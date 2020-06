Strak in z'n trainingspak: Toyota Corolla Touring Sports GR Sport Plus (2020)

Deel XVI van het Handboeck der Autojournalistieke Gemeenplaatschen gebiedt ons nu om opperste verbazing te veinzen, want de woorden ‘Toyota’ en ‘fraai’ horen per slot van rekening niet in één zin thuis. Het is een clichématige veroordeling waar we het niet mee eens zijn, maar die we wel kunnen begrijpen. Toyota heeft lang geworsteld met z’n designtaal (en doet dat soms nog). Je hoeft maar te kijken naar de belegen voorgangers van de huidige Corolla om dat te kunnen zien.

Met alweer de twaalfde generatie heeft het Japanse merk de designbal echter vol zelfvertrouwen in de kruising geschoten. De E210 – zoals de Corolla op de Toyota-burelen door het leven gaat – is een aantrekkelijke verschijning: als vijfdeurs hatchback, maar misschien nog wel meer als Touring Sports. Er zit geen lijntje te veel aan en de proporties liggen lekker op het netvlies. Het is een model waar je net even langer naar blijft kijken als je hem tegenkomt.

Toyota Corolla Touring Sports in Stormtrooper-kleuren

De door ons gereden uitvoering zouden we zelfs als dik willen omschrijven: met zijn donkere 18-inch tienspaaks wielen, zijn honingraathekwerk in de grille en zijn 'Stormtrooper uit Star Wars'-kleurstelling, met een witte koets en een zwart dak. GR Sport, staat er blits op de achtersteven, met daaronder het verstandige Hybrid-beeldmerk. Want vergis je niet: bij Porsche mag Sport Plus dan betekenen dat alle remmen losgaan, bij Toyota is dat beslist niet het geval.

De Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid GR Sport Plus (wie verzint dit soort epistels?) is dan ook niet een volwaardig Gazoo Racing-product, zoals de GR Supra en GR Yaris dat wel zijn. Je kunt hem vergelijken met een Hyundai i30 N Line. Die paradeert rond met de afgetrainde, opgepompte looks van de i30 N, maar heeft stiekem nog nooit een sportschool van binnen gezien. Al komt hij met een vermogen van 140 pk natuurlijk best van z’n plek.

Knoeperd van een kofferbak met 1600 liter inhoud

Iets soortgelijks geldt voor de Toyota. Volgens de specificaties stuif je in 8,6 tellen naar 100 km/h als je opteert voor de 180 pk sterke 2.0 Hybrid (de GR Sport Plus is er ook als 1.8 Hybrid met 122 pk). De vraag is evenwel: wil je dat ook? Want de Corolla is op z’n best als je hem niet al te stevig op zijn falie geeft. Dan hoeft zijn continu variabele transmissie de verbrandingsmotor niet zo akelig hoog in de toeren te houden (daar krijgen wij nog steeds een nagels-op-een schoolbordgevoel van).

“Met de Corolla heeft Toyota de designbal vol zelfvertrouwen in de kruising geschoten”

Vergeet dus de sportieve belofte van zijn GR-uitdossing. Deze Toyota is niets meer (en niets minder) dan een vlotte, comfortabele en stille reiswagen. Eentje met een knoeperd van een kofferbak, waar zomaar even 1600 liter aan bagage in past; hap, slik en weg. De enige stoorzender aan boord is het geruis van de banden, dat in de GR Sport Plus te prominent aanwezig is. Het interieur zelf is keurig, maar weinig onderscheidend, met als GR-trekjes de rode stiksels en de speciale sportstoelen.

Het kunstje om de batterij maximaal te benutten

Verslavend is het rijden in de stad, waar het een uitdaging is om zo lang mogelijk de capaciteit van de batterij te benutten. De Corolla heeft de neiging om vrij snel over te schakelen op zijn benzinemotor, maar door het ‘gaspedaal’ met beleid te bedienen, kun je dat moment iets verder uitstellen. Daarbij is merkbaar (of eigenlijk niet) dat Toyota het hybridekunstje uitstekend beheerst. De onderdelen van het High Power Hybrid-systeem zijn op elkaar ingespeeld als Paul Haarhuis en Jacco Eltingh in hun beste jaren.

Binnen de bebouwde kom kun je maximaal profiteren van de beschikbare elektrotechniek, maar ook op de snelweg klinkt er soms even geen motorgeronk meer. Dan worden de vier stampende cilinders voorin stilgelegd en ‘zeilt’ de Corolla kort over het asfalt. Het opgegeven verbruik van 1 op 25,6 is aan de optimistische kant, maar met een testgemiddelde van 1 op 20 zijn we desondanks meer dan tevreden.

Conclusie

Laat je niet foppen door de potige wielen en strijdlustige GR Sport-badges. Deze Toyota Corolla heeft een trainingspak aan, maar werkt zich liever niet in het zweet. Hij is een fijne en ruime reiswagen, die door zijn hybridetechniek lekker spaarzaam omspringt met brandstof. Zijn uiterlijk is pittiger gemaakt met een GR Sport-sausje, maar nog steeds smaakvol.