sports Tourer en C-HR Hybrid test: kooptips

Motor: welke Toyota hybride is zuiniger?



In de Toyota C-HR Hybrid en de Toyota Corolla Trek ligt een 122 pk sterke hybride aandrijflijn. Die bestaat uit een 1,8-liter viercilinder benzinemotor van 98 pk, die samenwerkt met een 72 pk sterke elektromotor. Sinds de komst van de eerste Toyota Prius ruim twintig jaar geleden,

heeft Toyota het samenspel van stroom en benzine tot in de puntjes uitgewerkt. De overgangen zijn wel hoorbaar, maar niet voelbaar.

Je laadt het accupakket op door veel uit te rollen. In de B-stand recupereren de Toyota's extra veel energie. Uiteindelijk moet er ook een keer getankt worden. Voor de C-HR noteren we een praktijkverbruik van 5,7 l/100 km en 5,6 liter voor de Corolla Touring Sports. Doe je iets meer je best om zuinig te rijden, dan ligt 1 op 20 of 5,0 l/100 km in het verschiet. Op dit onderdeel is het verschil dus niet zo groot.



Ruimte: zijn Toyota-rijders gemiddeld genomen slanke mensen?

Met een zithoogte van 53 centimeter boven het asfalt, is de Toyota C-HR eerste keus voor autokopers die een comfortabele instap en een hoge zitpositie waarderen. Vaak zorgt zo'n hoge zitpositie voor een goed zich rondom de auto, maar de coupé-achtige C-HR vormt de uitzondering. De schuin aflopende daklijn en extreem brede C-stijlen maken het lastig om naar achteren te kijken. Achter het stuur van de Corolla Trek heb je daar veel minder last van. Achter in de C-HR zit je, door de aflopende daklijn, minder ruim dan in de Corolla.

Belangrijk voor het alledaagse gebruik is het verschil in bagageruimte. Met de achterbank plat heeft de Toyota C-HR Hybrid geen vlakke laadvloer (de Touring Sports wel) en het laadvolume bedraagt maar 377 tot 1160 liter. Voor een compacte suv is dat lang niet gek, maar in de kofferbak van de Toyota Corolla Sports Tourer gaat wel 598 tot 1606 liter. Bovendien mag de stationwagon meer massa verplaatsen: 370 kilo versus 283 kilo in de C-HR. De norm in laadvermogen is zo'n 450 kilo en daar zitten ze allebei ver onder. Zijn Toyota-rijders gemiddeld genomen slanke mensen?



Prijs: Toyota C-HR lijkt goedkoper, maar ...



De Toyota C-HR en de Corolla Trek hebben niet alleen hetzelfde onderstel en identieke aandrijflijnen, ze zijn ook zo goed als even duur. Weliswaar is de prijs van de C-HR lager (30.995 euro), maar zodra je hem van de opties voorziet waarmee Toyota de Corolla Touring Sports Trek uitrust, zit je in de buurt van zijn prijs van 34.445 euro. De vaste kosten voor onderhoud en verzekering zijn gelijk.



De Toyota C-HR is wel ruim honderd kilo zwaarder, waardoor hij in een hogere schaal voor de wegenbelasting valt. Elke drie maanden betaal je 205 euro, bij de Corolla ben je klaar voor 180 euro. Daar staat tegenover dat de afschrijving van de Toyota C-HR lager is: na vier jaar is de restwaarde 51,6 procent van de nieuwprijs (Corolla: 49,8 procent). Op voorwaarde dat Nederlanders over een paar jaar nog steeds hoteldebotel zijn van compacte suv's en hybrides.

Benieuwd welke auto uiteindelijk onze winnaar wordt? De hele test van de Toyota C-HR 1.8 Hybrid en Toyota Corolla Trek 1.8 Hybrid staat in Auto Review 8/2020. Die ligt nu in de winkel! Bekijk hier een gratis voorproefje van Auto Review.