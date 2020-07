Eerste review: Seat Leon Sportstourer

1. Wat is er opvallend aan de Seat Leon Sportstourer?

Misschien wel dat-ie niet echt opvallend is. En dat kun je Seat niet verwijten. Het merk maakt weer winst sinds de originele, sportief ogende modellen plaatsmaakten voor degelijke, haast Duitse auto’s. Dat was bij de vorige Seat Leon al zo en ook de huidige Leon en Leon Sportstourer zijn een beetje Volkswagen Golf-achtig. Toch is de Sportstourer elegant en zal zijn uitgebalanceerde weggedrag de meeste kopers wel kunnen bekoren.

2. Wat is er goed aan de Seat Leon Sportstourer?

In vergelijking met zijn voorganger uit 2013, is de nieuwste Leon Sportstourer iets gegroeid, waarbij vooral de langere wielbasis (plus 5 centimeter) van belang is voor de binnenruimte. Op de achterbank is het zelfs voor een gemiddelde Nederlandse man (lengte: 1,81 meter) goed toeven. Er is been- en hoofdruimte genoeg en ook de instap is prima. Ook voor de bagage is meer plek dan vroeger: tussen de 620 en 1600 liter (voorheen 587 tot 1470 liter).

Enthousiast worden we ook van de 150 pk sterke 1,5-liter viercilinder turbomotor. Die maakt fanatiek toeren en kan zijn vermogen uitstekend kwijt aan het asfalt, mede dankzij de optionele 18-inch wielen van ‘onze’ testauto. Het grotere lichtmetaal is stijlvol en ‘dik’ en zorgt onderweg hooguit voor iets te veel afrolgeluid. 17-inch wielen zijn standaard op de FR-versie, andere uitvoeringen doen het met een maatje kleiner.

Volgens Seat heeft de door ons gereden 1.5 eTSI (een mild hybrid, waarbij een kleine elektromotor/generator de verbrandingsmotor tijdens het rijden en de rol van de startmotor overneemt) een gemiddeld van 1 op 17,9 (WLTP). Als je een beetje je best doet, kun je er verbazend dichtbij komen.



3. Wat kan er beter aan de Seat Leon Sportstourer?

Veruit de meeste functies van de Leon worden bediend via het centrale scherm. Knoppen zijn er niet en dat is niet altijd gebruiksvriendelijk. Gelukkig kun je ook in de Seat veel zaken bedienen vanaf het stuur of met stemcommando’s. 'Onder de gordel' zie je goedkoop hard plastic, maar dat is bij vrijwel alle concurrenten ook zo.

4. Wat is de prijs van de Seat Leon Sportstourer en wanneer komt hij?

De Seat Leon Sportstourer is al leverbaar. De goedkoopste Sportstourer is de 1.0 TSI. Die levert slecht 90 pk, heeft een vijfbak en kost 23.889 euro. Dezelfde motor is er ook met 110 pk en een zesbak, dan betaal je 27.266 euro. De mild hybrid-versies van de 1.5 TSI worden standaard geleverd met zeventraps DSG-automaat. De FR-uitvoering waarmee wij reden, is de duurste benzineversie en kost 34.360 euro. Er is ook een Seat Leon Sportstourer diesel, met 115 pk (31.385 euro) of 150 pk (37.240 euro).

5. Wat vind ikzelf van de Seat Leon Sportstourer?

Uiterlijk is vooral de achterkant is erop vooruitgegaan. Verder is de motor best snel, zonder dat hij daar vel benzine voor terugverlangt. Ik maakte een lange rit door Duitsland, waarbij ik op stukken zonder snelheidslimiet me even liet gaan. Zelfs dan kwam het verbruik niet boven de 7,0 l/100 km (1 op 14,3) uit. Muy bien!

De volledige rij-impressie van de Seat Leon Sportstourer verschijnt in Auto Review nummer 8, die 21 juli in de winkel ligt.